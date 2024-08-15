https://ria.ru/20240815/pro-1966434798.html

США признали российскую систему ПРО одной из самых передовых в мире

США признали российскую систему ПРО одной из самых передовых в мире - РИА Новости, 15.08.2024

США признали российскую систему ПРО одной из самых передовых в мире

США признают, что зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 и другие элементы российской системы ПРО остаются одними из наиболее передовых в мире, говорится в... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T17:03

2024-08-15T17:03

2024-08-15T17:03

сша

россия

министерство обороны сша

с-400 «триумф»

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США признают, что зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 и другие элементы российской системы ПРО остаются одними из наиболее передовых в мире, говорится в опубликованном в четверг докладе министерства обороны США. "Российские С-400 и вся интегрированная система противовоздушной обороны остается одной из самых продвинутых в мире", - говорится в тексте доклада. Как отметили эксперты Пентагона, Россия продолжает использовать беспилотные системы воздушного слежения и передавать военным на передовой информацию об изменениях на поле боя.

https://ria.ru/20240815/pentagon-1966428451.html

сша

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, министерство обороны сша, с-400 «триумф»