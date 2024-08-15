https://ria.ru/20240815/rabota-1966295752.html
Эксперт напомнила, что россиян ждет шестидневная рабочая неделя осенью
Эксперт напомнила, что россиян ждет шестидневная рабочая неделя осенью - РИА Новости, 15.08.2024
Эксперт напомнила, что россиян ждет шестидневная рабочая неделя осенью
Последняя рабочая неделя в октябре будет шестидневной и продлится с 28 октября по 2 ноября из-за переноса выходного дня с субботы на 30 апреля, рассказала РИА... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T03:30
2024-08-15T03:30
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Последняя рабочая неделя в октябре будет шестидневной и продлится с 28 октября по 2 ноября из-за переноса выходного дня с субботы на 30 апреля, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву, юрист Ольга Владимирова. Выходной день 2 ноября был перенесен на 30 апреля этого года, чтобы создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. "В 2024 году в соответствии с постановлением правительства РФ от 10.08.2023 N 1314 "О переносе выходных дней в 2024 году" выходной с субботы 2 ноября был перенесен на вторник 30 апреля. Суббота 2 ноября 2024 года будет сокращенным рабочим днем", - сказала Владимирова. Однако она отметила, что у россиян все равно будут два дня для отдыха - в воскресенье и понедельник 3 и 4 ноября. При этом будний день стал выходным благодаря празднованию Дня народного единства. День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден Федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал наименоваться "О днях воинской славы и памятных датах России").
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общество, россия, headhunter
Общество, Россия, HeadHunter
Эксперт напомнила, что россиян ждет шестидневная рабочая неделя осенью
Юрист Владимирова: последняя рабочая неделя в октябре будет шестидневной
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Последняя рабочая неделя в октябре будет шестидневной и продлится с 28 октября по 2 ноября из-за переноса выходного дня с субботы на 30 апреля, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву, юрист Ольга Владимирова.
Выходной день 2 ноября был перенесен на 30 апреля этого года, чтобы создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.
"В 2024 году в соответствии с постановлением правительства РФ
от 10.08.2023 N 1314 "О переносе выходных дней в 2024 году" выходной с субботы 2 ноября был перенесен на вторник 30 апреля. Суббота 2 ноября 2024 года будет сокращенным рабочим днем", - сказала Владимирова.
Однако она отметила, что у россиян все равно будут два дня для отдыха - в воскресенье и понедельник 3 и 4 ноября. При этом будний день стал выходным благодаря празднованию Дня народного единства.
День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден Федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал наименоваться "О днях воинской славы и памятных датах России").