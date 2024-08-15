https://ria.ru/20240815/rayon-1966364952.html
Проезд по автодорогам в Беловском районе Курской области по-прежнему опасен
Проезд по автодорогам в Беловском районе Курской области по-прежнему опасен - РИА Новости, 15.08.2024
Проезд по автодорогам в Беловском районе Курской области по-прежнему опасен
Опасная обстановка на автодорогах в Беловском районе Курской области сохраняется из-за угрозы обстрелов дронами украинских войск, сообщил глава района Николай... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:34
2024-08-15T12:34
2024-08-15T12:34
специальная военная операция на украине
россия
курская область
беловский район
николай волобуев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955233006_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_be175c724f14428662ed2e10eb728877.jpg
РЯЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Опасная обстановка на автодорогах в Беловском районе Курской области сохраняется из-за угрозы обстрелов дронами украинских войск, сообщил глава района Николай Волобуев. В среду Волобуев сообщил, что выехавших жителей Беловского района просят пока не возвращаться, так как автомобильные дороги Суджа-Обоянь и Белица-Белая находятся под обстрелами дронов ВСУ. "Ещё раз напоминаю об опасности проезда на транспорте по району. Автомобильные дороги Суджа-Обоянь и Белица-Белая находятся под обстрелами дронов", - написал Волобуев в своем Telegram-канале. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/alaudinov-1966337509.html
https://ria.ru/20240815/rosgvardija-1966350782.html
россия
курская область
беловский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955233006_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_9d9c82e7625b28c5d18d0ee07b168c39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, беловский район, николай волобуев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Беловский район, Николай Волобуев, Вооруженные силы Украины
Проезд по автодорогам в Беловском районе Курской области по-прежнему опасен
Опасная обстановка сохраняется на автодорогах в Беловском районе Курской области