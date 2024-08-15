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Власти Курской области рассказали об обстановке в Льговском районе - РИА Новости, 15.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:45 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/rayon-1966481451.html
Власти Курской области рассказали об обстановке в Льговском районе
Власти Курской области рассказали об обстановке в Льговском районе - РИА Новости, 15.08.2024
Власти Курской области рассказали об обстановке в Льговском районе
Обстановка в приграничном Льговском районе Курской области по состоянию на день четверга нормальная, обстрелов нет, сообщил РИА Новости глава района Сергей... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T20:45
2024-08-15T20:45
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
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ТУЛА, 15 авг - РИА Новости. Обстановка в приграничном Льговском районе Курской области по состоянию на день четверга нормальная, обстрелов нет, сообщил РИА Новости глава района Сергей Коростелев. "Обстановка нормальная, все хорошо на сегодняшний день. Никаких обстрелов нет… Сегодня пришли два человека, чтобы их отправили (в Курск - ред.)", - заявил глава Льговского района. Он добавил, что в четверг объезжал населенные пункты для передачи гуманитарной помощи жителям, в пятницу начнется передача пенсий. "Магазины все работают, есть все необходимые товары", - уточнил глава района в беседе с РИА Новости. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/poezda-1966432988.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Власти Курской области рассказали об обстановке в Льговском районе

Глава Льговского района Коростелев: обстановка нормальная, обстрелов нет

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Вид на Курск. Архивное фото
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ТУЛА, 15 авг - РИА Новости. Обстановка в приграничном Льговском районе Курской области по состоянию на день четверга нормальная, обстрелов нет, сообщил РИА Новости глава района Сергей Коростелев.
"Обстановка нормальная, все хорошо на сегодняшний день. Никаких обстрелов нет… Сегодня пришли два человека, чтобы их отправили (в Курск - ред.)", - заявил глава Льговского района.
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Он добавил, что в четверг объезжал населенные пункты для передачи гуманитарной помощи жителям, в пятницу начнется передача пенсий.
"Магазины все работают, есть все необходимые товары", - уточнил глава района в беседе с РИА Новости.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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