https://ria.ru/20240815/putin-1966387854.html

Путин пожелал успехов Миляеву на губернаторских выборах в Тульской области

Путин пожелал успехов Миляеву на губернаторских выборах в Тульской области - РИА Новости, 15.08.2024

Путин пожелал успехов Миляеву на губернаторских выборах в Тульской области

Президент РФ Владимир Путин пожелал успехов врио губернатора Тульской области Дмитрию Миляеву на выборах главы региона. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T13:58

2024-08-15T13:58

2024-08-15T14:25

политика

тульская область

владимир путин

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал успехов врио губернатора Тульской области Дмитрию Миляеву на выборах главы региона.В ходе встречи Миляев напомнил, что в сентябре состоятся выборы губернатора Тульской области. Он заметил, что если жители поддержат его кандидатуру, то он приложит все силы, чтобы оправдать их доверие и доверие президента."Я хочу пожелать Вам успехов", - ответил Путин."Времени не так много до выборов, во всяком случае оно есть для того, чтобы показать основные направления развития Тульской области и сделать первые шаги. По этому тоже люди будут судить о перспективах развития Тульской области под вашим руководством", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240815/opk-1966388508.html

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тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, тульская область, владимир путин, россия