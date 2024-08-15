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Москвичка получила штраф за видео с поцелуями - РИА Новости, 15.08.2024
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06:53 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/shtraf-1966305553.html
Москвичка получила штраф за видео с поцелуями
Москвичка получила штраф за видео с поцелуями - РИА Новости, 15.08.2024
Москвичка получила штраф за видео с поцелуями
Москвичка, публиковавшая ролики с поцелуями, получила штраф за пропаганду нетрадиционных ценностей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T06:53
2024-08-15T06:53
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москвичка, публиковавшая ролики с поцелуями, получила штраф за пропаганду нетрадиционных ценностей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По версии следствия, она опубликовала видеоролики, на которых девушка целовалась с девушкой и мужчина с мужчиной. "Проведенное исследование подтвердило, что указанные видеоролики содержат признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, относящиеся к ЛГБТ-сообществу*", - сказал собеседник агентства. В результате суд признал женщину виновной и назначил ей штраф.* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.
https://ria.ru/20240725/sud-1961919324.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Москвичка получила штраф за видео с поцелуями

Москвичка, публиковавшая ролики с поцелуями, получила штраф за пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москвичка, публиковавшая ролики с поцелуями, получила штраф за пропаганду нетрадиционных ценностей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По версии следствия, она опубликовала видеоролики, на которых девушка целовалась с девушкой и мужчина с мужчиной.
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"Проведенное исследование подтвердило, что указанные видеоролики содержат признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, относящиеся к ЛГБТ-сообществу*", - сказал собеседник агентства.
В результате суд признал женщину виновной и назначил ей штраф.
* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.
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