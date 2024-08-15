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В России появился банковский сервис по финансовому здоровью - РИА Новости, 15.08.2024
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08:00 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/servis-1966236698.html
В России появился банковский сервис по финансовому здоровью
В России появился банковский сервис по финансовому здоровью - РИА Новости, 15.08.2024
В России появился банковский сервис по финансовому здоровью
В России появился сервис комплексной оценки финансового состояния — "Финздоровье", который с помощью искусственного интеллекта анализирует данные по разным... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T08:00
2024-08-15T08:00
технологии
россия
банки
т-банк (ао «тинькофф банк»)
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. В России появился сервис комплексной оценки финансового состояния — "Финздоровье", который с помощью искусственного интеллекта анализирует данные по разным параметрам, чтобы вывести индивидуальные рекомендации по улучшению финансового состояния человека, сообщает Т-Банк, разработавший сервис.Сервис может помочь россиянам эффективно и грамотно распоряжаться своими деньгами, поменять подход к сбережениям и тратам, а также повысить финансовую грамотность. Данный инструмент разработан в рамках стратегии ИИ-банкинга на основе технологий Центра искусственного интеллекта Т-Банка (AI-Центр). Представители банка утверждают, что на сегодняшний день сервис не имеет мировых аналогов среди банковских игроков.В основе сервиса лежат алгоритмы ИИ, которые анализируют десятки миллионов обезличенных данных клиентов (траты, накопления, инвестиции и прочее). Далее сервис выводит показатели и персональные рекомендации по расходам и доходам.Сервис показывает, например, общее количество денег пользователя, в том числе в других банках и рекомендации по улучшению финансового состояния. Также пользователи будут предупреждены о предстоящем списании денег за платные подписки. Сервис покажет кредитную историю и нагрузку пользователя, а также даст советы по их улучшению, долю кредитов в ежемесячных доходах. Еще дает советы по повышению финансовой грамотности и распоряжению деньгами.На основе актуальной информации сервис анализирует финансовый профиль пользователя по пяти основным параметрам: все деньги клиента, кредитная история, остаток от дохода, расходы на подписки и инвестиции.В ближайшем будущем в "Финздоровье" появятся новые ИИ-технологии и функции - например, можно будет получить прогнозы по тратам и спланировать бюджет на крупные покупки. Сервис является бесплатным для пользователей и находится внутри мобильного приложения банка.
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353
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технологии, россия, банки, т-банк (ао «тинькофф банк»), искусственный интеллект (ии)
Технологии, Россия, Банки, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Искусственный интеллект (ИИ)

В России появился банковский сервис по финансовому здоровью

© iStock.com / Djordje KrsticМужчина со смартфоном возле компьютера
Мужчина со смартфоном возле компьютера - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© iStock.com / Djordje Krstic
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. В России появился сервис комплексной оценки финансового состояния — "Финздоровье", который с помощью искусственного интеллекта анализирует данные по разным параметрам, чтобы вывести индивидуальные рекомендации по улучшению финансового состояния человека, сообщает Т-Банк, разработавший сервис.
Сервис может помочь россиянам эффективно и грамотно распоряжаться своими деньгами, поменять подход к сбережениям и тратам, а также повысить финансовую грамотность. Данный инструмент разработан в рамках стратегии ИИ-банкинга на основе технологий Центра искусственного интеллекта Т-Банка (AI-Центр). Представители банка утверждают, что на сегодняшний день сервис не имеет мировых аналогов среди банковских игроков.
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В основе сервиса лежат алгоритмы ИИ, которые анализируют десятки миллионов обезличенных данных клиентов (траты, накопления, инвестиции и прочее). Далее сервис выводит показатели и персональные рекомендации по расходам и доходам.
Сервис показывает, например, общее количество денег пользователя, в том числе в других банках и рекомендации по улучшению финансового состояния. Также пользователи будут предупреждены о предстоящем списании денег за платные подписки. Сервис покажет кредитную историю и нагрузку пользователя, а также даст советы по их улучшению, долю кредитов в ежемесячных доходах. Еще дает советы по повышению финансовой грамотности и распоряжению деньгами.
На основе актуальной информации сервис анализирует финансовый профиль пользователя по пяти основным параметрам: все деньги клиента, кредитная история, остаток от дохода, расходы на подписки и инвестиции.
В ближайшем будущем в "Финздоровье" появятся новые ИИ-технологии и функции - например, можно будет получить прогнозы по тратам и спланировать бюджет на крупные покупки. Сервис является бесплатным для пользователей и находится внутри мобильного приложения банка.
 
ТехнологииРоссияБанкиТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)Искусственный интеллект (ИИ)
 
 
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