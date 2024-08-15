https://ria.ru/20240815/proryv-1966392610.html
ВС России пресекли попытки прорыва формирований ВСУ в Курской области
ВС России пресекли попытки прорыва формирований ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
ВС России пресекли попытки прорыва формирований ВСУ в Курской области
Российские авиация, беспилотники и артиллерия поразили украинские мобильные группы при попытке прорыва в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:18
2024-08-15T14:18
2024-08-15T15:15
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские авиация, беспилотники и артиллерия поразили украинские мобильные группы при попытке прорыва в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки в Курской области, сообщило Минобороны."Завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец", — добавили в ведомстве.Кроме того, подразделения группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовиков ВСУ в направлении Кремяного.Российские военные нанесли комплексное огневое поражение двум украинским десантно-штурмовым бригадам южнее Кремяного и западнее Русской Конопельки, тем самым сорвав очередные атаки противника. От этих ударов ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, пять БМП Bradley производства США и шесть боевых бронированных машин.Также военные поразили скопления живой силы и техники шести украинских бригад в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного."Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Лубны Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков", — добавили в министерстве.Помимо этого оперативно-тактическая авиация ударила по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки в Сумской области.За сутки украинская армия потеряла:Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: Попытка вторжения ВСУ в Курскую областьШестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России пресекли попытки прорыва формирований ВСУ в Курской области
ВС России пресекли попытки прорыва формирований ВСУ у Варваровки и Матвеевки
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские авиация, беспилотники и артиллерия поразили украинские мобильные группы при попытке прорыва в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки в Курской области, сообщило Минобороны.
«
"Завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец", — добавили в ведомстве.
Кроме того, подразделения группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовиков ВСУ в направлении Кремяного.
Российские военные нанесли комплексное огневое поражение двум украинским десантно-штурмовым бригадам южнее Кремяного и западнее Русской Конопельки, тем самым сорвав очередные атаки противника. От этих ударов ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, пять БМП Bradley производства США и шесть боевых бронированных машин.
Также военные поразили скопления живой силы и техники шести украинских бригад в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного.
«
"Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Лубны Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков", — добавили в министерстве.
Помимо этого оперативно-тактическая авиация ударила по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки в Сумской области.
За сутки украинская армия потеряла:
- до 340 военнослужащих;
- 19 единиц бронетехники (пять БМП Bradley и 14 боевых бронированных машин);
- восемь автомобилей;
- пять орудий полевой артиллерии;
- установку РСЗО;
- две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Буковель-AD".
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:
- до 2640 военнослужащих;
- 37 танков;
- 32 бронетранспортера;
- 23 боевые машины пехоты;
- 206 боевых бронированных машин;
- 96 автомобилей;
- четыре установки зенитных ракетных комплексов;
- три пусковые установки РСЗО;
- 20 орудий полевой артиллерии;
- три станции радиоэлектронной борьбы.
Попытка вторжения ВСУ в Курскую область
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.