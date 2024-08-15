https://ria.ru/20240815/semja-1966330299.html

Многодетная семья из США получила временное убежище в России

Многодетная семья из США получила временное убежище в России - РИА Новости, 15.08.2024

Многодетная семья из США получила временное убежище в России

Российские власти дали временное убежище многодетной семье из США, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T10:36

2024-08-15T10:36

2024-08-15T12:05

россия

сша

московская область (подмосковье)

ирина волк

общество

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские власти дали временное убежище многодетной семье из США, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. "Еще одна американская семья выбрала нашу страну для переезда и дальнейшего проживания. Мои коллеги из УВМ ГУ МВД России по Московской области выдали свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации многодетным супругам Хэер", — написала она.Лео и Шантель Хэер родились и жили в Нью-Йорке, они христиане, у них трое детей. По словам Волк, желание переехать в Россию возникло на фоне отмены в американском обществе традиционных нравственных и семейных ценностей, а также из-за низкого уровня образования.Родителей беспокоит будущее, которое может ждать их детей на родине.В дальнейшем семья Хэер планирует получить гражданство России. Супруги понимают, что здесь выше уровень образования и безопасности, а государство защищает традиционные ценности и оказывает поддержку многодетным семьям, заключила Волк.

https://ria.ru/20240123/ubezhische-1922898243.html

россия

сша

московская область (подмосковье)

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россия, сша, московская область (подмосковье), ирина волк, общество