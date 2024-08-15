Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал подробности плана атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 15.08.2024 (обновлено: 10:44 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/plennyj-1966319113.html
Пленный рассказал подробности плана атаки ВСУ на Курскую область
Пленный рассказал подробности плана атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 15.08.2024
Пленный рассказал подробности плана атаки ВСУ на Курскую область
Командование ВСУ держало план вторжения в Курскую область в секрете, солдатам сообщили, что будет "рейд" в Россию, но не говорили, куда именно, рассказал... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T09:36
2024-08-15T10:44
россия
курская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966156547_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_d92c311583c91fdd915302b2442a1820.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Командование ВСУ держало план вторжения в Курскую область в секрете, солдатам сообщили, что будет "рейд" в Россию, но не говорили, куда именно, рассказал украинский военнопленный Михаил Шкода на видео от Минобороны РФ. "Чтобы это было в секрете, сказали: "Мы сейчас вас готовим, вы поедете за границу, на какой-то рейд в Россию, не говорили еще куда", - сказал Шкода. По его словам, военнослужащим стало понятно, что их отправят в Курскую область, когда командование стало подготавливать карты и определять, в какой очередности поедут бронеавтомобили. "Там около 20 машин было. Наши были первые четыре машины: два "Страйкера" и два "Хаммера"… Четыре "коробочки" – это разведка, а задние – ударные силы", – пояснил пленный. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966266726.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966156547_107:0:1062:716_1920x0_80_0_0_d76bcbc62b493ce2a60fe79a3df11185.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Пленный рассказал подробности плана атаки ВСУ на Курскую область

Пленный: командование ВСУ держало план атаки на Курскую область в секрете

© Минобороны РоссииБоевая бронированная машина ВСУ "Shield", пораженная барражирующим боеприпасом "Ланцет", в Курской области. Кадр видео
Боевая бронированная машина ВСУ Shield, пораженная барражирующим боеприпасом Ланцет, в Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Минобороны России
Боевая бронированная машина ВСУ "Shield", пораженная барражирующим боеприпасом "Ланцет", в Курской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Командование ВСУ держало план вторжения в Курскую область в секрете, солдатам сообщили, что будет "рейд" в Россию, но не говорили, куда именно, рассказал украинский военнопленный Михаил Шкода на видео от Минобороны РФ.
«
"Чтобы это было в секрете, сказали: "Мы сейчас вас готовим, вы поедете за границу, на какой-то рейд в Россию, не говорили еще куда", - сказал Шкода.
По его словам, военнослужащим стало понятно, что их отправят в Курскую область, когда командование стало подготавливать карты и определять, в какой очередности поедут бронеавтомобили.
"Там около 20 машин было. Наши были первые четыре машины: два "Страйкера" и два "Хаммера"… Четыре "коробочки" – это разведка, а задние – ударные силы", – пояснил пленный.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Алаудинов раскрыл, что ВСУ не предусмотрели в Курской области
Вчера, 20:29
 
РоссияКурская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала