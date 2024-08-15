https://ria.ru/20240815/shtraf-1966305553.html

Москвичка получила штраф за видео с поцелуями

Москвичка получила штраф за видео с поцелуями - РИА Новости, 15.08.2024

Москвичка получила штраф за видео с поцелуями

Москвичка, публиковавшая ролики с поцелуями, получила штраф за пропаганду нетрадиционных ценностей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T06:53

2024-08-15T06:53

2024-08-15T06:53

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москвичка, публиковавшая ролики с поцелуями, получила штраф за пропаганду нетрадиционных ценностей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По версии следствия, она опубликовала видеоролики, на которых девушка целовалась с девушкой и мужчина с мужчиной. "Проведенное исследование подтвердило, что указанные видеоролики содержат признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, относящиеся к ЛГБТ-сообществу*", - сказал собеседник агентства. В результате суд признал женщину виновной и назначил ей штраф.* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

https://ria.ru/20240725/sud-1961919324.html

https://ria.ru/20240805/protokoly--1964251062.html

россия

москва

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2024

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происшествия, россия, москва