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Прибывшим из приграничных регионов в Липецкую область помогают адресно

Прибывшим из приграничных регионов в Липецкую область помогают адресно - РИА Новости, 15.08.2024

Прибывшим из приграничных регионов в Липецкую область помогают адресно

Пункты временного размещения для жителей Курской области, прибывших в Липецкую область, развернуты сразу в нескольких муниципалитетах региона, с людьми работают РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:04

2024-08-15T12:04

2024-08-15T12:04

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

курская область

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ЛИПЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Пункты временного размещения для жителей Курской области, прибывших в Липецкую область, развернуты сразу в нескольких муниципалитетах региона, с людьми работают соцработники, оказывается адресная помощь, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он напомнил, что на днях в Липецкую область прибыло более 100 человек из приграничных районов Курской области. Люди продолжают приезжать. В нескольких муниципалитетах для них подготовлены пункты временного размещения (ПВР). "Знаю, что многие останавливаются у родственников и знакомых. Очень прошу в таких случаях звонить в единую диспетчерскую службу (ЕДС) по номеру 8-800-450-48-48 и сообщать свои данные, чтобы мы могли всех зарегистрировать и, если необходимо, предоставить гуманитарную, медицинскую, психологическую или любую другую помощь", – добавил Артамонов. Он пояснил, что в ЕДС фиксируют, откуда граждане приехали, сколько в семье человек, есть ли люди с особенностями здоровья, записывают телефоны для обратной связи. Данные передают профильным ведомствам для адресной работы, оказания помощи и размещения в ПВР. По словам Артамонова, сейчас в единую диспетчерскую службу звонят в основном липчане и спрашивают, как передать гуманитарную помощь жителям Курской области. Такие заявки тоже принимают, людям объясняют, в какие центры сбора помощи можно обратиться. Кроме этого, губернатор поручил региональному управлению социальной политики адресно работать с каждым эвакуированным или самостоятельно прибывшим из приграничных регионов.

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липецкая область

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецкая область, игорь артамонов, курская область