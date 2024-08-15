https://ria.ru/20240815/samolet-1966447729.html

В Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3

В Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3 - РИА Новости, 15.08.2024

В Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3

В Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T17:57

2024-08-15T17:57

2024-08-15T19:01

происшествия

иркутская область

россия

ту-22м3

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3, сообщили в Минобороны. "Экипаж катапультировался. Их жизни угрозы нет. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность", — заявили в ведомстве.Там уточнили, что полет был плановым.Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, всех четверых пилотов потерпевшего крушение самолета уже нашли.Он отметил, что к месту падения самолета выехали экстренные службы.Ту-22МЗ — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Самолет может нести ядерные и обычные бомбы и ракеты (аэробаллистические и крылатые). Кодификация НАТО — Backfire.

https://ria.ru/20240419/tu-22m3-1940949550.html

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Кадры крушения самолета Ту-22М3 в Иркутской области Кадры крушения бомбардировщика в Иркутской области. Самолет Ту-22М3 выполнял плановый полет в Иркутской области, упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. ! Просьба при использовании видео подписывать копирайт видео от очевидца! 2024-08-15T17:57 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, иркутская область, россия, ту-22м3, министерство обороны рф (минобороны рф)