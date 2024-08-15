https://ria.ru/20240815/puteshestviya-1966422670.html

Названы самые популярные у российских туристов города Азии

Названы самые популярные у российских туристов города Азии - РИА Новости, 15.08.2024

Названы самые популярные у российских туристов города Азии

Эксперты определили самые востребованные у российских туристов города Азии, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T18:01

2024-08-15T18:01

2024-08-15T18:01

туризм

туризм

новости - туризм

азия

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шанхай

пекин

токио

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Эксперты определили самые востребованные у российских туристов города Азии, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса для планирования путешествий проанализировали отельные бронирования пользователей на лето и выяснили, что лидер спроса — Шанхай. Отели в китайском мегаполисе забронировали 8,4 процента туристов, что на 27 процентов больше, чем год назад. Средняя стоимость ночи — восемь тысяч рублей.Второе место занял Сеул, его доля — 7,9 процента, третье — Бангкок (6,7 процента). Остановиться в столицах Южной Кореи и Таиланда можно в среднем за 11 тысяч и 4,5 тысячи рублей соответственно. В сравнении с прошлым летом интерес к Сеулу увеличился на 18 процентов, а вот Бангкок, наоборот, стал на треть менее востребованным.В десятку азиатских городов, которые пользуются спросом у россиян, также вошли Пекин, Токио, Гуанчжоу, Паттайя, Хошимин, Пусан и Куала-Лумпур.

https://ria.ru/20240815/puteshestviya-1963761094.html

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сеул

шанхай

пекин

токио

бангкок

паттайя

куала-лумпур

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, азия, сеул, шанхай, пекин, токио, бангкок, паттайя, куала-лумпур