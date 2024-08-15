https://ria.ru/20240815/plennyj-1966319113.html

Пленный рассказал подробности плана атаки ВСУ на Курскую область

Пленный рассказал подробности плана атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 15.08.2024

Пленный рассказал подробности плана атаки ВСУ на Курскую область

Командование ВСУ держало план вторжения в Курскую область в секрете, солдатам сообщили, что будет "рейд" в Россию, но не говорили, куда именно, рассказал... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T09:36

2024-08-15T09:36

2024-08-15T10:44

россия

курская область

валерий герасимов

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Командование ВСУ держало план вторжения в Курскую область в секрете, солдатам сообщили, что будет "рейд" в Россию, но не говорили, куда именно, рассказал украинский военнопленный Михаил Шкода на видео от Минобороны РФ. "Чтобы это было в секрете, сказали: "Мы сейчас вас готовим, вы поедете за границу, на какой-то рейд в Россию, не говорили еще куда", - сказал Шкода. По его словам, военнослужащим стало понятно, что их отправят в Курскую область, когда командование стало подготавливать карты и определять, в какой очередности поедут бронеавтомобили. "Там около 20 машин было. Наши были первые четыре машины: два "Страйкера" и два "Хаммера"… Четыре "коробочки" – это разведка, а задние – ударные силы", – пояснил пленный. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.

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россия, курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия