https://ria.ru/20240815/podryv-1966444320.html

Белый дом не комментирует украинский след в подрыве "Северных потоков"

Белый дом не комментирует украинский след в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 15.08.2024

Белый дом не комментирует украинский след в подрыве "Северных потоков"

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби в четверг отказался комментировать публикацию влиятельного издания Wall Street Journal, касающуюся диверсии... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T17:44

2024-08-15T17:44

2024-08-15T17:55

в мире

сша

джон кирби

владимир зеленский

валерий залужный

северный поток

северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби в четверг отказался комментировать публикацию влиятельного издания Wall Street Journal, касающуюся диверсии Киева на газопроводах "Северный поток" и роли США в этих операциях."Что касается публикации Wall Street Journal, я попросту не стану это комментировать", - сказал Кирби в ходе брифинга, отвечая на вопрос об опубликованной накануне статье.Согласно материалу издания, Владимир Зеленский сперва одобрил план подрыва газопроводов, однако попытался отменить свое решение после того, как о нем узнало ЦРУ. Тогда, как писала WSJ, Зеленский объявил об отмене операции, но бывший главком ВСУ Валерий Залужный якобы проигнорировал приказ своего шефа.

https://ria.ru/20240815/sevpotok-1966400993.html

сша

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в мире, сша, джон кирби, владимир зеленский, валерий залужный, северный поток, северный поток — 2