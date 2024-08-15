https://ria.ru/20240815/rossiya-1966262156.html

Россия обречена на вторжение американских машин

Россия обречена на вторжение американских машин - РИА Новости, 15.08.2024

Россия обречена на вторжение американских машин

Люди среднего и старшего возраста застали и расцвет научной фантастики, где глобальной цивилизации нередко предрекали мрачное будущее, и ураганный рост... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T08:00

2024-08-15T08:00

2024-08-15T09:13

аналитика

технологии

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Люди среднего и старшего возраста застали и расцвет научной фантастики, где глобальной цивилизации нередко предрекали мрачное будущее, и ураганный рост технологий, когда за одну жизнь человек успел пройти путь от радиоточки на кухне до нейросетей. Писатели так называемого золотого века фантастики предугадали изобретение множества привычных для нас устройств и, к сожалению, многие из них предвосхитили сценарий развития современного ультратехнологического общества.The Wall Street Journal со ссылкой на данные американских аналитиков рынка энергетики пишет, что уже в следующем году электроэнергия в Соединенных Штатах может подорожать в десять раз. Здесь нет опечатки. Киловатт-час для американских потребителей в 2025 году, скорее всего, будет стоить десятикратно дороже, нежели сейчас. Виноваты в этом, против ожидания, вовсе не русские, а бурное развитие цифровых технологий, в частности бум строительства дата-центров, пожирающих море электричества. Аналитики подсчитали, что в текущей динамике цифровые гиганты рынка вводят такое количество энергоемких объектов, что даже если завтра начать авральную стройку новейших электростанций, их ввод в эксплуатацию будет запаздывать на годы, тем самым еще больше увеличивая разрыв между генерацией и потреблением. Как результат — нарастающий дефицит, и как его следствие — летящие в облака цены.Интересно, что это не точечная публикация, она продолжает информационно-биржевой тренд последних месяцев, который явно не закончен.Буквально неделю назад управление энергетической информации США совместно с Всемирным банком опубликовало данные потребления электроэнергии крупнейшими IT-компаниями в сравнении с целыми странами. Выбранная пропорция как бы сразу намекает: проведенный анализ показал, что дата-центры Microsoft и Google потребляют не менее 24 миллиардов киловатт-часов в год. Каждый по отдельности. Соответственно, каждая компания по отдельности расходует больше электроэнергии, чем такие государства, как, скажем, Иордания, Гана, Пуэрто-Рико или Нигерия. В последней, на минуточку, население составляет порядка 220 миллионов человек.Замыкают десятку компании Meta* и Apple, покупающие на поддержание своих технологических штанов "скромные" 12 и два миллиарда киловатт-часов соответственно.Мы не просто так упомянули, что все эти публикации и якобы внезапная аналитика — это лишь промежуточные ступеньки развития цифровых мегакорпораций, давно разросшихся за пределы стран своей юрисдикции. В качестве наглядного примера можно привести биржевой шторм, развернувшийся вокруг мастодонта американского и мирового IT-рынка компании NVIDIA. Всего месяц назад компания, работающая по четырем ключевым направлениям (выпуск чипов и процессоров, аппаратные решения визуализации, центры обработки данных и ускорители вычислений для автомобилей нового поколения), по итогам биржевых торгов ценными бумагами стала самой дорогой компанией в мире. Ее капитализация в моменте превысила три триллиона долларов.Здесь нужно понимать, что капитализация — это не физические активы, не цеха и не станки, не золото и даже не запатентованные технологии. Это сумма, за которую биржевые игроки готовы в теории купить полный пакет акций компании.Крушение нового рекордсмена состоялось всего через две недели, когда котировки акций NVIDIA покатились вниз, в результате чего все та же капитализация всего за четыре торговых сессии уменьшилась на 750 миллиардов долларов. Компания, конечно, не разорилась и к августу смогла отыграть порядка 450 миллиардов, но интересны тут не качели виртуальной стоимости, а причины, называемые в качестве факторов негативного влияния.Это не шутка, но корневой проблемой специалисты рынка называют нарастающую популярность нейросетей и принудительную прокачку технологий искусственного интеллекта. Разработка новых решений и обеспечение работы уже существующих программных оболочек и аппаратной инфраструктуры требует такого количества энергии, что еще буквально пару лет— и человечество будет вынуждено выбирать, куда и как распределять производимое электричество, причем каждый гигаватт будет ценен, как глоток воды посреди пустыни.Чтобы кто-то не подумал, что мы тут обсуждаем какую-то чушь, касающуюся только американских айтишников, напомним, что не так давно ООН в рамках своей программы по защите окружающей среды (UNEP) опубликовала следующую статистику. Подсчитано, что на обеспечение привычного нам с вами уровня жизни из недр планеты каждый месяц извлекается одна тонна полезных ископаемых. Руды, нерудных материалов, биомассы и энергоносителей. За среднюю продолжительность жизни каждый житель нашего голубого шарика потребляет прямо или косвенно около тысячи тонн подземных богатств, то бишь пятнадцать грузовых железнодорожных вагонов.В ООН подсчитали, что за последние пятьдесят лет не было ни одной пятилетки, когда бы данный тренд нарушался, то есть расходование природных ресурсов идет по нарастающей экспоненте. Для России с ее скромным населением, гигантскими территориями и баснословным богатством подземных кладовых это не критично, зато драматично для крупнейших и перенаселенных стран. Ведь, помимо сугубо обеспечения повседневной жизнедеятельности, это самое человечество привыкло жить в комфорте, пользоваться всеми благами высокоразвитой технологической цивилизации и очень возмущается, когда не работает приложение банка или не грузятся видео в соцсетях.То, о чем мрачно фантазировали писатели середины прошлого века, уже стоит на пороге. И России нужно быть готовой к тому, что рано или поздно у нее попробуют отнять ее богатства и весьма вероятно, что этот "крестовый поход" будет оплачен из кармана современных IT-гигантов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240811/evropa-1965386671.html

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

https://ria.ru/20240809/sport-1964967515.html

https://ria.ru/20240811/atom-1965465962.html

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аналитика, технологии, россия, сша, оон, всемирный банк, microsoft corporation