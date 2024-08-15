https://ria.ru/20240815/shaman-1966323427.html

Shaman выступил с концертом в Мариуполе

Shaman выступил с концертом в Мариуполе - РИА Новости, 15.08.2024

Shaman выступил с концертом в Мариуполе

Заслуженный артист России, певец Shaman выступил с концертом в Мариуполе. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T10:02

2024-08-15T10:02

2024-08-15T12:39

культура

россия

мариуполь

новороссия

shaman (ярослав дронов)

владимир путин

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МАРИУПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Заслуженный артист России, певец Shaman выступил с концертом в Мариуполе. "Мой тур по городам Новороссии начался в самом начале 2023 года именно с города Мариуполь, и как раз именно с этой площадки. И спустя полтора года этот тур не прекращается. Две композиции, которые сегодня будут исполнены, это песня "Мы" и песня "Мой бой", они как раз-таки были созданы под впечатлением моих поездок на территорию Новороссии. Поэтому тур посвящен, можно сказать, одним словом - победе", - сказал артист журналистам. Отдельно он отметил свои впечатления об изменениях в городе, которые произошли с момента его первого концерта. "Сегодня такой особый день, когда мои воспоминания, как это было полтора года назад, потому что, конечно, площадка, город радикально изменились... я, конечно, восхищен - и школы, и районы вообще новые, жилые новостройки, это все красиво выглядит, и город, конечно, за полтора года поменялся", - добавил певец. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России певцу Ярославу Дронову (Shaman), следует из указа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

https://ria.ru/20230930/kontsert-1899655133.html

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мариуполь

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россия, мариуполь, новороссия, shaman (ярослав дронов) , владимир путин