Рейтинг@Mail.ru
Подоляк попытался оправдаться после статьи WSJ о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/podryv-1966366579.html
Подоляк попытался оправдаться после статьи WSJ о подрыве "Северных потоков"
Подоляк попытался оправдаться после статьи WSJ о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 15.08.2024
Подоляк попытался оправдаться после статьи WSJ о подрыве "Северных потоков"
Украина не причастна к подрывам двух газопроводов "Северный поток", утверждает советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью агентству... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:41
2024-08-15T12:41
в мире
украина
россия
михаил подоляк
владимир зеленский
европа
валерий залужный
северный поток — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829404889_0:0:3616:2034_1920x0_80_0_0_eae0456001d67786975a5baddc94d820.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украина не причастна к подрывам двух газопроводов "Северный поток", утверждает советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью агентству Reuters."Такую операцию можно осуществить только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов. &lt;…&gt; Украина никак не связана с подрывом "Северных потоков"", — заявил он.В четверг The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники опубликовало статью, утверждающую, что приказ о подрыве "Северных потоков" отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию.Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. В марте 2023-го в западных СМИ вышли публикации о том, что диверсию могла совершить некая "проукраинская группировка".По данным немецких изданий, для подготовки подрывов, предположительно, использовалась парусная яхта "Андромеда" с припиской в порту Бреге на острове Рюген. Утверждается, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.По данным СМИ, судно арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев.По этому делу прокуратура Германии выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась причастная к диверсии группа.
https://ria.ru/20240814/germanija-1966176034.html
https://ria.ru/20240814/diversiya-1966278632.html
https://ria.ru/20240815/deripaska-1966338586.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829404889_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a771012f38ee08ba78e9c7c31eda2d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, михаил подоляк, владимир зеленский, европа, валерий залужный, северный поток — 2, северный поток, политика
В мире, Украина, Россия, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Европа, Валерий Залужный, Северный поток — 2, Северный поток, Политика
Подоляк попытался оправдаться после статьи WSJ о подрыве "Северных потоков"

Подоляк: Украина не имела ресурсов для атаки на "Северные потоки"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украина не причастна к подрывам двух газопроводов "Северный поток", утверждает советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью агентству Reuters.
«
"Такую операцию можно осуществить только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов. <…> Украина никак не связана с подрывом "Северных потоков"", — заявил он.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
В ФРГ отказались говорить о контактах с Россией по ЧП на "Северных потоках"
Вчера, 15:40
В четверг The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники опубликовало статью, утверждающую, что приказ о подрыве "Северных потоков" отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию.
Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. В марте 2023-го в западных СМИ вышли публикации о том, что диверсию могла совершить некая "проукраинская группировка".
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Белый дом осудил диверсию против "Северного потока — 2"
Вчера, 22:04
По данным немецких изданий, для подготовки подрывов, предположительно, использовалась парусная яхта "Андромеда" с припиской в порту Бреге на острове Рюген. Утверждается, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.
По данным СМИ, судно арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев.
По этому делу прокуратура Германии выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась причастная к диверсии группа.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Дерипаска призвал Нуланд ответить перед ФРГ за взрыв на "Северных потоках"
11:15
 
В миреУкраинаРоссияМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийЕвропаВалерий ЗалужныйСеверный поток — 2Северный потокПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала