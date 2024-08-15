В подмосковные больницы с начала года поступили 16 рентген-аппаратов
© Фото : Правительство Московской областиВ подмосковные больницы с начала года поступили 16 рентген-аппаратов типа С-дуга - власти
В подмосковные больницы с начала года поступили 16 рентген-аппаратов типа С-дуга - власти
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Подмосковные больницы пополнились 16 рентген-аппаратами типа С-дуга с начала года, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
"Для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Подмосковья необходимо оснащать медучреждения современным оборудованием. С начала года в наши больницы поступило 16 рентген-аппаратов типа С-дуга. На их закупку было направлено почти 200 миллионов рублей", - отметил Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
По данным ведомства, аппараты необходимы для проведения различных операций и позволяют врачу непосредственно во время оперативного вмешательства получать рентгеновские снимки под различным углом. Техника поступила в Жуковскую, Ступинскую, Долгопрудненскую и другие больницы.
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