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Полянский выразил обеспокоенность захватом хуситами офиса УВКПЧ в Йемене
Полянский выразил обеспокоенность захватом хуситами офиса УВКПЧ в Йемене - РИА Новости, 15.08.2024
Полянский выразил обеспокоенность захватом хуситами офиса УВКПЧ в Йемене
Россия встревожена сообщениями о том, что представители движения "Ансар Алла" (хуситы) захватили офис Управления верховного комиссара ООН по правам человека... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:51
2024-08-15T17:51
2024-08-15T17:51
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ООН, 15 авг – РИА Новости. Россия встревожена сообщениями о том, что представители движения "Ансар Алла" (хуситы) захватили офис Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Йемене, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее глава УВКПЧ Фолькер Тюрк заявил, что хуситы 3 августа взяли под свой контроль страновой офис организации в Сане и конфисковали находившиеся там документы и транспортные средства. "Мы встревожены сообщениями о захвате 3 августа представителями "Ансар Алла" странового офиса управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Сане, конфискацией части документов и транспортных средств", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.
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В мире, Россия, Сана, Йемен, Дмитрий Полянский, ООН, Ансар Алла
Полянский выразил обеспокоенность захватом хуситами офиса УВКПЧ в Йемене
Полянский: Россия обеспокоена сообщениями о захвате офиса УВКПЧ в Йемене