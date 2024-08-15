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Прибывшим из приграничных регионов в Липецкую область помогают адресно - РИА Новости, 15.08.2024
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Липецкая область
 
12:04 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/pomosch-1966356651.html
Прибывшим из приграничных регионов в Липецкую область помогают адресно
Прибывшим из приграничных регионов в Липецкую область помогают адресно - РИА Новости, 15.08.2024
Прибывшим из приграничных регионов в Липецкую область помогают адресно
Пункты временного размещения для жителей Курской области, прибывших в Липецкую область, развернуты сразу в нескольких муниципалитетах региона, с людьми работают РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:04
2024-08-15T12:04
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
курская область
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ЛИПЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Пункты временного размещения для жителей Курской области, прибывших в Липецкую область, развернуты сразу в нескольких муниципалитетах региона, с людьми работают соцработники, оказывается адресная помощь, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он напомнил, что на днях в Липецкую область прибыло более 100 человек из приграничных районов Курской области. Люди продолжают приезжать. В нескольких муниципалитетах для них подготовлены пункты временного размещения (ПВР). "Знаю, что многие останавливаются у родственников и знакомых. Очень прошу в таких случаях звонить в единую диспетчерскую службу (ЕДС) по номеру 8-800-450-48-48 и сообщать свои данные, чтобы мы могли всех зарегистрировать и, если необходимо, предоставить гуманитарную, медицинскую, психологическую или любую другую помощь", – добавил Артамонов. Он пояснил, что в ЕДС фиксируют, откуда граждане приехали, сколько в семье человек, есть ли люди с особенностями здоровья, записывают телефоны для обратной связи. Данные передают профильным ведомствам для адресной работы, оказания помощи и размещения в ПВР. По словам Артамонова, сейчас в единую диспетчерскую службу звонят в основном липчане и спрашивают, как передать гуманитарную помощь жителям Курской области. Такие заявки тоже принимают, людям объясняют, в какие центры сбора помощи можно обратиться. Кроме этого, губернатор поручил региональному управлению социальной политики адресно работать с каждым эвакуированным или самостоятельно прибывшим из приграничных регионов.
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липецкая область, игорь артамонов, курская область
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Курская область

Прибывшим из приграничных регионов в Липецкую область помогают адресно

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Пункты временного размещения для жителей Курской области, прибывших в Липецкую область, развернуты сразу в нескольких муниципалитетах региона, с людьми работают соцработники, оказывается адресная помощь, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он напомнил, что на днях в Липецкую область прибыло более 100 человек из приграничных районов Курской области. Люди продолжают приезжать. В нескольких муниципалитетах для них подготовлены пункты временного размещения (ПВР).
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"Знаю, что многие останавливаются у родственников и знакомых. Очень прошу в таких случаях звонить в единую диспетчерскую службу (ЕДС) по номеру 8-800-450-48-48 и сообщать свои данные, чтобы мы могли всех зарегистрировать и, если необходимо, предоставить гуманитарную, медицинскую, психологическую или любую другую помощь", – добавил Артамонов.
Он пояснил, что в ЕДС фиксируют, откуда граждане приехали, сколько в семье человек, есть ли люди с особенностями здоровья, записывают телефоны для обратной связи. Данные передают профильным ведомствам для адресной работы, оказания помощи и размещения в ПВР.
По словам Артамонова, сейчас в единую диспетчерскую службу звонят в основном липчане и спрашивают, как передать гуманитарную помощь жителям Курской области. Такие заявки тоже принимают, людям объясняют, в какие центры сбора помощи можно обратиться.
Кроме этого, губернатор поручил региональному управлению социальной политики адресно работать с каждым эвакуированным или самостоятельно прибывшим из приграничных регионов.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновКурская область
 
 
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