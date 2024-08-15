https://ria.ru/20240815/plennyy-1966328443.html

Украинский пленный рассказал о задачах ВСУ в Курской области

Украинский пленный рассказал о задачах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024

Украинский пленный рассказал о задачах ВСУ в Курской области

Украинским военнослужащим в Курской области была поставлена задача проехать как можно больше километров по территории России, не ввязываясь в бой, рассказал... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T10:29

2024-08-15T10:29

2024-08-15T11:22

россия

курская область

украина

владимир путин

валерий герасимов

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинским военнослужащим в Курской области была поставлена задача проехать как можно больше километров по территории России, не ввязываясь в бой, рассказал украинский военнопленный Михаил Шкода на видео от Минобороны РФ. Пленный сообщил, что в его колонне было около 20 машин, впереди ехали два "Страйкера" и два "Хаммера". "Их задача была - проехать максимально большое количество километров, не ввязываться в бой. Если даже кто-то там на тебя постреливает, ты можешь в ответ пострелять, но не останавливаешься", - сказал Шкода. По его словам, украинским военнослужащим был отдан приказ взрывать автомобиль, если он приходил в неисправность, и продолжать движение на других машинах. "Сказали: чем больше заедете, тем лучше. Если остановились, если уже все - дальше не доедете, принимайте оборону и ждите подкрепления", - рассказал пленный. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

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https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966258434.html

https://ria.ru/20240815/vsu-1966295131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, безопасность