https://ria.ru/20240815/rentgen-apparaty-1966369012.html

В подмосковные больницы с начала года поступили 16 рентген-аппаратов

В подмосковные больницы с начала года поступили 16 рентген-аппаратов - РИА Новости, 15.08.2024

В подмосковные больницы с начала года поступили 16 рентген-аппаратов

Подмосковные больницы пополнились 16 рентген-аппаратами типа С-дуга с начала года, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:52

2024-08-15T12:52

2024-08-15T12:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

больницы

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Подмосковные больницы пополнились 16 рентген-аппаратами типа С-дуга с начала года, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Подмосковья необходимо оснащать медучреждения современным оборудованием. С начала года в наши больницы поступило 16 рентген-аппаратов типа С-дуга. На их закупку было направлено почти 200 миллионов рублей", - отметил Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По данным ведомства, аппараты необходимы для проведения различных операций и позволяют врачу непосредственно во время оперативного вмешательства получать рентгеновские снимки под различным углом. Техника поступила в Жуковскую, Ступинскую, Долгопрудненскую и другие больницы.

https://ria.ru/20240814/sapanyuk-1966204834.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк, больницы