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Пленный из нацбата "Азов"* объяснил, почему хочет воевать за Россию - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:22 15.08.2024 (обновлено: 08:37 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/plennyy-1966303651.html
Пленный из нацбата "Азов"* объяснил, почему хочет воевать за Россию
Пленный из нацбата "Азов"* объяснил, почему хочет воевать за Россию - РИА Новости, 15.08.2024
Пленный из нацбата "Азов"* объяснил, почему хочет воевать за Россию
Один из пленных военнослужащих украинского нацбата "Азов"*, выразивший желание воевать за Россию, объяснил в беседе с РИА Новости это решение желанием остаться... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T06:22
2024-08-15T08:37
специальная военная операция на украине
россия
киев
мариуполь
богдан хмельницкий
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Один из пленных военнослужащих украинского нацбата "Азов"*, выразивший желание воевать за Россию, объяснил в беседе с РИА Новости это решение желанием остаться в родном регионе и тем, что Киев не обменял его за два с лишним года. Группа украинских военнопленных заявила РИА Новости накануне о желании воевать против киевского режима и попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших военнопленных ВСУ. "В первую очередь, я уже очень долго жду, пока моя страна обменяет меня, уже два года и четыре месяца прошло", - сказал Станислав Кадраков, который был мобилизован в батальон "Азов"* весной 2022 года и сдался в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. "Вторая причина, более основная: я родился здесь, я родился в городе Шахтерск, всю жизнь прожил в Донецке, был мобилизован в 2022 году, и здесь (в плену - ред.) пришел к тому, что я хочу остаться. А для того, чтобы полноценно остаться и вести полноценную жизнь на данной территории, мне в любом случае нужно будет отслужить в армии, поэтому принял решение остаться и служить", - сказал бывший азовец.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240813/plennyy-1965882054.html
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Пленный из нацбата "Азов"* объяснил, почему хочет воевать за Россию
Один из пленных военнослужащих нацбата "Азов"*, выразивший желание воевать за Россию, объяснил в беседе с РИА Новости это решение желанием остаться в родном регионе и тем, что Киев не обменял его за два с лишним года. * признан террористической организацией, запрещен в России
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россия, киев, мариуполь, богдан хмельницкий, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Мариуполь, Богдан Хмельницкий, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пленный из нацбата "Азов"* объяснил, почему хочет воевать за Россию

Пленный член "Азова" хочет воевать за Россию, чтобы остаться в родном регионе

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Один из пленных военнослужащих украинского нацбата "Азов"*, выразивший желание воевать за Россию, объяснил в беседе с РИА Новости это решение желанием остаться в родном регионе и тем, что Киев не обменял его за два с лишним года.
Группа украинских военнопленных заявила РИА Новости накануне о желании воевать против киевского режима и попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших военнопленных ВСУ.
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"В первую очередь, я уже очень долго жду, пока моя страна обменяет меня, уже два года и четыре месяца прошло", - сказал Станислав Кадраков, который был мобилизован в батальон "Азов"* весной 2022 года и сдался в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.
"Вторая причина, более основная: я родился здесь, я родился в городе Шахтерск, всю жизнь прожил в Донецке, был мобилизован в 2022 году, и здесь (в плену - ред.) пришел к тому, что я хочу остаться. А для того, чтобы полноценно остаться и вести полноценную жизнь на данной территории, мне в любом случае нужно будет отслужить в армии, поэтому принял решение остаться и служить", - сказал бывший азовец.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевМариупольБогдан ХмельницкийВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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