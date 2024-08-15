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В подмосковные больницы с начала года поступили 16 рентген-аппаратов - РИА Новости, 15.08.2024
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Новости Подмосковья
 
12:52 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/rentgen-apparaty-1966369012.html
В подмосковные больницы с начала года поступили 16 рентген-аппаратов
В подмосковные больницы с начала года поступили 16 рентген-аппаратов - РИА Новости, 15.08.2024
В подмосковные больницы с начала года поступили 16 рентген-аппаратов
Подмосковные больницы пополнились 16 рентген-аппаратами типа С-дуга с начала года, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:52
2024-08-15T12:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
больницы
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Подмосковные больницы пополнились 16 рентген-аппаратами типа С-дуга с начала года, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Подмосковья необходимо оснащать медучреждения современным оборудованием. С начала года в наши больницы поступило 16 рентген-аппаратов типа С-дуга. На их закупку было направлено почти 200 миллионов рублей", - отметил Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По данным ведомства, аппараты необходимы для проведения различных операций и позволяют врачу непосредственно во время оперативного вмешательства получать рентгеновские снимки под различным углом. Техника поступила в Жуковскую, Ступинскую, Долгопрудненскую и другие больницы.
https://ria.ru/20240814/sapanyuk-1966204834.html
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк, больницы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Больницы

В подмосковные больницы с начала года поступили 16 рентген-аппаратов

© Фото : Правительство Московской областиВ подмосковные больницы с начала года поступили 16 рентген-аппаратов типа С-дуга - власти
В подмосковные больницы с начала года поступили 16 рентген-аппаратов типа С-дуга - власти - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Правительство Московской области
В подмосковные больницы с начала года поступили 16 рентген-аппаратов типа С-дуга - власти
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Подмосковные больницы пополнились 16 рентген-аппаратами типа С-дуга с начала года, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
"Для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Подмосковья необходимо оснащать медучреждения современным оборудованием. С начала года в наши больницы поступило 16 рентген-аппаратов типа С-дуга. На их закупку было направлено почти 200 миллионов рублей", - отметил Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
По данным ведомства, аппараты необходимы для проведения различных операций и позволяют врачу непосредственно во время оперативного вмешательства получать рентгеновские снимки под различным углом. Техника поступила в Жуковскую, Ступинскую, Долгопрудненскую и другие больницы.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей СапанюкБольницы
 
 
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