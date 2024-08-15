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Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели - РИА Новости, 15.08.2024
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17:48 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/ren-2024-1966445265.html
Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели
Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели - РИА Новости, 15.08.2024
Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели
Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели – 2024, центральной темой мероприятия станет "Энергетическое сотрудничество в... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:48
2024-08-15T17:48
экономика
россия
москва
африка
александр новак
манеж
брикс
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели – 2024, центральной темой мероприятия станет "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире", говорится в пресс-релизе Росконгресса в преддверии форума. "Утверждена архитектура деловой программы седьмого международного форума "Российская энергетическая неделя – 2024", который состоится в ЦВЗ "Манеж" в Москве с 26 по 28 сентября. Центральной темой мероприятия станет "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире", – говорится в сообщении. В деловую программу форума войдут более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: "Международная повестка: сотрудничество для развития", "Устойчивое развитие энергетики", "Технологии и данные как основа лидерства" и "Развитие отраслей ТЭК России: стратегия и регулирование", "Социально ориентированный ТЭК". Уточняется, что в нулевой день РЭН состоится научно-практическая конференция "Территория энергетического диалога". В рамках основной программы форума также пройдут деловые завтраки, посвященные будущему энергетики. Основные мероприятия пройдут 26 и 27 сентября. Завершится Российская энергетическая неделя традиционным Молодежным днем. "Сегодня, в условиях нового многополярного мира, прямой диалог между игроками отрасли приобретает особую важность. Международный форум "Российская энергетическая неделя" стал знаковой международной отраслевой площадкой и в этом году вновь соберет ключевых участников российского энергетического рынка, представителей зарубежных стран и компаний, официальных лиц, экспертов и медиа для обсуждения перспектив развития отрасли в меняющихся условиях", – приводятся в пресс-релизе слова зампредседателя правительства РФ Александра Новака. В этом году на РЭН состоится встреча министров энергетики стран БРИКС, ежегодная встреча Платформы энергетических исследований стран БРИКС. Особое внимание, как отмечается, будет уделено сотрудничеству России и Африки в энергетической сфере. Важное место в программе займет тема устойчивого развития энергетики, новых ресурсов, а также использования цифровых технологий в отрасли. Кроме того, участники форума обсудят развитие отраслей ТЭК РФ, подготовку инженерных кадров для ТЭК и подходы к обучению молодых специалистов. Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного ТЭК. Мероприятие традиционно проходит с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. В 2023 году в рамках РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 225 спикеров. В форуме приняли участие свыше 5 тысяч делегатов из 84 иностранных государств и территорий. Организаторами РЭН являются фонд "Росконгресс", Минэнерго РФ при поддержке правительства Москвы. В этом году форум впервые пройдет на двух площадках: в Центральном выставочном зале "Манеж" состоятся мероприятия деловой программы, а в Гостином дворе будет организована выставка оборудования и технологий для ТЭК.
https://ria.ru/20240117/vystavka-1921900441.html
https://ria.ru/20231127/ren-2024-1912067460.html
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экономика, россия, москва, африка, александр новак, манеж, брикс, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Москва, Африка, Александр Новак, Манеж, БРИКС, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели

Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели-2024

© Фото : Фонд Росконгресс/Анатолий СтребелевЛоготип российской энергетической недели
Логотип российской энергетической недели - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Фонд Росконгресс/Анатолий Стребелев
Логотип российской энергетической недели. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели – 2024, центральной темой мероприятия станет "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире", говорится в пресс-релизе Росконгресса в преддверии форума.
"Утверждена архитектура деловой программы седьмого международного форума "Российская энергетическая неделя – 2024", который состоится в ЦВЗ "Манеж" в Москве с 26 по 28 сентября. Центральной темой мероприятия станет "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире", – говорится в сообщении.
Участники Международного форума Российская энергетическая неделя в Центральном выставочном зале Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
В программе РЭН-2024 появится выставка новейших разработок для ТЭК
17 января, 17:05
В деловую программу форума войдут более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: "Международная повестка: сотрудничество для развития", "Устойчивое развитие энергетики", "Технологии и данные как основа лидерства" и "Развитие отраслей ТЭК России: стратегия и регулирование", "Социально ориентированный ТЭК".
Уточняется, что в нулевой день РЭН состоится научно-практическая конференция "Территория энергетического диалога". В рамках основной программы форума также пройдут деловые завтраки, посвященные будущему энергетики. Основные мероприятия пройдут 26 и 27 сентября. Завершится Российская энергетическая неделя традиционным Молодежным днем.
«
"Сегодня, в условиях нового многополярного мира, прямой диалог между игроками отрасли приобретает особую важность. Международный форум "Российская энергетическая неделя" стал знаковой международной отраслевой площадкой и в этом году вновь соберет ключевых участников российского энергетического рынка, представителей зарубежных стран и компаний, официальных лиц, экспертов и медиа для обсуждения перспектив развития отрасли в меняющихся условиях", – приводятся в пресс-релизе слова зампредседателя правительства РФ Александра Новака.
В этом году на РЭН состоится встреча министров энергетики стран БРИКС, ежегодная встреча Платформы энергетических исследований стран БРИКС. Особое внимание, как отмечается, будет уделено сотрудничеству России и Африки в энергетической сфере. Важное место в программе займет тема устойчивого развития энергетики, новых ресурсов, а также использования цифровых технологий в отрасли. Кроме того, участники форума обсудят развитие отраслей ТЭК РФ, подготовку инженерных кадров для ТЭК и подходы к обучению молодых специалистов.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного ТЭК. Мероприятие традиционно проходит с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. В 2023 году в рамках РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 225 спикеров. В форуме приняли участие свыше 5 тысяч делегатов из 84 иностранных государств и территорий.
Организаторами РЭН являются фонд "Росконгресс", Минэнерго РФ при поддержке правительства Москвы. В этом году форум впервые пройдет на двух площадках: в Центральном выставочном зале "Манеж" состоятся мероприятия деловой программы, а в Гостином дворе будет организована выставка оборудования и технологий для ТЭК.
Опубликована полная деловая программа РЭН-2023 в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Основные вызовы и актуальные проблемы энергетики России обсудят на РЭН-2024
27 ноября 2023, 12:10
 
ЭкономикаРоссияМоскваАфрикаАлександр НовакМанежБРИКСМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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