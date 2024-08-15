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Экc-депутата парламента Армении Арсеняна назначили послом в России - РИА Новости, 15.08.2024
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11:47 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/prezident-1966339092.html
Экc-депутата парламента Армении Арсеняна назначили послом в России
Экc-депутата парламента Армении Арсеняна назначили послом в России - РИА Новости, 15.08.2024
Экc-депутата парламента Армении Арсеняна назначили послом в России
Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил бывшего депутата армянского парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Гургена Арсеняна послом Армении в... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:47
2024-08-15T11:47
армения
россия
москва
ваагн хачатурян
вагаршак арутюнян
политика
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ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил бывшего депутата армянского парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Гургена Арсеняна послом Армении в РФ, сообщает президентская пресс-служба. "Назначить Гургена Арсеняна чрезвычайными полномочным послом Республики Армения в Российской Федерации (резиденция в Москве)", - говорится в указе президента, опубликованном на его сайте. В начале августа Арсенян отказался от депутатского мандата. В середине июля он заявил, что надеется сгладить острые углы в отношениях между Арменией и Россией и изменить алгоритм отношений и риторики. Действующий посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был назначен на этот пост в января 2022 года.
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армения, россия, москва, ваагн хачатурян, вагаршак арутюнян, политика
Армения, Россия, Москва, Ваагн Хачатурян, Вагаршак Арутюнян, Политика
Экc-депутата парламента Армении Арсеняна назначили послом в России

Президент Армении Хачатурян назначил экс-депутата Арсеняна послом в России

© Sputnik / Aram NersesyanГурген Арсенян
Гурген Арсенян - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Sputnik / Aram Nersesyan
Гурген Арсенян
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ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил бывшего депутата армянского парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Гургена Арсеняна послом Армении в РФ, сообщает президентская пресс-служба.
«
"Назначить Гургена Арсеняна чрезвычайными полномочным послом Республики Армения в Российской Федерации (резиденция в Москве)", - говорится в указе президента, опубликованном на его сайте.
В начале августа Арсенян отказался от депутатского мандата. В середине июля он заявил, что надеется сгладить острые углы в отношениях между Арменией и Россией и изменить алгоритм отношений и риторики.
Действующий посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был назначен на этот пост в января 2022 года.
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АрменияРоссияМоскваВаагн ХачатурянВагаршак АрутюнянПолитика
 
 
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