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Экc-депутата парламента Армении Арсеняна назначили послом в России
Экc-депутата парламента Армении Арсеняна назначили послом в России - РИА Новости, 15.08.2024
Экc-депутата парламента Армении Арсеняна назначили послом в России
Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил бывшего депутата армянского парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Гургена Арсеняна послом Армении в... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:47
2024-08-15T11:47
2024-08-15T11:47
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ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил бывшего депутата армянского парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Гургена Арсеняна послом Армении в РФ, сообщает президентская пресс-служба. "Назначить Гургена Арсеняна чрезвычайными полномочным послом Республики Армения в Российской Федерации (резиденция в Москве)", - говорится в указе президента, опубликованном на его сайте. В начале августа Арсенян отказался от депутатского мандата. В середине июля он заявил, что надеется сгладить острые углы в отношениях между Арменией и Россией и изменить алгоритм отношений и риторики. Действующий посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был назначен на этот пост в января 2022 года.
https://ria.ru/20240705/mid-1957628937.html
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армения, россия, москва, ваагн хачатурян, вагаршак арутюнян, политика
Армения, Россия, Москва, Ваагн Хачатурян, Вагаршак Арутюнян, Политика
Экc-депутата парламента Армении Арсеняна назначили послом в России
Президент Армении Хачатурян назначил экс-депутата Арсеняна послом в России