https://ria.ru/20240815/shkolniki-1966481189.html

Более 13 тысяч курских школьников покинули свои дома

Более 13 тысяч курских школьников покинули свои дома - РИА Новости, 15.08.2024

Более 13 тысяч курских школьников покинули свои дома

Больше 13 тысяч школьников из девяти муниципалитетов Курской области покинули свои дома и переехали, из них три тысячи находятся за пределами региона, сообщил... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T20:36

2024-08-15T20:36

2024-08-15T20:36

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

образование - общество

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ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Больше 13 тысяч школьников из девяти муниципалитетов Курской области покинули свои дома и переехали, из них три тысячи находятся за пределами региона, сообщил врио заместителя губернатора Виктор Карамышев в эфире "Соловьев Live". "Самый большой вызов для нас — это то, что 14 359 школьников, которые проживали на территории 9 муниципальных образований, в большинстве своем покинули свои дома и переехали. Три с лишним тысячи выехали за пределы Курской области, остальные у родственников или в пунктах временного размещения. Это более 13 тысяч", — сообщил Карамышев. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/evakuatsiya-1966399798.html

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, образование - общество