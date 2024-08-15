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В Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3 - РИА Новости, 15.08.2024
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17:57 15.08.2024 (обновлено: 19:01 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/samolet-1966447729.html
В Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3
В Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3 - РИА Новости, 15.08.2024
В Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3
В Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:57
2024-08-15T19:01
происшествия
иркутская область
россия
ту-22м3
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3, сообщили в Минобороны. &quot;Экипаж катапультировался. Их жизни угрозы нет. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность&quot;, — заявили в ведомстве.Там уточнили, что полет был плановым.Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, всех четверых пилотов потерпевшего крушение самолета уже нашли.Он отметил, что к месту падения самолета выехали экстренные службы.Ту-22МЗ — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Самолет может нести ядерные и обычные бомбы и ракеты (аэробаллистические и крылатые). Кодификация НАТО — Backfire.
https://ria.ru/20240419/tu-22m3-1940949550.html
иркутская область
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Кадры крушения самолета Ту-22М3 в Иркутской области
Кадры крушения бомбардировщика в Иркутской области. Самолет Ту-22М3 выполнял плановый полет в Иркутской области, упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. ! Просьба при использовании видео подписывать копирайт видео от очевидца!
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происшествия, иркутская область, россия, ту-22м3, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Иркутская область, Россия, Ту-22М3, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3

В Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22М3

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3, сообщили в Минобороны.
«

"Экипаж катапультировался. Их жизни угрозы нет. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность", — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что полет был плановым.
Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, всех четверых пилотов потерпевшего крушение самолета уже нашли.
Он отметил, что к месту падения самолета выехали экстренные службы.
Ту-22МЗ — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Самолет может нести ядерные и обычные бомбы и ракеты (аэробаллистические и крылатые). Кодификация НАТО — Backfire.
Бомбардировщик Ту-22М3, упавший в поле на территории Красногвардейского округа Ставропольского края. 19 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3
19 апреля, 07:41
 
ПроисшествияИркутская областьРоссияТу-22М3Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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