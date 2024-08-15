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Управляемый артиллерийский снаряд для "Коалиции-СВ" проходит испытания - РИА Новости, 15.08.2024
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08:53 15.08.2024
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Управляемый артиллерийский снаряд для "Коалиции-СВ" проходит испытания
Управляемый артиллерийский снаряд для "Коалиции-СВ" проходит испытания - РИА Новости, 15.08.2024
Управляемый артиллерийский снаряд для "Коалиции-СВ" проходит испытания
Управляемый артиллерийский снаряд для новейшей самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" проходит испытания, сообщил РИА Новости представитель "Высокоточных комплексов"... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T08:53
2024-08-15T08:53
безопасность
россия
ростех
высокоточные комплексы
коалиция-св
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Управляемый артиллерийский снаряд для новейшей самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" проходит испытания, сообщил РИА Новости представитель "Высокоточных комплексов" (холдинг "Ростеха"). "Изделия проходят испытания", - сказали в компании, отвечая на вопрос, разрабатывается ли новый управляемый боеприпас для "Коалиции" и прошел ли он испытания. В зоне СВО успешно применяется управляемый боеприпас "Краснополь", разработанный Конструкторским бюро приборостроения холдинга "Высокоточные комплексы". Точность боеприпаса обеспечивается путем корректировки по лазерному лучу, отраженному от цели. За выправление траектории при подлете к мишени отвечают аэродинамические рули. Отклонение от линии прицеливания минимальное вне зависимости от дальности и других факторов. Снаряд универсален и может работать с любыми артиллерийскими установками калибра 152 миллиметра: Д-20, "Акация", "Мста-Б", "Мста-С", новейшая "Мальва". О запуске серийного производства 152-мм "Коалиции-СВ" "Ростех" сообщал летом прошлого года. Она предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники и живой силы противника на дальности, которая значительно превышает дальнобойность других отечественных и западных гаубиц. Орудие также призвано решать задачи по поражению средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также пунктов управления и полевых фортификационных сооружений. В орудии полностью автоматизированы процессы подготовки выстрела, включая выбор типа снаряда, установку взрывателя и наведение орудия. Это сокращает время начала стрельбы и обеспечивает необходимую скорострельность. По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева, эта установка - не просто очередной образец отечественной артиллерии, а значимая веха в ее развитии, так как она фактически является боевым роботом. В конце января в Минобороны РФ сообщали, что первая партия самоходок находится на завершающей стадии производства.
https://ria.ru/20240224/rossiya-1929316068.html
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безопасность, россия, ростех, высокоточные комплексы, коалиция-св
Безопасность, Россия, Ростех, Высокоточные комплексы, Коалиция-СВ
Управляемый артиллерийский снаряд для "Коалиции-СВ" проходит испытания

"Ростех": снаряд для новейшей гаубицы "Коалиция-СВ" проходит испытания

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Управляемый артиллерийский снаряд для новейшей самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" проходит испытания, сообщил РИА Новости представитель "Высокоточных комплексов" (холдинг "Ростеха").
"Изделия проходят испытания", - сказали в компании, отвечая на вопрос, разрабатывается ли новый управляемый боеприпас для "Коалиции" и прошел ли он испытания.
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В зоне СВО успешно применяется управляемый боеприпас "Краснополь", разработанный Конструкторским бюро приборостроения холдинга "Высокоточные комплексы".
Точность боеприпаса обеспечивается путем корректировки по лазерному лучу, отраженному от цели. За выправление траектории при подлете к мишени отвечают аэродинамические рули. Отклонение от линии прицеливания минимальное вне зависимости от дальности и других факторов. Снаряд универсален и может работать с любыми артиллерийскими установками калибра 152 миллиметра: Д-20, "Акация", "Мста-Б", "Мста-С", новейшая "Мальва".
О запуске серийного производства 152-мм "Коалиции-СВ" "Ростех" сообщал летом прошлого года. Она предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники и живой силы противника на дальности, которая значительно превышает дальнобойность других отечественных и западных гаубиц.
Орудие также призвано решать задачи по поражению средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также пунктов управления и полевых фортификационных сооружений. В орудии полностью автоматизированы процессы подготовки выстрела, включая выбор типа снаряда, установку взрывателя и наведение орудия. Это сокращает время начала стрельбы и обеспечивает необходимую скорострельность.
По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева, эта установка - не просто очередной образец отечественной артиллерии, а значимая веха в ее развитии, так как она фактически является боевым роботом. В конце января в Минобороны РФ сообщали, что первая партия самоходок находится на завершающей стадии производства.
Работа новейшей установки Мальва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Российские военные получили первую партию самоходных гаубиц "Мальва"
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БезопасностьРоссияРостехВысокоточные комплексыКоалиция-СВ
 
 
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