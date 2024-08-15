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В России создали мини-робота "Жало" - РИА Новости, 15.08.2024
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Наука
 
10:22 15.08.2024 (обновлено: 11:28 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/robot-1966327371.html
В России создали мини-робота "Жало"
В России создали мини-робота "Жало" - РИА Новости, 15.08.2024
В России создали мини-робота "Жало"
Компания "Гумич" разработала роботизированную четырехколесную мини-платформу "Жало" для создания "умных" минных полей, которые позволяют пропускать бронетехнику РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:22
2024-08-15T11:28
россия
безопасность
наука
александр гаврилов
патриот
технологии
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Компания "Гумич" разработала роботизированную четырехколесную мини-платформу "Жало" для создания "умных" минных полей, которые позволяют пропускать бронетехнику своих войск и бороться с машинами противника, сообщил РИА Новости на форуме "Армия-2024" гендиректор компании Александр Гаврилов.ё"По сути, это умное минное поле. На "Жало" ставится противотанковая мина ТМ-62, затем 100-200 роботов выезжают на поле. Когда нужно проехать своей технике, они разъезжаются в стороны, потом возвращаются на исходную позицию", – сказал Гаврилов.Мини-платформа с размерами не более полметра на полметра оснащена четырьмя ведущими колесами, оборудована системой сброса мин, "умеет" оставить мину в нужном месте и отправиться на следующее задание.Форум "Армия-2024" проходил в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
https://ria.ru/20240815/rostekh-1966314256.html
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россия, безопасность, александр гаврилов, патриот, технологии
Россия, Безопасность, Наука, Александр Гаврилов, Патриот, Технологии
В России создали мини-робота "Жало"

В России создали мини-робота "Жало" для расстановки "умных" минных полей

© РИА НовостиРоботизированная четырехколесная мини-платформа "Жало"
Роботизированная четырехколесная мини-платформа Жало - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости
Роботизированная четырехколесная мини-платформа "Жало"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Компания "Гумич" разработала роботизированную четырехколесную мини-платформу "Жало" для создания "умных" минных полей, которые позволяют пропускать бронетехнику своих войск и бороться с машинами противника, сообщил РИА Новости на форуме "Армия-2024" гендиректор компании Александр Гаврилов.ё
"По сути, это умное минное поле. На "Жало" ставится противотанковая мина ТМ-62, затем 100-200 роботов выезжают на поле. Когда нужно проехать своей технике, они разъезжаются в стороны, потом возвращаются на исходную позицию", – сказал Гаврилов.
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Мини-платформа с размерами не более полметра на полметра оснащена четырьмя ведущими колесами, оборудована системой сброса мин, "умеет" оставить мину в нужном месте и отправиться на следующее задание.
Форум "Армия-2024" проходил в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
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НаукаРоссияБезопасностьАлександр ГавриловПатриотТехнологии
 
 
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