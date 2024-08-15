https://ria.ru/20240815/plennyy-1966303651.html

Пленный из нацбата "Азов"* объяснил, почему хочет воевать за Россию

Пленный из нацбата "Азов"* объяснил, почему хочет воевать за Россию - РИА Новости, 15.08.2024

Пленный из нацбата "Азов"* объяснил, почему хочет воевать за Россию

Один из пленных военнослужащих украинского нацбата "Азов"*, выразивший желание воевать за Россию, объяснил в беседе с РИА Новости это решение желанием остаться... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T06:22

2024-08-15T06:22

2024-08-15T08:37

специальная военная операция на украине

россия

киев

мариуполь

богдан хмельницкий

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Один из пленных военнослужащих украинского нацбата "Азов"*, выразивший желание воевать за Россию, объяснил в беседе с РИА Новости это решение желанием остаться в родном регионе и тем, что Киев не обменял его за два с лишним года. Группа украинских военнопленных заявила РИА Новости накануне о желании воевать против киевского режима и попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших военнопленных ВСУ. "В первую очередь, я уже очень долго жду, пока моя страна обменяет меня, уже два года и четыре месяца прошло", - сказал Станислав Кадраков, который был мобилизован в батальон "Азов"* весной 2022 года и сдался в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. "Вторая причина, более основная: я родился здесь, я родился в городе Шахтерск, всю жизнь прожил в Донецке, был мобилизован в 2022 году, и здесь (в плену - ред.) пришел к тому, что я хочу остаться. А для того, чтобы полноценно остаться и вести полноценную жизнь на данной территории, мне в любом случае нужно будет отслужить в армии, поэтому принял решение остаться и служить", - сказал бывший азовец.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240813/plennyy-1965882054.html

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Пленный из нацбата "Азов"* объяснил, почему хочет воевать за Россию Один из пленных военнослужащих нацбата "Азов"*, выразивший желание воевать за Россию, объяснил в беседе с РИА Новости это решение желанием остаться в родном регионе и тем, что Киев не обменял его за два с лишним года. * признан террористической организацией, запрещен в России 2024-08-15T06:22 true PT0M44S

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россия, киев, мариуполь, богдан хмельницкий, вооруженные силы украины, безопасность