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Многодетная семья из США получила временное убежище в России
Многодетная семья из США получила временное убежище в России - РИА Новости, 15.08.2024
Многодетная семья из США получила временное убежище в России
Российские власти дали временное убежище многодетной семье из США, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:36
2024-08-15T10:36
2024-08-15T12:05
россия
сша
московская область (подмосковье)
ирина волк
общество
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские власти дали временное убежище многодетной семье из США, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. "Еще одна американская семья выбрала нашу страну для переезда и дальнейшего проживания. Мои коллеги из УВМ ГУ МВД России по Московской области выдали свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации многодетным супругам Хэер", — написала она.Лео и Шантель Хэер родились и жили в Нью-Йорке, они христиане, у них трое детей. По словам Волк, желание переехать в Россию возникло на фоне отмены в американском обществе традиционных нравственных и семейных ценностей, а также из-за низкого уровня образования.Родителей беспокоит будущее, которое может ждать их детей на родине.В дальнейшем семья Хэер планирует получить гражданство России. Супруги понимают, что здесь выше уровень образования и безопасности, а государство защищает традиционные ценности и оказывает поддержку многодетным семьям, заключила Волк.
https://ria.ru/20240123/ubezhische-1922898243.html
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россия, сша, московская область (подмосковье), ирина волк, общество
Россия, США, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Общество
Многодетная семья из США получила временное убежище в России
Многодетная семья из США получила свидетельство о временном убежище в России