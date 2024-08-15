https://ria.ru/20240815/ruptly-1966404618.html
Съемочная группа Ruptly едва не попала под удар ВСУ в Курской области
Съемочная группа Ruptly едва не попала под удар ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
Съемочная группа Ruptly едва не попала под удар ВСУ в Курской области
Съемочная группа Ruptly едва не попала под удар ВСУ во Льгове в Курской области, сообщается в Telegram-канале RT. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:07
2024-08-15T15:07
2024-08-15T15:07
специальная военная операция на украине
льгов
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Съемочная группа Ruptly едва не попала под удар ВСУ во Льгове в Курской области, сообщается в Telegram-канале RT. Ранее сообщалось, что украинская ракета сбита над Льговом в Курской области. Как отмечал глава города Алексей Клемеш, при атаке по Льгову использовались кассетные боеприпасы, в результате четыре человека пострадали. "Съёмочную группу Ruptly едва не накрыло ударами ВСУ во Льгове Курской области. Момент попал на видео", - говорится в сообщении.
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льгов, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Льгов, Курская область, Вооруженные силы Украины
Съемочная группа Ruptly едва не попала под удар ВСУ в Курской области
RT: съемочную группу Ruptly едва не накрыло ударами ВСУ во Льгове в Курской