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В Подольске три человека пострадали в ДТП со скорой
В Подольске три человека пострадали в ДТП со скорой - РИА Новости, 15.08.2024
В Подольске три человека пострадали в ДТП со скорой
Три человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и машины скорой помощи в Подольске, сообщается в Telegram-канале ГАИ Московской области. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:22
2024-08-15T11:22
2024-08-15T11:22
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и машины скорой помощи в Подольске, сообщается в Telegram-канале ГАИ Московской области. "Сегодня около 06.00 возле одного из домов, расположенных на улице Кирова, произошло попутное столкновение автомашины скорой помощи и легкового автомобиля. По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия три человека получили телесные повреждения", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. Подмосковная прокуратура уточнила в Telegram-канале, что пострадала 16-летняя девушка, ей оказывается необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20240815/dtp-1966309224.html
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Происшествия, Авто, Подольск, Московская область (Подмосковье), Киров, ГИБДД МВД РФ
В Подольске три человека пострадали в ДТП со скорой
В Подольске три человека пострадали при столкновении легковушки и скорой помощи