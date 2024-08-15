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Многодетная семья из США получила временное убежище в России - РИА Новости, 15.08.2024
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10:36 15.08.2024 (обновлено: 12:05 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/semja-1966330299.html
Многодетная семья из США получила временное убежище в России
Многодетная семья из США получила временное убежище в России - РИА Новости, 15.08.2024
Многодетная семья из США получила временное убежище в России
Российские власти дали временное убежище многодетной семье из США, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:36
2024-08-15T12:05
россия
сша
московская область (подмосковье)
ирина волк
общество
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские власти дали временное убежище многодетной семье из США, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. &quot;Еще одна американская семья выбрала нашу страну для переезда и дальнейшего проживания. Мои коллеги из УВМ ГУ МВД России по Московской области выдали свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации многодетным супругам Хэер&quot;, — написала она.Лео и Шантель Хэер родились и жили в Нью-Йорке, они христиане, у них трое детей. По словам Волк, желание переехать в Россию возникло на фоне отмены в американском обществе традиционных нравственных и семейных ценностей, а также из-за низкого уровня образования.Родителей беспокоит будущее, которое может ждать их детей на родине.В дальнейшем семья Хэер планирует получить гражданство России. Супруги понимают, что здесь выше уровень образования и безопасности, а государство защищает традиционные ценности и оказывает поддержку многодетным семьям, заключила Волк.
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россия
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россия, сша, московская область (подмосковье), ирина волк, общество
Россия, США, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Общество
Многодетная семья из США получила временное убежище в России

Многодетная семья из США получила свидетельство о временном убежище в России

© Ирина Волк/TelegramМногодетная семья из США получила свидетельство о временном убежище в России
Многодетная семья из США получила свидетельство о временном убежище в России - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Ирина Волк/Telegram
Многодетная семья из США получила свидетельство о временном убежище в России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские власти дали временное убежище многодетной семье из США, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
«

"Еще одна американская семья выбрала нашу страну для переезда и дальнейшего проживания. Мои коллеги из УВМ ГУ МВД России по Московской области выдали свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации многодетным супругам Хэер", — написала она.

Лео и Шантель Хэер родились и жили в Нью-Йорке, они христиане, у них трое детей. По словам Волк, желание переехать в Россию возникло на фоне отмены в американском обществе традиционных нравственных и семейных ценностей, а также из-за низкого уровня образования.
Родителей беспокоит будущее, которое может ждать их детей на родине.
В дальнейшем семья Хэер планирует получить гражданство России. Супруги понимают, что здесь выше уровень образования и безопасности, а государство защищает традиционные ценности и оказывает поддержку многодетным семьям, заключила Волк.
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