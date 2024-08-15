https://ria.ru/20240815/podolsk-1966340066.html

В Подольске три человека пострадали в ДТП со скорой

В Подольске три человека пострадали в ДТП со скорой - РИА Новости, 15.08.2024

В Подольске три человека пострадали в ДТП со скорой

Три человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и машины скорой помощи в Подольске, сообщается в Telegram-канале ГАИ Московской области. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T11:22

2024-08-15T11:22

2024-08-15T11:22

происшествия

авто

подольск

московская область (подмосковье)

киров

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и машины скорой помощи в Подольске, сообщается в Telegram-канале ГАИ Московской области. "Сегодня около 06.00 возле одного из домов, расположенных на улице Кирова, произошло попутное столкновение автомашины скорой помощи и легкового автомобиля. По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия три человека получили телесные повреждения", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. Подмосковная прокуратура уточнила в Telegram-канале, что пострадала 16-летняя девушка, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20240815/dtp-1966309224.html

подольск

московская область (подмосковье)

киров

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происшествия, авто, подольск, московская область (подмосковье), киров, гибдд мвд рф