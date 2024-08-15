Главврач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ под Курском
Четверо пострадавших при обстреле Льгова получили всю необходимую помощь
Сотрудница больницы. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Четверо пострадавших при украинском обстреле кассетными боеприпасами города Льгова в Курской области получили при поступлении во Льговскую ЦРБ всю необходимую помощь и переведены на восстановительное лечение, сообщил главврач бльницы Евгений Котов.
В четверг глава города Льгова Алексей Клемешов сообщил, что ВСУ при атаке использовали кассетные боеприпасы. Дежурными силами ПВО была отражена атака воздушных целей, в результате падения обломков пострадали четыре человека.
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"Им (раненым – ред.) оказывается вся необходимая помощь. Произведено обезболивание, противошоковая терапия, восполнение потери крови, остановка кровотечения, обработка ран. После этого они были переведены на следующий этап восстановительного лечения", - сообщил Котов в эфире телеканала "Росссия 1".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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