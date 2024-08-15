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Полянский выразил обеспокоенность захватом хуситами офиса УВКПЧ в Йемене - РИА Новости, 15.08.2024
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17:51 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/rossija-1966446086.html
Полянский выразил обеспокоенность захватом хуситами офиса УВКПЧ в Йемене
Полянский выразил обеспокоенность захватом хуситами офиса УВКПЧ в Йемене - РИА Новости, 15.08.2024
Полянский выразил обеспокоенность захватом хуситами офиса УВКПЧ в Йемене
Россия встревожена сообщениями о том, что представители движения "Ансар Алла" (хуситы) захватили офис Управления верховного комиссара ООН по правам человека... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:51
2024-08-15T17:51
в мире
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дмитрий полянский
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ансар алла
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ООН, 15 авг – РИА Новости. Россия встревожена сообщениями о том, что представители движения "Ансар Алла" (хуситы) захватили офис Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Йемене, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее глава УВКПЧ Фолькер Тюрк заявил, что хуситы 3 августа взяли под свой контроль страновой офис организации в Сане и конфисковали находившиеся там документы и транспортные средства. "Мы встревожены сообщениями о захвате 3 августа представителями "Ансар Алла" странового офиса управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Сане, конфискацией части документов и транспортных средств", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.
https://ria.ru/20240814/jemen-1966155226.html
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в мире, россия, сана, йемен, дмитрий полянский, оон, ансар алла
В мире, Россия, Сана, Йемен, Дмитрий Полянский, ООН, Ансар Алла
Полянский выразил обеспокоенность захватом хуситами офиса УВКПЧ в Йемене

Полянский: Россия обеспокоена сообщениями о захвате офиса УВКПЧ в Йемене

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 15 авг – РИА Новости. Россия встревожена сообщениями о том, что представители движения "Ансар Алла" (хуситы) захватили офис Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Йемене, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее глава УВКПЧ Фолькер Тюрк заявил, что хуситы 3 августа взяли под свой контроль страновой офис организации в Сане и конфисковали находившиеся там документы и транспортные средства.
"Мы встревожены сообщениями о захвате 3 августа представителями "Ансар Алла" странового офиса управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Сане, конфискацией части документов и транспортных средств", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.
Столица Йемена город Сана - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Йемен призвал перенести штаб-квартиры организаций ООН
14 августа, 14:16
 
В миреРоссияСанаЙеменДмитрий ПолянскийООНАнсар Алла
 
 
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