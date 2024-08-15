https://ria.ru/20240815/robot-1966327371.html

В России создали мини-робота "Жало"

В России создали мини-робота "Жало" - РИА Новости, 15.08.2024

В России создали мини-робота "Жало"

Компания "Гумич" разработала роботизированную четырехколесную мини-платформу "Жало" для создания "умных" минных полей, которые позволяют пропускать бронетехнику РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T10:22

2024-08-15T10:22

2024-08-15T11:28

россия

безопасность

наука

александр гаврилов

патриот

технологии

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Компания "Гумич" разработала роботизированную четырехколесную мини-платформу "Жало" для создания "умных" минных полей, которые позволяют пропускать бронетехнику своих войск и бороться с машинами противника, сообщил РИА Новости на форуме "Армия-2024" гендиректор компании Александр Гаврилов.ё"По сути, это умное минное поле. На "Жало" ставится противотанковая мина ТМ-62, затем 100-200 роботов выезжают на поле. Когда нужно проехать своей технике, они разъезжаются в стороны, потом возвращаются на исходную позицию", – сказал Гаврилов.Мини-платформа с размерами не более полметра на полметра оснащена четырьмя ведущими колесами, оборудована системой сброса мин, "умеет" оставить мину в нужном месте и отправиться на следующее задание.Форум "Армия-2024" проходил в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

https://ria.ru/20240815/rostekh-1966314256.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, александр гаврилов, патриот, технологии