https://ria.ru/20240815/razin-1966418588.html

"Ветераны России" попросили признать продюсера Разина иноагентом

"Ветераны России" попросили признать продюсера Разина иноагентом - РИА Новости, 15.08.2024

"Ветераны России" попросили признать продюсера Разина иноагентом

Общественное движение "Ветераны России" просит Генпрокуратуру, СК и Минюст проверить бывшего продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина по закону об... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:57

2024-08-15T15:57

2024-08-15T16:40

сша

сочи

андрей разин

юрий шатунов

александр бастрыкин

ласковый май

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Общественное движение "Ветераны России" просит Генпрокуратуру, СК и Минюст проверить бывшего продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина по закону об иноагентах, сообщил РИА Новости председатель движения Ильдар Резяпов."Я уверен, что его (Разина. — Прим. ред.) необходимо признать иностранным агентом и проверить на финансирование ВСУ. Движение "Ветераны России" готово оказать всю необходимую поддержку для защиты наследников нашего артиста Юрия Шатунова от дальнейших попыток посягательства на их имущество со стороны этого бывшего продюсера", — отметил собеседник агентства.Движение уже направило обращения председателю СК Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и министру юстиции Константину Чуйченко.В документах, которые есть в распоряжении РИА Новости, утверждается, что проживающий в США Разин осуждает проведение СВО, может участвовать "в деятельности, направленной против интересов" России, включая возможное финансирование ВСУ, иметь "связи с иностранными структурами". Разин судился с экс-солистом "Ласкового мая" Шатуновым за права на песни группы при жизни музыканта, а также после его смерти в июне 2022 года от инфаркта. Суд в Сочи 14 августа установил исключительность прав семьи Шатунова на 23 музыкальные композиции, среди которых известные хиты "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" и другие песни, которые написал Сергей Кузнецов.

https://ria.ru/20240815/vinate-1966353807.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, сочи, андрей разин, юрий шатунов, александр бастрыкин, ласковый май, вооруженные силы украины, происшествия