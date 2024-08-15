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США одобрили продажу Италии ударных беспилотников MQ-9 - РИА Новости, 15.08.2024
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23:21 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/prodazha-1966499231.html
США одобрили продажу Италии ударных беспилотников MQ-9
США одобрили продажу Италии ударных беспилотников MQ-9 - РИА Новости, 15.08.2024
США одобрили продажу Италии ударных беспилотников MQ-9
Государственный департамент США одобрил продажу Италии шести разведывательно-ударных беспилотников MQ-9, станций контроля, радаров и дополнительного... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T23:21
2024-08-15T23:21
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Италии шести разведывательно-ударных беспилотников MQ-9, станций контроля, радаров и дополнительного оборудования на сумму 738 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне. "Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Италии воздушных судов MQ-9 Block 5 и соответствующего оборудования на сумму 738 миллионов долларов", - говорится в заявлении ведомства. Как уточняет Пентагон, вместе с шестью беспилотниками Италия также получит три станции наземного контроля за ними, девять радаров с возможностью наблюдения за морским пространством и иное сопутствующее оборудование.
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в мире, италия, сша, министерство обороны сша
В мире, Италия, США, Министерство обороны США
США одобрили продажу Италии ударных беспилотников MQ-9

Госдеп одобрил продажу Италии шести ударных БПЛА MQ-9 и оборудования на $738 млн

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Италии шести разведывательно-ударных беспилотников MQ-9, станций контроля, радаров и дополнительного оборудования на сумму 738 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.
«
"Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Италии воздушных судов MQ-9 Block 5 и соответствующего оборудования на сумму 738 миллионов долларов", - говорится в заявлении ведомства.
Как уточняет Пентагон, вместе с шестью беспилотниками Италия также получит три станции наземного контроля за ними, девять радаров с возможностью наблюдения за морским пространством и иное сопутствующее оборудование.
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