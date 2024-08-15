https://ria.ru/20240815/postradavshie-1966498421.html

Главврач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ под Курском

Главврач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ под Курском - РИА Новости, 15.08.2024

Главврач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ под Курском

Четверо пострадавших при украинском обстреле кассетными боеприпасами города Льгова в Курской области получили при поступлении во Льговскую ЦРБ всю необходимую... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T23:09

2024-08-15T23:09

2024-08-15T23:09

россия

курская область

льгов

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Четверо пострадавших при украинском обстреле кассетными боеприпасами города Льгова в Курской области получили при поступлении во Льговскую ЦРБ всю необходимую помощь и переведены на восстановительное лечение, сообщил главврач бльницы Евгений Котов. В четверг глава города Льгова Алексей Клемешов сообщил, что ВСУ при атаке использовали кассетные боеприпасы. Дежурными силами ПВО была отражена атака воздушных целей, в результате падения обломков пострадали четыре человека. "Им (раненым – ред.) оказывается вся необходимая помощь. Произведено обезболивание, противошоковая терапия, восполнение потери крови, остановка кровотечения, обработка ран. После этого они были переведены на следующий этап восстановительного лечения", - сообщил Котов в эфире телеканала "Росссия 1". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/boepripas-1966327155.html

https://ria.ru/20240813/rkhbz-1965971254.html

россия

курская область

льгов

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россия, курская область, льгов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины