https://ria.ru/20240815/rostekh-1966314256.html

Управляемый артиллерийский снаряд для "Коалиции-СВ" проходит испытания

Управляемый артиллерийский снаряд для "Коалиции-СВ" проходит испытания - РИА Новости, 15.08.2024

Управляемый артиллерийский снаряд для "Коалиции-СВ" проходит испытания

Управляемый артиллерийский снаряд для новейшей самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" проходит испытания, сообщил РИА Новости представитель "Высокоточных комплексов"... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T08:53

2024-08-15T08:53

2024-08-15T08:53

безопасность

россия

ростех

высокоточные комплексы

коалиция-св

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Управляемый артиллерийский снаряд для новейшей самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" проходит испытания, сообщил РИА Новости представитель "Высокоточных комплексов" (холдинг "Ростеха"). "Изделия проходят испытания", - сказали в компании, отвечая на вопрос, разрабатывается ли новый управляемый боеприпас для "Коалиции" и прошел ли он испытания. В зоне СВО успешно применяется управляемый боеприпас "Краснополь", разработанный Конструкторским бюро приборостроения холдинга "Высокоточные комплексы". Точность боеприпаса обеспечивается путем корректировки по лазерному лучу, отраженному от цели. За выправление траектории при подлете к мишени отвечают аэродинамические рули. Отклонение от линии прицеливания минимальное вне зависимости от дальности и других факторов. Снаряд универсален и может работать с любыми артиллерийскими установками калибра 152 миллиметра: Д-20, "Акация", "Мста-Б", "Мста-С", новейшая "Мальва". О запуске серийного производства 152-мм "Коалиции-СВ" "Ростех" сообщал летом прошлого года. Она предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники и живой силы противника на дальности, которая значительно превышает дальнобойность других отечественных и западных гаубиц. Орудие также призвано решать задачи по поражению средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также пунктов управления и полевых фортификационных сооружений. В орудии полностью автоматизированы процессы подготовки выстрела, включая выбор типа снаряда, установку взрывателя и наведение орудия. Это сокращает время начала стрельбы и обеспечивает необходимую скорострельность. По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева, эта установка - не просто очередной образец отечественной артиллерии, а значимая веха в ее развитии, так как она фактически является боевым роботом. В конце января в Минобороны РФ сообщали, что первая партия самоходок находится на завершающей стадии производства.

https://ria.ru/20240224/rossiya-1929316068.html

https://ria.ru/20231026/malva-1905290609.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, ростех, высокоточные комплексы, коалиция-св