Украинский пленный рассказал о задачах ВСУ в Курской области
Пленный Шкода: ВСУ должны были проехать как можно больше километров по России
© Минобороны РоссииКадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ
© Минобороны России
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинским военнослужащим в Курской области была поставлена задача проехать как можно больше километров по территории России, не ввязываясь в бой, рассказал украинский военнопленный Михаил Шкода на видео от Минобороны РФ.
Пленный сообщил, что в его колонне было около 20 машин, впереди ехали два "Страйкера" и два "Хаммера".
"Их задача была - проехать максимально большое количество километров, не ввязываться в бой. Если даже кто-то там на тебя постреливает, ты можешь в ответ пострелять, но не останавливаешься", - сказал Шкода.
По его словам, украинским военнослужащим был отдан приказ взрывать автомобиль, если он приходил в неисправность, и продолжать движение на других машинах.
"Сказали: чем больше заедете, тем лучше. Если остановились, если уже все - дальше не доедете, принимайте оборону и ждите подкрепления", - рассказал пленный.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.