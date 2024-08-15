https://ria.ru/20240815/proryv-1966392610.html

ВС России пресекли попытки прорыва формирований ВСУ в Курской области

ВС России пресекли попытки прорыва формирований ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024

ВС России пресекли попытки прорыва формирований ВСУ в Курской области

Российские авиация, беспилотники и артиллерия поразили украинские мобильные группы при попытке прорыва в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:18

2024-08-15T14:18

2024-08-15T15:15

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские авиация, беспилотники и артиллерия поразили украинские мобильные группы при попытке прорыва в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки в Курской области, сообщило Минобороны."Завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец", — добавили в ведомстве.Кроме того, подразделения группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовиков ВСУ в направлении Кремяного.Российские военные нанесли комплексное огневое поражение двум украинским десантно-штурмовым бригадам южнее Кремяного и западнее Русской Конопельки, тем самым сорвав очередные атаки противника. От этих ударов ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, пять БМП Bradley производства США и шесть боевых бронированных машин.Также военные поразили скопления живой силы и техники шести украинских бригад в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного."Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Лубны Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков", — добавили в министерстве.Помимо этого оперативно-тактическая авиация ударила по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки в Сумской области.За сутки украинская армия потеряла:Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: Попытка вторжения ВСУ в Курскую областьШестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность