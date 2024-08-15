https://ria.ru/20240815/rossija-1966446086.html

Полянский выразил обеспокоенность захватом хуситами офиса УВКПЧ в Йемене

Полянский выразил обеспокоенность захватом хуситами офиса УВКПЧ в Йемене - РИА Новости, 15.08.2024

Полянский выразил обеспокоенность захватом хуситами офиса УВКПЧ в Йемене

Россия встревожена сообщениями о том, что представители движения "Ансар Алла" (хуситы) захватили офис Управления верховного комиссара ООН по правам человека... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T17:51

2024-08-15T17:51

2024-08-15T17:51

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ООН, 15 авг – РИА Новости. Россия встревожена сообщениями о том, что представители движения "Ансар Алла" (хуситы) захватили офис Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Йемене, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее глава УВКПЧ Фолькер Тюрк заявил, что хуситы 3 августа взяли под свой контроль страновой офис организации в Сане и конфисковали находившиеся там документы и транспортные средства. "Мы встревожены сообщениями о захвате 3 августа представителями "Ансар Алла" странового офиса управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Сане, конфискацией части документов и транспортных средств", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.

https://ria.ru/20240814/jemen-1966155226.html

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в мире, россия, сана, йемен, дмитрий полянский, оон, ансар алла