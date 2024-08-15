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США признали российскую систему ПРО одной из самых передовых в мире - РИА Новости, 15.08.2024
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17:03 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/pro-1966434798.html
США признали российскую систему ПРО одной из самых передовых в мире
США признали российскую систему ПРО одной из самых передовых в мире - РИА Новости, 15.08.2024
США признали российскую систему ПРО одной из самых передовых в мире
США признают, что зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 и другие элементы российской системы ПРО остаются одними из наиболее передовых в мире, говорится в... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:03
2024-08-15T17:03
сша
россия
министерство обороны сша
с-400 «триумф»
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США признают, что зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 и другие элементы российской системы ПРО остаются одними из наиболее передовых в мире, говорится в опубликованном в четверг докладе министерства обороны США. "Российские С-400 и вся интегрированная система противовоздушной обороны остается одной из самых продвинутых в мире", - говорится в тексте доклада. Как отметили эксперты Пентагона, Россия продолжает использовать беспилотные системы воздушного слежения и передавать военным на передовой информацию об изменениях на поле боя.
https://ria.ru/20240815/pentagon-1966428451.html
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сша, россия, министерство обороны сша, с-400 «триумф»
США, Россия, Министерство обороны США, С-400 «Триумф»
США признали российскую систему ПРО одной из самых передовых в мире

Пентагон: США считают ЗРС С-400 и другие элементы ПРО РФ наиболее передовыми

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкРадиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса
Радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США признают, что зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 и другие элементы российской системы ПРО остаются одними из наиболее передовых в мире, говорится в опубликованном в четверг докладе министерства обороны США.
«
"Российские С-400 и вся интегрированная система противовоздушной обороны остается одной из самых продвинутых в мире", - говорится в тексте доклада.
Как отметили эксперты Пентагона, Россия продолжает использовать беспилотные системы воздушного слежения и передавать военным на передовой информацию об изменениях на поле боя.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
ВСУ испытывают нехватку оружия и боеприпасов, заявил Пентагон
Вчера, 16:37
 
СШАРоссияМинистерство обороны СШАС-400 «Триумф»
 
 
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