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В Пентагоне ответили на вопрос о поставках Украине ракет дальнего радиуса - РИА Новости, 15.08.2024
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21:39 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/rakety-1966488685.html
В Пентагоне ответили на вопрос о поставках Украине ракет дальнего радиуса
В Пентагоне ответили на вопрос о поставках Украине ракет дальнего радиуса - РИА Новости, 15.08.2024
В Пентагоне ответили на вопрос о поставках Украине ракет дальнего радиуса
Министерству обороны США неизвестно о решении президента США Джо Байдена поставить Украине крылатые ракеты дальнего радиуса, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T21:39
2024-08-15T21:39
в мире
космос - риа наука
сша
украина
россия
джо байден
сергей лавров
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Министерству обороны США неизвестно о решении президента США Джо Байдена поставить Украине крылатые ракеты дальнего радиуса, заявил РИА Новости представитель Пентагона. "Мне об этом решении неизвестно", - сообщил он агентству на вопрос о том, планируется ли поставка Киеву американских крылатых ракет дальнего радиуса. В совете национальной безопасности Белого дома не ответили на запрос РИА Новости с просьбой прокомментировать, планируется ли передача Вашингтоном данного вида вооружений. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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в мире, космос - риа наука, сша, украина, россия, джо байден, сергей лавров, министерство обороны сша, нато
В мире, Космос - РИА Наука, США, Украина, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО
В Пентагоне ответили на вопрос о поставках Украине ракет дальнего радиуса

Пентагону неизвестно о решении Байдена поставить Украине ракеты дальнего радиуса

© Flickr / Kevin H. Здание Пентагона
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Flickr / Kevin H.
Здание Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Министерству обороны США неизвестно о решении президента США Джо Байдена поставить Украине крылатые ракеты дальнего радиуса, заявил РИА Новости представитель Пентагона.
«
"Мне об этом решении неизвестно", - сообщил он агентству на вопрос о том, планируется ли поставка Киеву американских крылатых ракет дальнего радиуса.
В совете национальной безопасности Белого дома не ответили на запрос РИА Новости с просьбой прокомментировать, планируется ли передача Вашингтоном данного вида вооружений.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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В миреКосмос - РИА НаукаСШАУкраинаРоссияДжо БайденСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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