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Суд вынес приговор гражданке США и России Карелине по делу о госизмене - РИА Новости, 15.08.2024
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12:43 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/prigovor-1966367095.html
Суд вынес приговор гражданке США и России Карелине по делу о госизмене
Суд вынес приговор гражданке США и России Карелине по делу о госизмене - РИА Новости, 15.08.2024
Суд вынес приговор гражданке США и России Карелине по делу о госизмене
Свердловский областной суд приговорил к 12 годам колонии гражданку США и России Ксению Карелину, обвиняемую в госизмене за перевод денег украинской армии,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:43
2024-08-15T12:43
происшествия
россия
сша
екатеринбург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 12 годам колонии гражданку США и России Ксению Карелину, обвиняемую в госизмене за перевод денег украинской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Карелину Ксению виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", – огласил приговор судья Андрей Минеев. Он также отметил, что ей назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. В феврале ФСБ России информировала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 32-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, она отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.
https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
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происшествия, россия, сша, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, США, Екатеринбург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд вынес приговор гражданке США и России Карелине по делу о госизмене

Гражданка США и России Карелина получила 12 лет колонии по делу о госизмене

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 12 годам колонии гражданку США и России Ксению Карелину, обвиняемую в госизмене за перевод денег украинской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Карелину Ксению виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", – огласил приговор судья Андрей Минеев.
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Он также отметил, что ей назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.
В феврале ФСБ России информировала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 32-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, она отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.
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ПроисшествияРоссияСШАЕкатеринбургФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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