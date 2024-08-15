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Россиянам назвали стоп-слова и фразы, используемые мошенниками
Россиянам назвали стоп-слова и фразы, используемые мошенниками - РИА Новости, 15.08.2024
Россиянам назвали стоп-слова и фразы, используемые мошенниками
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал главные стоп-слова и фразы, используемые мошенниками, сообщает РБК. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:46
2024-08-15T10:46
2024-08-15T11:34
общество
технологии
станислав кузнецов
сбербанк россии
рбк (медиагруппа)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал главные стоп-слова и фразы, используемые мошенниками, сообщает РБК."Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем — сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник", — предупреждает он.Во время мероприятия к десятилетию отеля "Мрия" в Крыму предприниматель рассказал журналистам, что мошенники чаще всего в ходе попыток выпросить деньги у россиян используют такие слова или фразы, как "ФСБ", "МВД", "Центральный банк", "безопасный счет" или "сообщите код из СМС, данные карты, паспорта или СНИЛС".Кузнецов также назвал самыми актуальными схемами злоумышленников звонки по телефону и в мессенджерах от имени сотрудников правоохранительных органов и Центробанка, предлагающих перевод денежных средств на безопасный счет.
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общество, технологии, станислав кузнецов, сбербанк россии, рбк (медиагруппа), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Технологии, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, РБК (медиагруппа), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Россиянам назвали стоп-слова и фразы, используемые мошенниками
В "Сбере" определили пять стоп-слов и фраз, используемых мошенниками