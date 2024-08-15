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Проезд по автодорогам в Беловском районе Курской области по-прежнему опасен - РИА Новости, 15.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:34 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/rayon-1966364952.html
Проезд по автодорогам в Беловском районе Курской области по-прежнему опасен
Проезд по автодорогам в Беловском районе Курской области по-прежнему опасен - РИА Новости, 15.08.2024
Проезд по автодорогам в Беловском районе Курской области по-прежнему опасен
Опасная обстановка на автодорогах в Беловском районе Курской области сохраняется из-за угрозы обстрелов дронами украинских войск, сообщил глава района Николай... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:34
2024-08-15T12:34
специальная военная операция на украине
россия
курская область
беловский район
николай волобуев
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Опасная обстановка на автодорогах в Беловском районе Курской области сохраняется из-за угрозы обстрелов дронами украинских войск, сообщил глава района Николай Волобуев. В среду Волобуев сообщил, что выехавших жителей Беловского района просят пока не возвращаться, так как автомобильные дороги Суджа-Обоянь и Белица-Белая находятся под обстрелами дронов ВСУ. "Ещё раз напоминаю об опасности проезда на транспорте по району. Автомобильные дороги Суджа-Обоянь и Белица-Белая находятся под обстрелами дронов", - написал Волобуев в своем Telegram-канале. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/alaudinov-1966337509.html
https://ria.ru/20240815/rosgvardija-1966350782.html
россия
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россия, курская область, беловский район, николай волобуев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Беловский район, Николай Волобуев, Вооруженные силы Украины
Проезд по автодорогам в Беловском районе Курской области по-прежнему опасен

Опасная обстановка сохраняется на автодорогах в Беловском районе Курской области

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramПоследствия обстрела города Суджа Курской области
Последствия обстрела города Суджа Курской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Последствия обстрела города Суджа Курской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Опасная обстановка на автодорогах в Беловском районе Курской области сохраняется из-за угрозы обстрелов дронами украинских войск, сообщил глава района Николай Волобуев.
В среду Волобуев сообщил, что выехавших жителей Беловского района просят пока не возвращаться, так как автомобильные дороги Суджа-Обоянь и Белица-Белая находятся под обстрелами дронов ВСУ.
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"Ещё раз напоминаю об опасности проезда на транспорте по району. Автомобильные дороги Суджа-Обоянь и Белица-Белая находятся под обстрелами дронов", - написал Волобуев в своем Telegram-канале.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБеловский районНиколай ВолобуевВооруженные силы Украины
 
 
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