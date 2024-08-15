https://ria.ru/20240815/rakety-1966488685.html

В Пентагоне ответили на вопрос о поставках Украине ракет дальнего радиуса

В Пентагоне ответили на вопрос о поставках Украине ракет дальнего радиуса - РИА Новости, 15.08.2024

В Пентагоне ответили на вопрос о поставках Украине ракет дальнего радиуса

Министерству обороны США неизвестно о решении президента США Джо Байдена поставить Украине крылатые ракеты дальнего радиуса, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T21:39

2024-08-15T21:39

2024-08-15T21:39

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сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Министерству обороны США неизвестно о решении президента США Джо Байдена поставить Украине крылатые ракеты дальнего радиуса, заявил РИА Новости представитель Пентагона. "Мне об этом решении неизвестно", - сообщил он агентству на вопрос о том, планируется ли поставка Киеву американских крылатых ракет дальнего радиуса. В совете национальной безопасности Белого дома не ответили на запрос РИА Новости с просьбой прокомментировать, планируется ли передача Вашингтоном данного вида вооружений. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240815/pentagon-1966431244.html

сша

украина

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, космос - риа наука, сша, украина, россия, джо байден, сергей лавров, министерство обороны сша, нато