https://ria.ru/20240815/proizvodstvo-1966320168.html

Нарастить производство спутников планируют в Красноярском крае

Нарастить производство спутников планируют в Красноярском крае - РИА Новости, 15.08.2024

Нарастить производство спутников планируют в Красноярском крае

Нарастить производственные мощности планируется на АО "Решетнев" в Железногорске Красноярского края, занимающегося производством спутников для связи,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T09:38

2024-08-15T09:38

2024-08-15T09:38

красноярский край

железногорск

михаил котюков

михаил мишустин

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

спутники

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КЕМЕРОВО, 15 авг – РИА Новости. Нарастить производственные мощности планируется на АО "Решетнев" в Железногорске Красноярского края, занимающегося производством спутников для связи, телевещания, ретрансляции, навигации, сообщает пресс-служба краевого правительства по итогам стратегической сессии, посвященной развитию космической отрасли, где принял участие глава региона Михаил Котюков. Стратсессию по национальному проекту "Развитие космической деятельности Российской Федерации до 2030 года и перспективу до 2036 года" провел председатель правительства России Михаил Мишустин. По его словам, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, предстоит в разы нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, что позволит существенно повысить качество услуг для государства, граждан и бизнеса. "Также нужно наладить конвейерное производство до 250 единиц в год. Такой подход даст возможность снизить себестоимость спутников, отработать до совершенства целый ряд технологий, поддержать внутренний выпуск комплектующих. А для потребителей, что очень важно, – обеспечить высокий уровень космических сервисов", – сообщил Мишустин. В Красноярском крае работают крупные предприятия госкорпорации "Роскоcмос", которые вносят большой вклад в развитие отрасли. На одном из них – АО "Решетнёв" – производят спутники, которые составляют 2/3 орбитальной группировки России. Как отметил Котюков, поддержка высокотехнологичного производства – безусловный приоритет для Красноярского края. Эта работа направлена на обеспечение технологического лидерства – задачи, поставленной президентом страны. "Для Красноярского края новый национальный проект представляет особую значимость – у нас работают предприятия "Роскоcмоса", которые вносят значительный вклад в развитие отрасли. Для нас важно, что планируется наращивание производственных мощностей АО "Решетнёв" в Железногорске благодаря задаче по увеличению орбитальной группировки космических аппаратов. Также край будет активно участвовать в подготовке инженерных кадров и развитии научной деятельности в этой сфере", – приводит пресс-служба слова главы региона. Также в ходе стратсессии глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что в 2026 году в России начнется конвейерное производство спутников. Проект реализуют на двух предприятиях госкорпорации - АО "Решетнев" и НПО имени Лавочкина в Московской области.

https://ria.ru/20240621/biznes-1954522724.html

https://ria.ru/20240610/reyting-1951838940.html

красноярский край

железногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, железногорск , михаил котюков, михаил мишустин, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, спутники