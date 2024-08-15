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Белый дом не комментирует украинский след в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 15.08.2024
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17:44 15.08.2024 (обновлено: 17:55 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/podryv-1966444320.html
Белый дом не комментирует украинский след в подрыве "Северных потоков"
Белый дом не комментирует украинский след в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 15.08.2024
Белый дом не комментирует украинский след в подрыве "Северных потоков"
Официальный представитель Белого дома Джон Кирби в четверг отказался комментировать публикацию влиятельного издания Wall Street Journal, касающуюся диверсии... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:44
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в мире
сша
джон кирби
владимир зеленский
валерий залужный
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби в четверг отказался комментировать публикацию влиятельного издания Wall Street Journal, касающуюся диверсии Киева на газопроводах "Северный поток" и роли США в этих операциях."Что касается публикации Wall Street Journal, я попросту не стану это комментировать", - сказал Кирби в ходе брифинга, отвечая на вопрос об опубликованной накануне статье.Согласно материалу издания, Владимир Зеленский сперва одобрил план подрыва газопроводов, однако попытался отменить свое решение после того, как о нем узнало ЦРУ. Тогда, как писала WSJ, Зеленский объявил об отмене операции, но бывший главком ВСУ Валерий Залужный якобы проигнорировал приказ своего шефа.
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в мире, сша, джон кирби, владимир зеленский, валерий залужный, северный поток, северный поток — 2
В мире, США, Джон Кирби, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Северный поток, Северный поток — 2
Белый дом не комментирует украинский след в подрыве "Северных потоков"

Кирби не стал комментировать статью WSJ диверсии Киева на "Северных потоках"

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби в четверг отказался комментировать публикацию влиятельного издания Wall Street Journal, касающуюся диверсии Киева на газопроводах "Северный поток" и роли США в этих операциях.
"Что касается публикации Wall Street Journal, я попросту не стану это комментировать", - сказал Кирби в ходе брифинга, отвечая на вопрос об опубликованной накануне статье.
Согласно материалу издания, Владимир Зеленский сперва одобрил план подрыва газопроводов, однако попытался отменить свое решение после того, как о нем узнало ЦРУ. Тогда, как писала WSJ, Зеленский объявил об отмене операции, но бывший главком ВСУ Валерий Залужный якобы проигнорировал приказ своего шефа.
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