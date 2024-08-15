https://ria.ru/20240815/prigovor-1966367095.html

Суд вынес приговор гражданке США и России Карелине по делу о госизмене

Суд вынес приговор гражданке США и России Карелине по делу о госизмене - РИА Новости, 15.08.2024

Суд вынес приговор гражданке США и России Карелине по делу о госизмене

Свердловский областной суд приговорил к 12 годам колонии гражданку США и России Ксению Карелину, обвиняемую в госизмене за перевод денег украинской армии,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:43

2024-08-15T12:43

2024-08-15T12:43

происшествия

россия

сша

екатеринбург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 12 годам колонии гражданку США и России Ксению Карелину, обвиняемую в госизмене за перевод денег украинской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Карелину Ксению виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", – огласил приговор судья Андрей Минеев. Он также отметил, что ей назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. В феврале ФСБ России информировала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 32-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, она отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.

https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

россия

сша

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, сша, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)