https://ria.ru/20240815/ren-2024-1966445265.html

Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели

Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели - РИА Новости, 15.08.2024

Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели

Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели – 2024, центральной темой мероприятия станет "Энергетическое сотрудничество в... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T17:48

2024-08-15T17:48

2024-08-15T17:48

экономика

россия

москва

африка

александр новак

манеж

брикс

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели – 2024, центральной темой мероприятия станет "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире", говорится в пресс-релизе Росконгресса в преддверии форума. "Утверждена архитектура деловой программы седьмого международного форума "Российская энергетическая неделя – 2024", который состоится в ЦВЗ "Манеж" в Москве с 26 по 28 сентября. Центральной темой мероприятия станет "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире", – говорится в сообщении. В деловую программу форума войдут более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: "Международная повестка: сотрудничество для развития", "Устойчивое развитие энергетики", "Технологии и данные как основа лидерства" и "Развитие отраслей ТЭК России: стратегия и регулирование", "Социально ориентированный ТЭК". Уточняется, что в нулевой день РЭН состоится научно-практическая конференция "Территория энергетического диалога". В рамках основной программы форума также пройдут деловые завтраки, посвященные будущему энергетики. Основные мероприятия пройдут 26 и 27 сентября. Завершится Российская энергетическая неделя традиционным Молодежным днем. "Сегодня, в условиях нового многополярного мира, прямой диалог между игроками отрасли приобретает особую важность. Международный форум "Российская энергетическая неделя" стал знаковой международной отраслевой площадкой и в этом году вновь соберет ключевых участников российского энергетического рынка, представителей зарубежных стран и компаний, официальных лиц, экспертов и медиа для обсуждения перспектив развития отрасли в меняющихся условиях", – приводятся в пресс-релизе слова зампредседателя правительства РФ Александра Новака. В этом году на РЭН состоится встреча министров энергетики стран БРИКС, ежегодная встреча Платформы энергетических исследований стран БРИКС. Особое внимание, как отмечается, будет уделено сотрудничеству России и Африки в энергетической сфере. Важное место в программе займет тема устойчивого развития энергетики, новых ресурсов, а также использования цифровых технологий в отрасли. Кроме того, участники форума обсудят развитие отраслей ТЭК РФ, подготовку инженерных кадров для ТЭК и подходы к обучению молодых специалистов. Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного ТЭК. Мероприятие традиционно проходит с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. В 2023 году в рамках РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 225 спикеров. В форуме приняли участие свыше 5 тысяч делегатов из 84 иностранных государств и территорий. Организаторами РЭН являются фонд "Росконгресс", Минэнерго РФ при поддержке правительства Москвы. В этом году форум впервые пройдет на двух площадках: в Центральном выставочном зале "Манеж" состоятся мероприятия деловой программы, а в Гостином дворе будет организована выставка оборудования и технологий для ТЭК.

https://ria.ru/20240117/vystavka-1921900441.html

https://ria.ru/20231127/ren-2024-1912067460.html

россия

москва

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, москва, африка, александр новак, манеж, брикс, министерство энергетики рф (минэнерго россии)