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Названы самые популярные у российских туристов города Азии - РИА Новости, 15.08.2024
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Туризм
 
18:01 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/puteshestviya-1966422670.html
Названы самые популярные у российских туристов города Азии
Названы самые популярные у российских туристов города Азии - РИА Новости, 15.08.2024
Названы самые популярные у российских туристов города Азии
Эксперты определили самые востребованные у российских туристов города Азии, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:01
2024-08-15T18:01
туризм
туризм
новости - туризм
азия
сеул
шанхай
пекин
токио
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Эксперты определили самые востребованные у российских туристов города Азии, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса для планирования путешествий проанализировали отельные бронирования пользователей на лето и выяснили, что лидер спроса — Шанхай. Отели в китайском мегаполисе забронировали 8,4 процента туристов, что на 27 процентов больше, чем год назад. Средняя стоимость ночи — восемь тысяч рублей.Второе место занял Сеул, его доля — 7,9 процента, третье — Бангкок (6,7 процента). Остановиться в столицах Южной Кореи и Таиланда можно в среднем за 11 тысяч и 4,5 тысячи рублей соответственно. В сравнении с прошлым летом интерес к Сеулу увеличился на 18 процентов, а вот Бангкок, наоборот, стал на треть менее востребованным.В десятку азиатских городов, которые пользуются спросом у россиян, также вошли Пекин, Токио, Гуанчжоу, Паттайя, Хошимин, Пусан и Куала-Лумпур.
https://ria.ru/20240815/puteshestviya-1963761094.html
азия
сеул
шанхай
пекин
токио
бангкок
паттайя
куала-лумпур
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туризм, новости - туризм, азия, сеул, шанхай, пекин, токио, бангкок, паттайя, куала-лумпур
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Азия, Сеул, Шанхай, Пекин, Токио, Бангкок, Паттайя, Куала-Лумпур
Названы самые популярные у российских туристов города Азии

Эксперты: Шанхай и Сеул самые популярные у российских туристов города Азии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетители на смотровой площадке телебашни "Восточная жемчужина" в городе Шанхай
Посетители на смотровой площадке телебашни Восточная жемчужина в городе Шанхай - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Эксперты определили самые востребованные у российских туристов города Азии, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса для планирования путешествий проанализировали отельные бронирования пользователей на лето и выяснили, что лидер спроса — Шанхай. Отели в китайском мегаполисе забронировали 8,4 процента туристов, что на 27 процентов больше, чем год назад. Средняя стоимость ночи — восемь тысяч рублей.
Второе место занял Сеул, его доля — 7,9 процента, третье — Бангкок (6,7 процента). Остановиться в столицах Южной Кореи и Таиланда можно в среднем за 11 тысяч и 4,5 тысячи рублей соответственно. В сравнении с прошлым летом интерес к Сеулу увеличился на 18 процентов, а вот Бангкок, наоборот, стал на треть менее востребованным.
В десятку азиатских городов, которые пользуются спросом у россиян, также вошли Пекин, Токио, Гуанчжоу, Паттайя, Хошимин, Пусан и Куала-Лумпур.
Девушка на пляже в Таиланде - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмАзияСеулШанхайПекинТокиоБангкокПаттайяКуала-Лумпур
 
 
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