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В РПЦ рассказали, как Блаженный Василий мотивировал людей

В РПЦ рассказали, как Блаженный Василий мотивировал людей - РИА Новости, 15.08.2024

В РПЦ рассказали, как Блаженный Василий мотивировал людей

Святой Блаженный Василий мотивировал людей своими нравственными поступками, проповедуя милосердие к ближним, сказал РИА Новости председатель отдела по... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T01:02

2024-08-15T01:02

2024-08-15T01:02

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Святой Блаженный Василий мотивировал людей своими нравственными поступками, проповедуя милосердие к ближним, сказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш). День памяти святого Блаженного Василия, московского чудотворца, отмечает Русская православная церковь в четверг. "Святой Блаженный Василий был московским юродивым (XV-XVI века). Его почитали в народе за его дар предвидения и умение видеть скрытую суть вещей. Как сказал однажды преподобный Серафим Саровский: "На тысячу юродивых - один Христа ради юродивый". То есть, юродство юродству рознь. Были такие пророки, как Блаженный Василий, которые мотивировали людей своими нравственными поступками, проповедуя милосердие к ближним, особенно в трудные времена всякого рода смут", - сказал иеромонах. Священнослужитель напомнил, что Покровский собор на Красной площади (собор Василия Блаженного) был построен рядом с могилой святого, в храме существует придел Василия Блаженного, где находятся его мощи. Святой Блаженный Василий родился в крестьянской семье в декабре 1468 года в подмосковном селе Елохове. Подростком был отдан на обучение к сапожнику, но в 16 лет он пришел в Москву и стал юродствовать. Зимой и летом он ходил нагой и босой по улицам Москвы и притворялся немым, 72 года жил блаженный на улице до самой своей смерти. Василий прославился даром ясновидения, умением видеть скрытую суть вещей. Царь Иван IV почитал и даже побаивался юродивого, принимал его у себя во дворце. Однажды во время обеда в царских палатах блаженный трижды вылил вино в окно, говоря, что он гасит пожар в Новгороде. Оказалось, что в Новгороде в это время действительно вспыхнул пожар, но не успел разгореться, потому что какой-то странный нагой муж заливал загоревшиеся дома. Еще не раз юродивый являл чудеса, исцелял людей, предсказывал грядущие события. Скончался Блаженный Василий 2 августа 1557 года в возрасте 88 лет. Согласно преданию, сам царь нес гроб его до могилы, и от прикосновения к святым мощам его многие получали исцеление. Его тело было погребено у Троицкой церкви, где в 1554 году был построен Покровский собор, более известный как храм Василия Блаженного. Мощи находятся в Васильевском приделе Покровского собора. Блаженный Василий был прославлен Собором 2 августа 1588 года, который возглавил патриарх Иов.

https://ria.ru/20240814/tserkov-1966062012.html

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москва, серафим саровский (прохор мошнин), русская православная церковь, религия, россия