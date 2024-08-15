https://ria.ru/20240815/rabota-1966295752.html

Эксперт напомнила, что россиян ждет шестидневная рабочая неделя осенью

Эксперт напомнила, что россиян ждет шестидневная рабочая неделя осенью - РИА Новости, 15.08.2024

Эксперт напомнила, что россиян ждет шестидневная рабочая неделя осенью

Последняя рабочая неделя в октябре будет шестидневной и продлится с 28 октября по 2 ноября из-за переноса выходного дня с субботы на 30 апреля, рассказала РИА... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T03:30

2024-08-15T03:30

2024-08-15T05:56

общество

россия

headhunter

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942495964_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_eae5fd4c566235be816e580a6e03346d.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Последняя рабочая неделя в октябре будет шестидневной и продлится с 28 октября по 2 ноября из-за переноса выходного дня с субботы на 30 апреля, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву, юрист Ольга Владимирова. Выходной день 2 ноября был перенесен на 30 апреля этого года, чтобы создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. "В 2024 году в соответствии с постановлением правительства РФ от 10.08.2023 N 1314 "О переносе выходных дней в 2024 году" выходной с субботы 2 ноября был перенесен на вторник 30 апреля. Суббота 2 ноября 2024 года будет сокращенным рабочим днем", - сказала Владимирова. Однако она отметила, что у россиян все равно будут два дня для отдыха - в воскресенье и понедельник 3 и 4 ноября. При этом будний день стал выходным благодаря празднованию Дня народного единства. День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден Федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал наименоваться "О днях воинской славы и памятных датах России").

https://ria.ru/20240808/zarplaty-1964798755.html

https://ria.ru/20240729/otpusk-1962584914.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, headhunter