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Пилоты разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 живы
Пилоты разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 живы - РИА Новости, 15.08.2024
Пилоты разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 живы
Четыре пилота катапультировались с упавшего в Иркутской области военного самолета, их уже нашли, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:20
2024-08-15T18:20
2024-08-15T18:56
происшествия
иркутская область
ту-22м3
игорь кобзев
россия
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ИРКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Четыре пилота катапультировались с упавшего в Иркутской области военного самолета, их уже нашли, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.В Иркутской области вечером 15 августа при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность самолета."Самолёт - военный, Ту-22М3. Он выполнял плановый полёт. 4 пилота катапультировались. Всех уже нашли", - сообщил Кобзев.Он отметил, к месту падения самолета выехали экстренные службы.
https://ria.ru/20240727/krushenie-1962382970.html
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происшествия, иркутская область, ту-22м3, игорь кобзев, россия
Происшествия, Иркутская область, Ту-22М3, Игорь Кобзев, Россия
Пилоты разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 живы
Всех пилотов разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 нашли, они живы