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Главврач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ под Курском - РИА Новости, 15.08.2024
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23:09 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/postradavshie-1966498421.html
Главврач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ под Курском
Главврач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ под Курском - РИА Новости, 15.08.2024
Главврач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ под Курском
Четверо пострадавших при украинском обстреле кассетными боеприпасами города Льгова в Курской области получили при поступлении во Льговскую ЦРБ всю необходимую... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T23:09
2024-08-15T23:09
россия
курская область
льгов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Четверо пострадавших при украинском обстреле кассетными боеприпасами города Льгова в Курской области получили при поступлении во Льговскую ЦРБ всю необходимую помощь и переведены на восстановительное лечение, сообщил главврач бльницы Евгений Котов. В четверг глава города Льгова Алексей Клемешов сообщил, что ВСУ при атаке использовали кассетные боеприпасы. Дежурными силами ПВО была отражена атака воздушных целей, в результате падения обломков пострадали четыре человека. "Им (раненым – ред.) оказывается вся необходимая помощь. Произведено обезболивание, противошоковая терапия, восполнение потери крови, остановка кровотечения, обработка ран. После этого они были переведены на следующий этап восстановительного лечения", - сообщил Котов в эфире телеканала "Росссия 1". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/boepripas-1966327155.html
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россия, курская область, льгов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Льгов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Главврач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ под Курском

Четверо пострадавших при обстреле Льгова получили всю необходимую помощь

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Четверо пострадавших при украинском обстреле кассетными боеприпасами города Льгова в Курской области получили при поступлении во Льговскую ЦРБ всю необходимую помощь и переведены на восстановительное лечение, сообщил главврач бльницы Евгений Котов.
В четверг глава города Льгова Алексей Клемешов сообщил, что ВСУ при атаке использовали кассетные боеприпасы. Дежурными силами ПВО была отражена атака воздушных целей, в результате падения обломков пострадали четыре человека.
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"Им (раненым – ред.) оказывается вся необходимая помощь. Произведено обезболивание, противошоковая терапия, восполнение потери крови, остановка кровотечения, обработка ран. После этого они были переведены на следующий этап восстановительного лечения", - сообщил Котов в эфире телеканала "Росссия 1".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РоссияКурская областьЛьговВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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