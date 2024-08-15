https://ria.ru/20240815/pro-1966434798.html
США признали российскую систему ПРО одной из самых передовых в мире
США признали российскую систему ПРО одной из самых передовых в мире - РИА Новости, 15.08.2024
США признали российскую систему ПРО одной из самых передовых в мире
США признают, что зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 и другие элементы российской системы ПРО остаются одними из наиболее передовых в мире, говорится в... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:03
2024-08-15T17:03
2024-08-15T17:03
сша
россия
министерство обороны сша
с-400 «триумф»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913817141_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_b4af7be41acb70b9dad24f090b6e6dc8.jpg
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США признают, что зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 и другие элементы российской системы ПРО остаются одними из наиболее передовых в мире, говорится в опубликованном в четверг докладе министерства обороны США. "Российские С-400 и вся интегрированная система противовоздушной обороны остается одной из самых продвинутых в мире", - говорится в тексте доклада. Как отметили эксперты Пентагона, Россия продолжает использовать беспилотные системы воздушного слежения и передавать военным на передовой информацию об изменениях на поле боя.
https://ria.ru/20240815/pentagon-1966428451.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913817141_411:0:3140:2047_1920x0_80_0_0_548ac5cdbd7b0f99ef20ceb6c5d5bc93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, министерство обороны сша, с-400 «триумф»
США, Россия, Министерство обороны США, С-400 «Триумф»
США признали российскую систему ПРО одной из самых передовых в мире
Пентагон: США считают ЗРС С-400 и другие элементы ПРО РФ наиболее передовыми