https://ria.ru/20240815/samolet-1966451541.html

Пилоты разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 живы

Пилоты разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 живы - РИА Новости, 15.08.2024

Пилоты разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 живы

Четыре пилота катапультировались с упавшего в Иркутской области военного самолета, их уже нашли, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T18:20

2024-08-15T18:20

2024-08-15T18:56

происшествия

иркутская область

ту-22м3

игорь кобзев

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966447882_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_1508db015db8ea9bc59568405b3e19cd.jpg

ИРКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Четыре пилота катапультировались с упавшего в Иркутской области военного самолета, их уже нашли, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.В Иркутской области вечером 15 августа при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность самолета."Самолёт - военный, Ту-22М3. Он выполнял плановый полёт. 4 пилота катапультировались. Всех уже нашли", - сообщил Кобзев.Он отметил, к месту падения самолета выехали экстренные службы.

https://ria.ru/20240727/krushenie-1962382970.html

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутская область, ту-22м3, игорь кобзев, россия