Депутат бундестага Вагенкнехт призвала прекратить поставки оружия Украине
В ФРГ призвали прекратить поставки оружия Киеву, если тот замешан в подрывах СП
© AP Photo / Markus SchreiberСара Вагенкнехт
© AP Photo / Markus Schreiber
Сара Вагенкнехт . Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Германии следует прекратить поставки оружия Украине, если будет доказана причастность Киева к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", заявила в четверг депутат бундестага и глава недавно созданной партии Сара Вагенкнехт.
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"Если Украина была вовлечена в атаку на "Северный поток", то светофор (правящая коалиция в ФРГ - ред.) должна сделать выводы и немедленно прекратить поставки оружия. Всё прямо кричит о том, что федеральное правительство прилагает недостаточно усилий и даже скрывает информацию", - написала лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт" на своей странице в социальной сети Х.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.