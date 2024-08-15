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ВС России пресекли попытки прорыва формирований ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 15.08.2024 (обновлено: 15:15 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/proryv-1966392610.html
ВС России пресекли попытки прорыва формирований ВСУ в Курской области
ВС России пресекли попытки прорыва формирований ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
ВС России пресекли попытки прорыва формирований ВСУ в Курской области
Российские авиация, беспилотники и артиллерия поразили украинские мобильные группы при попытке прорыва в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:18
2024-08-15T15:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские авиация, беспилотники и артиллерия поразили украинские мобильные группы при попытке прорыва в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки в Курской области, сообщило Минобороны.&quot;Завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец&quot;, — добавили в ведомстве.Кроме того, подразделения группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовиков ВСУ в направлении Кремяного.Российские военные нанесли комплексное огневое поражение двум украинским десантно-штурмовым бригадам южнее Кремяного и западнее Русской Конопельки, тем самым сорвав очередные атаки противника. От этих ударов ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, пять БМП Bradley производства США и шесть боевых бронированных машин.Также военные поразили скопления живой силы и техники шести украинских бригад в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного.&quot;Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса &quot;Искандер-М&quot; в районе населенного пункта Лубны Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков&quot;, — добавили в министерстве.Помимо этого оперативно-тактическая авиация ударила по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки в Сумской области.За сутки украинская армия потеряла:Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: Попытка вторжения ВСУ в Курскую областьШестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России пресекли попытки прорыва формирований ВСУ в Курской области

ВС России пресекли попытки прорыва формирований ВСУ у Варваровки и Матвеевки

© Фото : соцсетиУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : соцсети
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские авиация, беспилотники и артиллерия поразили украинские мобильные группы при попытке прорыва в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки в Курской области, сообщило Минобороны.
«

"Завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец", — добавили в ведомстве.

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Кроме того, подразделения группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовиков ВСУ в направлении Кремяного.
Российские военные нанесли комплексное огневое поражение двум украинским десантно-штурмовым бригадам южнее Кремяного и западнее Русской Конопельки, тем самым сорвав очередные атаки противника. От этих ударов ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, пять БМП Bradley производства США и шесть боевых бронированных машин.
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Также военные поразили скопления живой силы и техники шести украинских бригад в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного.
«

"Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Лубны Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков", — добавили в министерстве.

Помимо этого оперативно-тактическая авиация ударила по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки в Сумской области.
За сутки украинская армия потеряла:
  • до 340 военнослужащих;
  • 19 единиц бронетехники (пять БМП Bradley и 14 боевых бронированных машин);
  • восемь автомобилей;
  • пять орудий полевой артиллерии;
  • установку РСЗО;
  • две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Буковель-AD".
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:
  • до 2640 военнослужащих;
  • 37 танков;
  • 32 бронетранспортера;
  • 23 боевые машины пехоты;
  • 206 боевых бронированных машин;
  • 96 автомобилей;
  • четыре установки зенитных ракетных комплексов;
  • три пусковые установки РСЗО;
  • 20 орудий полевой артиллерии;
  • три станции радиоэлектронной борьбы.
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Попытка вторжения ВСУ в Курскую область

Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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