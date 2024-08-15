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США не могут эффективно поддерживать санкции, признали в Пентагоне - РИА Новости, 15.08.2024
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17:08 15.08.2024 (обновлено: 17:22 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/sanktsii-1966436068.html
США не могут эффективно поддерживать санкции, признали в Пентагоне
США не могут эффективно поддерживать санкции, признали в Пентагоне - РИА Новости, 15.08.2024
США не могут эффективно поддерживать санкции, признали в Пентагоне
США ввели антироссийские санкции против 4800 лиц и организаций, включая свыше 80% банковской системы РФ, но до сих пор не могут эффективно поддерживать их... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:08
2024-08-15T17:22
сша
министерство обороны сша
в мире
россия
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США ввели антироссийские санкции против 4800 лиц и организаций, включая свыше 80% банковской системы РФ, но до сих пор не могут эффективно поддерживать их действие, признали в Пентагоне."Совокупное число физических лиц и организаций под санкциями приблизилось к 4800 в России и других местах", - говорится в докладе ведомства в разделе, посвященном антироссийским санкциям в связи с украинским конфликтом.Отмечается, что американский минфин ввел санкции в отношении более 80% российских банков с целью ограничения доступа к глобальной системе.В Пентагоне при этом признали, что США сталкиваются с трудностями, пытаясь поддерживать эффективность введенных ограничений, а подсанкционные лица и организации, по его данным, по-прежнему обходят существующие запреты.
https://ria.ru/20240812/opk-1965677090.html
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сша, министерство обороны сша, в мире, россия, санкции в отношении россии
США, Министерство обороны США, В мире, Россия, Санкции в отношении России
США не могут эффективно поддерживать санкции, признали в Пентагоне

Пентагон: США не могут эффективно поддерживать антироссийские санкции

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США ввели антироссийские санкции против 4800 лиц и организаций, включая свыше 80% банковской системы РФ, но до сих пор не могут эффективно поддерживать их действие, признали в Пентагоне.
"Совокупное число физических лиц и организаций под санкциями приблизилось к 4800 в России и других местах", - говорится в докладе ведомства в разделе, посвященном антироссийским санкциям в связи с украинским конфликтом.
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Отмечается, что американский минфин ввел санкции в отношении более 80% российских банков с целью ограничения доступа к глобальной системе.
В Пентагоне при этом признали, что США сталкиваются с трудностями, пытаясь поддерживать эффективность введенных ограничений, а подсанкционные лица и организации, по его данным, по-прежнему обходят существующие запреты.
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