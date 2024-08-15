https://ria.ru/20240815/serbiya-1966302077.html

В МИД прокомментировали отказ Сербии от поставок оружия Киеву

В МИД прокомментировали отказ Сербии от поставок оружия Киеву - РИА Новости, 15.08.2024

В МИД прокомментировали отказ Сербии от поставок оружия Киеву

В Москве рассчитывают, что Сербия будет и далее придерживаться своей линии отказа от поставок вооружений на Украину, нельзя допустить, чтобы нечистые на руку... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T05:48

2024-08-15T05:48

2024-08-15T09:52

сербия

украина

белград (город)

юрий пилипсон

владимир зеленский

александр вулин

в мире

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Москве рассчитывают, что Сербия будет и далее придерживаться своей линии отказа от поставок вооружений на Украину, нельзя допустить, чтобы нечистые на руку контрагенты реэкспортировали сербское оружие в Киев, бросая тень на отношения Москвы и Белграда, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон. Он отметил, что российская сторона в беседах с представителями Белграда затрагивала вопрос попадания иностранных вооружений в распоряжение Киева, и в Сербии "в полной мере осознают серьезность проблемы, понимают, что речь идет об угрозе жизни наших военнослужащих, мирных людей — цена возможных злоупотреблений здесь предельно высока". "Руководство Сербии не раз, в том числе публично, заверяло, что не снабжает режим Владимира Зеленского оружием и не собирается этого делать. Рассчитываем, что в практическом плане Белград будет добросовестно следовать этой линии", — подчеркнул Пилипсон. "При экспорте военной продукции важно проявлять бдительность и разборчивость в выборе контрагентов, которые юридически "связаны" сертификатами конечного пользователя. Нельзя, чтобы нечистые на руку дельцы, обслуживающие интересы Запада, который стремится к милитаризации Украины, преуспевали в реализации своих обманных логистических схем и в конечном счете дискредитировали Сербию и ее оружейников, бросали тень на наши отношения", — добавил он. Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью РИА Новости заявил, что сообщения о поставках сербского оружия на Украину ложные, направлены на сталкивание официального Белграда и Москвы, ряд НПО в Сербии работает на то, чтобы испортить отношения с Россией. Газета Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении подсчеты ранее сообщала, что Украина с начала специальной военной операции могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро.

https://ria.ru/20240814/germaniya-1966036671.html

https://ria.ru/20240811/evropa-1965386671.html

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сербия, украина, белград (город), юрий пилипсон, владимир зеленский, александр вулин, в мире