https://ria.ru/20240815/sanktsii-1966436068.html

США не могут эффективно поддерживать санкции, признали в Пентагоне

США не могут эффективно поддерживать санкции, признали в Пентагоне - РИА Новости, 15.08.2024

США не могут эффективно поддерживать санкции, признали в Пентагоне

США ввели антироссийские санкции против 4800 лиц и организаций, включая свыше 80% банковской системы РФ, но до сих пор не могут эффективно поддерживать их... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T17:08

2024-08-15T17:08

2024-08-15T17:22

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США ввели антироссийские санкции против 4800 лиц и организаций, включая свыше 80% банковской системы РФ, но до сих пор не могут эффективно поддерживать их действие, признали в Пентагоне."Совокупное число физических лиц и организаций под санкциями приблизилось к 4800 в России и других местах", - говорится в докладе ведомства в разделе, посвященном антироссийским санкциям в связи с украинским конфликтом.Отмечается, что американский минфин ввел санкции в отношении более 80% российских банков с целью ограничения доступа к глобальной системе.В Пентагоне при этом признали, что США сталкиваются с трудностями, пытаясь поддерживать эффективность введенных ограничений, а подсанкционные лица и организации, по его данным, по-прежнему обходят существующие запреты.

https://ria.ru/20240812/opk-1965677090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, министерство обороны сша, в мире, россия, санкции в отношении россии