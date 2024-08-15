https://ria.ru/20240815/rakety-1966296260.html

Посол в Лондоне назвал опасными инициативы Запада по созданию ракет

Посол в Лондоне назвал опасными инициативы Запада по созданию ракет - РИА Новости, 15.08.2024

Посол в Лондоне назвал опасными инициативы Запада по созданию ракет

Инициативы западных стран по совместному созданию ракет средней дальности очень опасны, Россия будет вынуждена реагировать на них надлежащим образом, заявил в... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T03:36

2024-08-15T03:36

2024-08-15T03:36

россия

германия

лондон

андрей келин

джон хили

нато

в мире

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Инициативы западных стран по совместному созданию ракет средней дальности очень опасны, Россия будет вынуждена реагировать на них надлежащим образом, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин. В конце июля газета Times сообщила, что Британия рассматривает создание ракет с дальностью поражения в 3,2 тысячи километров якобы для уничтожения российского ядерного оружия. Отмечалось, что их разработка может пройти совместно с Германией. "Такие инициативы видятся нам очень опасными. Согласно подаче в СМИ, европейские ракеты после разработки должны будут заменить американские ракеты средней и меньшей дальности, которые США планируют развертывать на территории ФРГ с 2026 года. Разумеется, мы будем вынуждены реагировать в плане компенсационных мер наиболее приемлемым для нас образом", - заявил Келин. Глава российской дипмиссии отметил, что на данный момент конкретики по поводу возможного сотрудничества Великобритании и ФРГ немного. "Такие публикации в британских СМИ последовали за визитом министра обороны Джона Хили в Берлин 24 июля. Там была подписана двусторонняя декларация по оборонному сотрудничеству, где зафиксирована возможность взаимодействия Британии с ФРГ и другими партнерами в сфере разработки высокоточных средств поражения повышенной дальности", - напомнил посол. Келин также обратил внимание на сообщения по поводу возможного присоединения Лондона к программе ELSA по созданию ракет средней дальности наземного базирования. Для её реализации свои усилия объединили Париж, Берлин, Варшава и Рим. Британия же официально не подтверждает свою возможную вовлеченность в проект, отметил российский дипломат. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240814/britaniya-1966078998.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

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россия, германия, лондон, андрей келин, джон хили, нато, в мире