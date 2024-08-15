https://ria.ru/20240815/sharij-1966405287.html

Залужного вызвали в Киев, заявил Шарий

Залужного вызвали в Киев, заявил Шарий - РИА Новости, 15.08.2024

Залужного вызвали в Киев, заявил Шарий

Проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который теперь занимает пост посла... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:10

2024-08-15T15:10

2024-08-15T15:10

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владимир зеленский

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который теперь занимает пост посла Украины в Великобритании, вызвали в Киев. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники также сообщала, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на "Северных потоках", с чем тот согласился, однако генерал Валерий Залужный ослушался его приказа. В то же время та же газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Залужный отказался признать свою причастность к подрыву "Северного потока" и "Северного потока 2". "Залужного вызвали в Киев", - написал Шарий в Telegram-канале. При этом подробности этого решения он не раскрыл. Ранее ряд немецких изданий со ссылкой на источники в следствии сообщили, что подрыв газопровода "Северный поток" планировался еще в 2014 году. Взрыв на газопроводе якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник утверждал также, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Яхта, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Газета Süddeutsche Zeitung высказывала ранее версию о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, яхту "Андромеда" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240815/zaluzhnyj-1966316545.html

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