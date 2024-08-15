https://ria.ru/20240815/putin-1966387854.html
Путин пожелал успехов Миляеву на губернаторских выборах в Тульской области
Путин пожелал успехов Миляеву на губернаторских выборах в Тульской области - РИА Новости, 15.08.2024
Путин пожелал успехов Миляеву на губернаторских выборах в Тульской области
Президент РФ Владимир Путин пожелал успехов врио губернатора Тульской области Дмитрию Миляеву на выборах главы региона. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:58
2024-08-15T13:58
2024-08-15T14:25
политика
тульская область
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал успехов врио губернатора Тульской области Дмитрию Миляеву на выборах главы региона.В ходе встречи Миляев напомнил, что в сентябре состоятся выборы губернатора Тульской области. Он заметил, что если жители поддержат его кандидатуру, то он приложит все силы, чтобы оправдать их доверие и доверие президента."Я хочу пожелать Вам успехов", - ответил Путин."Времени не так много до выборов, во всяком случае оно есть для того, чтобы показать основные направления развития Тульской области и сделать первые шаги. По этому тоже люди будут судить о перспективах развития Тульской области под вашим руководством", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240815/opk-1966388508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, тульская область, владимир путин, россия
Политика, Тульская область, Владимир Путин, Россия
Путин пожелал успехов Миляеву на губернаторских выборах в Тульской области
Путин: времени до выборов губернатора Тульской области не так много
НОВО-ОГАРЕВО, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал успехов врио губернатора Тульской области Дмитрию Миляеву на выборах главы региона.
В ходе встречи Миляев напомнил, что в сентябре состоятся выборы губернатора Тульской области. Он заметил, что если жители поддержат его кандидатуру, то он приложит все силы, чтобы оправдать их доверие и доверие президента.
"Я хочу пожелать Вам успехов", - ответил Путин.
"Времени не так много до выборов, во всяком случае оно есть для того, чтобы показать основные направления развития Тульской области и сделать первые шаги. По этому тоже люди будут судить о перспективах развития Тульской области под вашим руководством", - сказал Путин.