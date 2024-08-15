Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели
Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели-2024
© Фото : Фонд Росконгресс/Анатолий СтребелевЛоготип российской энергетической недели
© Фото : Фонд Росконгресс/Анатолий Стребелев
Логотип российской энергетической недели. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели – 2024, центральной темой мероприятия станет "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире", говорится в пресс-релизе Росконгресса в преддверии форума.
В деловую программу форума войдут более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: "Международная повестка: сотрудничество для развития", "Устойчивое развитие энергетики", "Технологии и данные как основа лидерства" и "Развитие отраслей ТЭК России: стратегия и регулирование", "Социально ориентированный ТЭК".
Уточняется, что в нулевой день РЭН состоится научно-практическая конференция "Территория энергетического диалога". В рамках основной программы форума также пройдут деловые завтраки, посвященные будущему энергетики. Основные мероприятия пройдут 26 и 27 сентября. Завершится Российская энергетическая неделя традиционным Молодежным днем.
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"Сегодня, в условиях нового многополярного мира, прямой диалог между игроками отрасли приобретает особую важность. Международный форум "Российская энергетическая неделя" стал знаковой международной отраслевой площадкой и в этом году вновь соберет ключевых участников российского энергетического рынка, представителей зарубежных стран и компаний, официальных лиц, экспертов и медиа для обсуждения перспектив развития отрасли в меняющихся условиях", – приводятся в пресс-релизе слова зампредседателя правительства РФ Александра Новака.
В этом году на РЭН состоится встреча министров энергетики стран БРИКС, ежегодная встреча Платформы энергетических исследований стран БРИКС. Особое внимание, как отмечается, будет уделено сотрудничеству России и Африки в энергетической сфере. Важное место в программе займет тема устойчивого развития энергетики, новых ресурсов, а также использования цифровых технологий в отрасли. Кроме того, участники форума обсудят развитие отраслей ТЭК РФ, подготовку инженерных кадров для ТЭК и подходы к обучению молодых специалистов.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного ТЭК. Мероприятие традиционно проходит с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. В 2023 году в рамках РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 225 спикеров. В форуме приняли участие свыше 5 тысяч делегатов из 84 иностранных государств и территорий.
Организаторами РЭН являются фонд "Росконгресс", Минэнерго РФ при поддержке правительства Москвы. В этом году форум впервые пройдет на двух площадках: в Центральном выставочном зале "Манеж" состоятся мероприятия деловой программы, а в Гостином дворе будет организована выставка оборудования и технологий для ТЭК.
Основные вызовы и актуальные проблемы энергетики России обсудят на РЭН-2024
27 ноября 2023, 12:10