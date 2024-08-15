https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html

В ожидании возмездия: Россия и Иран не спешат отвечать на провокации

В ожидании возмездия: Россия и Иран не спешат отвечать на провокации - РИА Новости, 15.08.2024

В ожидании возмездия: Россия и Иран не спешат отвечать на провокации

Весь мир, но особенно Запад, ждет возмездия: сначала иранского — Израилю, а теперь и российского — Украине. Первое уже даже анонсировано на высшем иранском... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T08:00

2024-08-15T08:00

2024-08-15T08:05

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Весь мир, но особенно Запад, ждет возмездия: сначала иранского — Израилю, а теперь и российского — Украине. Первое уже даже анонсировано на высшем иранском уровне — после того, как две недели назад в Тегеране ракетным ударом был убит лидер палестинского ХАМАС Исмаил Хания. А вторжение украинских войск в Курскую область на прошлой неделе вызвало массовое гадание на тему того, каким же будет ответ Москвы, хотя Владимир Путин не грозил никаким отдельным, специальным возмездием киевскому режиму за это нападение. Однако гадают все — вот, например, Newsweek пишет: "Россия почувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то грандиозное, чтобы показать миру свое могущество и что такие действия, как Курск, не останутся безнаказанными". Причем эти слова подаются как утверждение неназванного "высокопоставленного источника в Минобороны Украины". А дальше уже начинается гадание экспертов — сотни ракет по украинской инфраструктуре считаются более вероятным, чем наступление в Сумскую область. И тут же подчеркивается, что Москва оказалась перед "очень трудным выбором" — как ответить так, чтобы сигнал был хорошо понят Западом, поставляющим Киеву оружие. В этой статье не говорится, но подразумевается, что без такого ответа Москва потеряет лицо, а в других публикациях эта мысль проводится прямолинейно.А вот это уже что-то знакомое... Конечно, точно так же говорят и о предстоящем иранском возмездии: что-то долго его нет, а будет ли оно вообще, а если будет слабым, то это потеря лица для аятоллы Хаменеи и иранского руководства в целом. Подобная пропаганда — а это именно она — неслучайна и лишь подтверждает то, что и так понятно: в обоих случаях мы имеем дело с масштабнейшими провокациями. Демонстративное убийство Хании в Тегеране после инаугурации нового иранского президента призвано было не просто убрать одного из палестинских лидеров, но и спровоцировать Иран на удар по Израилю, причем удар сильнейший.А вторжение в Курскую область ставит целью не просто растянуть линию фронта и замедлить продвижение русских войск в Донбассе, но и спровоцировать Россию на ответные экстраординарные шаги. Какие? Неизбирательные удары по Киеву, например — с массой жертв среди гражданского населения. Или демонстративное применение тактического ядерного оружияНо зачем и кто провоцирует? Израиль провоцирует Иран, чтобы втянуть в войну США — израильские лидеры давно мечтают о масштабном американском ударе по Ирану. Но и Украина провоцирует Россию для того, чтобы усилить американскую поддержку — как минимум, не дать ей ослабнуть в период выборов в Штатах. То есть две американские марионетки играют с хозяином? Хвост виляет собакой? Не совсем так.Израиль нельзя назвать американской марионеткой. Это едва ли не уникальный в новейшей истории случай симбиоза двух государств за счет симбиоза элит: американская элита как часть глобальной наднациональной финансовой элиты просто не может отказаться от максимальной поддержки Израиля в практически любом его действии, включая геноцид палестинцев. Кроме, конечно, попытки развязывания масштабной региональной войны, рискующей перерасти в глобальную войну Запада с исламским миром, а именно с этим играет провоцирующий Иран Нетаньяху.Украина куда более зависима от США, но и она является марионеткой не чисто американских элит, а той части англосаксонского, глобалистского истеблишмента, который сделал ставку на подавление и изоляцию России. И тут ставки очень высоки — в том числе и из-за того, что Россия остается ядерной сверхдержавой. Провоцирование России — это игра с огнем, поэтому Запад в целом пытается все-таки контролировать своего украинского сателлита.В случае с Ираном, у которого нет ядерного оружия, порог провокаций выше — и убийство Хании это подтверждает. Ирану прямым текстом говорят о том, что чрезмерно сильный ответ Израилю может быть чреват для него катастрофой, то есть ядерным ударом Израиля или прямым столкновением с американской военной машиной (которая уже выстроена для защиты Израиля от иранских ракет). Иранские лидеры это прекрасно понимают и не будут рисковать, ставя под удар свою страну, — притом, что точно так же понятно, что израильский ядерный удар или прямое нападение США на Иран будут иметь очень тяжелые последствия не только для Ирана, но и для самих агрессоров. Никто — за исключением небольшой, хотя и влиятельной части англосаксонских элит, не хочет переходить грань. Однако проблема обеих ситуаций — не только ближневосточной, но и украинской — в том, что безнаказанность провокаторов рано или поздно может привести к тому, что события выйдут из-под контроля их старших товарищей (у которых к тому же накапливаются и серьезнейшие внутренние проблемы).И тогда откроется путь к катастрофе? Да — но, слава богу, все зависит не только от англосаксонских глобалистских элит. Им противостоят ответственные лидеры, понимающие во что и с кем они играют, — и поэтому ни Путина, ни аятоллу Хаменеи невозможно спровоцировать на необдуманные действия. Это не значит, что Россия и Иран откажутся от возмездия, но в обоих случаях это будет не демонстративной местью за конкретную провокацию, а усилением борьбы за достижение поставленных целей. В нашем случае все предельно ясно: Россия вырвет Украину из рук Запада — и восстановит единство своих земель.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1966230980.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1966170682.html

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аналитика, в мире, иран, россия, исмаил хания, владимир путин, хамас, сша