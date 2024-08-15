Более 13 тысяч курских школьников покинули свои дома
Курские власти: более 13 тысяч курских школьников покинули свои дома и переехали
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЭвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области
Эвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области
ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Больше 13 тысяч школьников из девяти муниципалитетов Курской области покинули свои дома и переехали, из них три тысячи находятся за пределами региона, сообщил врио заместителя губернатора Виктор Карамышев в эфире "Соловьев Live".
"Самый большой вызов для нас — это то, что 14 359 школьников, которые проживали на территории 9 муниципальных образований, в большинстве своем покинули свои дома и переехали. Три с лишним тысячи выехали за пределы Курской области, остальные у родственников или в пунктах временного размещения. Это более 13 тысяч", — сообщил Карамышев.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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