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Пилоты разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 живы - РИА Новости, 15.08.2024
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18:20 15.08.2024 (обновлено: 18:56 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/samolet-1966451541.html
Пилоты разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 живы
Пилоты разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 живы - РИА Новости, 15.08.2024
Пилоты разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 живы
Четыре пилота катапультировались с упавшего в Иркутской области военного самолета, их уже нашли, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:20
2024-08-15T18:56
происшествия
иркутская область
ту-22м3
игорь кобзев
россия
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ИРКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Четыре пилота катапультировались с упавшего в Иркутской области военного самолета, их уже нашли, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.В Иркутской области вечером 15 августа при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность самолета."Самолёт - военный, Ту-22М3. Он выполнял плановый полёт. 4 пилота катапультировались. Всех уже нашли", - сообщил Кобзев.Он отметил, к месту падения самолета выехали экстренные службы.
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происшествия, иркутская область, ту-22м3, игорь кобзев, россия
Происшествия, Иркутская область, Ту-22М3, Игорь Кобзев, Россия
Пилоты разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 живы

Всех пилотов разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 нашли, они живы

© РИА Новости / Владимир АстапковичТу-22М3
Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Ту-22М3. Архивное фото
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ИРКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Четыре пилота катапультировались с упавшего в Иркутской области военного самолета, их уже нашли, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.
В Иркутской области вечером 15 августа при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность самолета.
"Самолёт - военный, Ту-22М3. Он выполнял плановый полёт. 4 пилота катапультировались. Всех уже нашли", - сообщил Кобзев.
Он отметил, к месту падения самолета выехали экстренные службы.
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ПроисшествияИркутская областьТу-22М3Игорь КобзевРоссия
 
 
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