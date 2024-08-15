https://ria.ru/20240815/servis-1966236698.html

В России появился банковский сервис по финансовому здоровью

В России появился банковский сервис по финансовому здоровью - РИА Новости, 15.08.2024

В России появился банковский сервис по финансовому здоровью

В России появился сервис комплексной оценки финансового состояния — "Финздоровье", который с помощью искусственного интеллекта анализирует данные по разным... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T08:00

2024-08-15T08:00

2024-08-15T08:00

технологии

россия

банки

т-банк (ао «тинькофф банк»)

искусственный интеллект (ии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946489401_0:133:2121:1327_1920x0_80_0_0_8219ca6a976a3f6df1b426f3ef409d28.jpg

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. В России появился сервис комплексной оценки финансового состояния — "Финздоровье", который с помощью искусственного интеллекта анализирует данные по разным параметрам, чтобы вывести индивидуальные рекомендации по улучшению финансового состояния человека, сообщает Т-Банк, разработавший сервис.Сервис может помочь россиянам эффективно и грамотно распоряжаться своими деньгами, поменять подход к сбережениям и тратам, а также повысить финансовую грамотность. Данный инструмент разработан в рамках стратегии ИИ-банкинга на основе технологий Центра искусственного интеллекта Т-Банка (AI-Центр). Представители банка утверждают, что на сегодняшний день сервис не имеет мировых аналогов среди банковских игроков.В основе сервиса лежат алгоритмы ИИ, которые анализируют десятки миллионов обезличенных данных клиентов (траты, накопления, инвестиции и прочее). Далее сервис выводит показатели и персональные рекомендации по расходам и доходам.Сервис показывает, например, общее количество денег пользователя, в том числе в других банках и рекомендации по улучшению финансового состояния. Также пользователи будут предупреждены о предстоящем списании денег за платные подписки. Сервис покажет кредитную историю и нагрузку пользователя, а также даст советы по их улучшению, долю кредитов в ежемесячных доходах. Еще дает советы по повышению финансовой грамотности и распоряжению деньгами.На основе актуальной информации сервис анализирует финансовый профиль пользователя по пяти основным параметрам: все деньги клиента, кредитная история, остаток от дохода, расходы на подписки и инвестиции.В ближайшем будущем в "Финздоровье" появятся новые ИИ-технологии и функции - например, можно будет получить прогнозы по тратам и спланировать бюджет на крупные покупки. Сервис является бесплатным для пользователей и находится внутри мобильного приложения банка.

https://ria.ru/20240718/tbank-1960566525.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, банки, т-банк (ао «тинькофф банк»), искусственный интеллект (ии)