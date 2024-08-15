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Расчет ТОС-2 уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 15.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/raschet-1966300911.html
Расчет ТОС-2 уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Расчет ТОС-2 уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 15.08.2024
Расчет ТОС-2 уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T05:11
2024-08-15T05:11
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
войска рхбз
тос-2
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 15 авг – РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" ударом реактивными термобарическими снарядами уничтожили опорный пункт ВСУ, поддержав наступательные действия штурмовых подразделений на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что уничтожение позиции ВСУ происходило на дистанции около 20 километров. Применение военнослужащими термобарических боеприпасов позволяет проводить уничтожение личного состава, укрывшегося в окопах, укреплённых сооружениях и в легкобронированной технике. Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись с беспилотника. По завершению боевой работы расчет "Тосочки" выполнил противоогневой маневр и оперативно покинул огневую позицию. "Тут все автоматически, ничего лишнего не нужно делать", – сказал командир машины ТОС-2 с позывным "Кобальт". Новейшая ТОС-2 "Тосочка" предназначена для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений, а также уничтожения легкобронированных машин и транспортных средств противника. Для стрельбы применяются неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и зажигательном снаряжении. Состоит на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Реализована на 3-осном колёсном шасси автомобиля Урал-63704-0010 с бронированной кабиной. Как добавили в оборонном ведомстве, специалисты РХБЗ группировки отмечают высокую огневую мощь боевой машины ТОС-2 и ее маневренность, высокую мобильность за счёт колёсного шасси и большую дальность стрельбы.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966278493.html
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россия, вооруженные силы украины, войска рхбз, тос-2, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Войска РХБЗ, ТОС-2, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчет ТОС-2 уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

МО: расчет ТОС-2 "Тосочка" уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЭкипаж тяжелой огнеметной системы ТОС -2 "Тосочка" в зоне СВО
Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС -2 Тосочка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС -2 "Тосочка" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 авг – РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" ударом реактивными термобарическими снарядами уничтожили опорный пункт ВСУ, поддержав наступательные действия штурмовых подразделений на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ.
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Там добавили, что уничтожение позиции ВСУ происходило на дистанции около 20 километров. Применение военнослужащими термобарических боеприпасов позволяет проводить уничтожение личного состава, укрывшегося в окопах, укреплённых сооружениях и в легкобронированной технике.
Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись с беспилотника. По завершению боевой работы расчет "Тосочки" выполнил противоогневой маневр и оперативно покинул огневую позицию.
"Тут все автоматически, ничего лишнего не нужно делать", – сказал командир машины ТОС-2 с позывным "Кобальт".
Новейшая ТОС-2 "Тосочка" предназначена для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений, а также уничтожения легкобронированных машин и транспортных средств противника. Для стрельбы применяются неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и зажигательном снаряжении. Состоит на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Реализована на 3-осном колёсном шасси автомобиля Урал-63704-0010 с бронированной кабиной.
Как добавили в оборонном ведомстве, специалисты РХБЗ группировки отмечают высокую огневую мощь боевой машины ТОС-2 и ее маневренность, высокую мобильность за счёт колёсного шасси и большую дальность стрельбы.
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