https://ria.ru/20240815/raketa-1966304182.html

Ракета с грузовиком "Прогресс МС-28" стартовала с Байконура

Ракета с грузовиком "Прогресс МС-28" стартовала с Байконура - РИА Новости, 15.08.2024

Ракета с грузовиком "Прогресс МС-28" стартовала с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблём "Прогресс МС-28", которому предстоит отправиться на Международную космическую станцию... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T06:29

2024-08-15T06:29

2024-08-15T09:29

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблём "Прогресс МС-28", которому предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС), трансляцию пуска ведёт "Роскосмос". Отделение корабля от третьей ступени ракеты ожидается через 8 минут 49 секунд после пуска. Корабль полетит по традиционной двухсуточной схеме и пристыкуется к модулю "Звезда" российского сегмента МКС в 8.56 мск 17 августа. Как ожидается, продолжительность полёта "Прогресса МС-28" составит 179 суток. Корабль доставит на станцию более 2,6 тонны грузов, в том числе 1,2 тонны сухих грузов для систем станции и экипажа МКС. Как уточнили в "Роскосмосе", на орбиту отправится оборудование для экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Выносливость", "Лазма", "Монитор всего неба", "Нейроиммунитет", "Фотобиореактор". Кроме того, на борту "Прогресса" находятся 950 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов азота для пополнения атмосферы МКС.

https://ria.ru/20240808/kosmos-1964970737.html

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Старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-27" с космодрома Байконур Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-27" стартовала с космодрома Байконур. 2024-08-15T06:29 true PT0M41S

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космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, россия, общество