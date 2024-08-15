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В Подольске три человека пострадали в ДТП со скорой - РИА Новости, 15.08.2024
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11:22 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/podolsk-1966340066.html
В Подольске три человека пострадали в ДТП со скорой
В Подольске три человека пострадали в ДТП со скорой - РИА Новости, 15.08.2024
В Подольске три человека пострадали в ДТП со скорой
Три человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и машины скорой помощи в Подольске, сообщается в Telegram-канале ГАИ Московской области. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:22
2024-08-15T11:22
происшествия
авто
подольск
московская область (подмосковье)
киров
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и машины скорой помощи в Подольске, сообщается в Telegram-канале ГАИ Московской области. "Сегодня около 06.00 возле одного из домов, расположенных на улице Кирова, произошло попутное столкновение автомашины скорой помощи и легкового автомобиля. По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия три человека получили телесные повреждения", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. Подмосковная прокуратура уточнила в Telegram-канале, что пострадала 16-летняя девушка, ей оказывается необходимая медицинская помощь.
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подольск
московская область (подмосковье)
киров
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происшествия, авто, подольск, московская область (подмосковье), киров, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Подольск, Московская область (Подмосковье), Киров, ГИБДД МВД РФ
В Подольске три человека пострадали в ДТП со скорой

В Подольске три человека пострадали при столкновении легковушки и скорой помощи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и машины скорой помощи в Подольске, сообщается в Telegram-канале ГАИ Московской области.
«
"Сегодня около 06.00 возле одного из домов, расположенных на улице Кирова, произошло попутное столкновение автомашины скорой помощи и легкового автомобиля. По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия три человека получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Подмосковная прокуратура уточнила в Telegram-канале, что пострадала 16-летняя девушка, ей оказывается необходимая медицинская помощь.
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