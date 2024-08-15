https://ria.ru/20240815/podryv-1966366579.html

Подоляк попытался оправдаться после статьи WSJ о подрыве "Северных потоков"

Подоляк попытался оправдаться после статьи WSJ о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 15.08.2024

Подоляк попытался оправдаться после статьи WSJ о подрыве "Северных потоков"

Украина не причастна к подрывам двух газопроводов "Северный поток", утверждает советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью агентству... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:41

2024-08-15T12:41

2024-08-15T12:41

в мире

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россия

михаил подоляк

владимир зеленский

европа

валерий залужный

северный поток — 2

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украина не причастна к подрывам двух газопроводов "Северный поток", утверждает советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью агентству Reuters."Такую операцию можно осуществить только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов. <…> Украина никак не связана с подрывом "Северных потоков"", — заявил он.В четверг The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники опубликовало статью, утверждающую, что приказ о подрыве "Северных потоков" отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию.Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. В марте 2023-го в западных СМИ вышли публикации о том, что диверсию могла совершить некая "проукраинская группировка".По данным немецких изданий, для подготовки подрывов, предположительно, использовалась парусная яхта "Андромеда" с припиской в порту Бреге на острове Рюген. Утверждается, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.По данным СМИ, судно арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев.По этому делу прокуратура Германии выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась причастная к диверсии группа.

https://ria.ru/20240814/germanija-1966176034.html

https://ria.ru/20240814/diversiya-1966278632.html

https://ria.ru/20240815/deripaska-1966338586.html

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в мире, украина, россия, михаил подоляк, владимир зеленский, европа, валерий залужный, северный поток — 2, северный поток, политика