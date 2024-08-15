Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал о задачах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:29 15.08.2024 (обновлено: 11:22 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/plennyy-1966328443.html
Украинский пленный рассказал о задачах ВСУ в Курской области
Украинский пленный рассказал о задачах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
Украинский пленный рассказал о задачах ВСУ в Курской области
Украинским военнослужащим в Курской области была поставлена задача проехать как можно больше километров по территории России, не ввязываясь в бой, рассказал... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:29
2024-08-15T11:22
россия
курская область
украина
владимир путин
валерий герасимов
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966169169_0:0:1197:673_1920x0_80_0_0_f961fc456b244630cf6ed4004b68ebf4.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинским военнослужащим в Курской области была поставлена задача проехать как можно больше километров по территории России, не ввязываясь в бой, рассказал украинский военнопленный Михаил Шкода на видео от Минобороны РФ. Пленный сообщил, что в его колонне было около 20 машин, впереди ехали два "Страйкера" и два "Хаммера". "Их задача была - проехать максимально большое количество километров, не ввязываться в бой. Если даже кто-то там на тебя постреливает, ты можешь в ответ пострелять, но не останавливаешься", - сказал Шкода. По его словам, украинским военнослужащим был отдан приказ взрывать автомобиль, если он приходил в неисправность, и продолжать движение на других машинах. "Сказали: чем больше заедете, тем лучше. Если остановились, если уже все - дальше не доедете, принимайте оборону и ждите подкрепления", - рассказал пленный. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966266726.html
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966258434.html
https://ria.ru/20240815/vsu-1966295131.html
россия
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966169169_44:0:941:673_1920x0_80_0_0_876fb9a7c5dfc859db941af33289fab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, безопасность
Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Украинский пленный рассказал о задачах ВСУ в Курской области

Пленный Шкода: ВСУ должны были проехать как можно больше километров по России

© Минобороны РоссииКадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Минобороны России
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинским военнослужащим в Курской области была поставлена задача проехать как можно больше километров по территории России, не ввязываясь в бой, рассказал украинский военнопленный Михаил Шкода на видео от Минобороны РФ.
Пленный сообщил, что в его колонне было около 20 машин, впереди ехали два "Страйкера" и два "Хаммера".
Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Алаудинов раскрыл, что ВСУ не предусмотрели в Курской области
Вчера, 20:29
"Их задача была - проехать максимально большое количество километров, не ввязываться в бой. Если даже кто-то там на тебя постреливает, ты можешь в ответ пострелять, но не останавливаешься", - сказал Шкода.
По его словам, украинским военнослужащим был отдан приказ взрывать автомобиль, если он приходил в неисправность, и продолжать движение на других машинах.
"Сказали: чем больше заедете, тем лучше. Если остановились, если уже все - дальше не доедете, принимайте оборону и ждите подкрепления", - рассказал пленный.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Украинская бронетехника рядом с российско-украинской границей в Сумской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Алаудинов рассказал, сколько украинских военных заходили в Курскую область
Вчера, 19:29
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Житель Мартыновки: ВСУ стреляли из танков по домам в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
ВСУ стреляли из танков по домам в курской Мартыновке, рассказал очевидец
03:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала