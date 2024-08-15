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Погибшие во Франции пилоты отрабатывали боевой маневр на Rafale - РИА Новости, 15.08.2024
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17:51 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/piloty-1966446650.html
Погибшие во Франции пилоты отрабатывали боевой маневр на Rafale
Погибшие во Франции пилоты отрабатывали боевой маневр на Rafale - РИА Новости, 15.08.2024
Погибшие во Франции пилоты отрабатывали боевой маневр на Rafale
Погибшие накануне в столкновении двух истребителей Rafale во Франции пилоты отрабатывали боевой маневр, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление ВВС... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:51
2024-08-15T17:51
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ПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Погибшие накануне в столкновении двух истребителей Rafale во Франции пилоты отрабатывали боевой маневр, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление ВВС Франции. "Авария произошла над департаментом Мерт и Мозель во время отработки боевого маневра. Двое пилотов, летевшие на двухместном самолете Rafale, столкнулись со вторым самолетом, пилот которого смог катапультироваться. Он вернулся на землю с легким ранением", - сообщили в ведомстве. Сообщается, что находившийся на борту в качестве инструктора 36-летний капитан Себастьян Мабир являлся опытным пилотом. Он служил в ВВС с 2013 года, имел более 2 тысяч часов налета и участвовал в 47 военных миссиях, в том числе в рамках операции Франции "Шаммаль" для борьбы с ИГ* в Сирии и Ираке. Двадцатидевятилетний лейтенант Маттис Лоренс проходил обучение в качестве пилота истребителя с 2021 года. Он имел 800 часов налета. Глава французских ВВС генерал Стефан Милль и министр обороны Себастьян Лекорню в четверг прибудут на авиабазу Сент-Дизье, откуда вылетели самолеты, чтобы почтить память погибших. На данной авиабазе проходит обучение французских и иностранных пилотов истребителей Rafale, а также повышение квалификации пилотов.* Запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"
https://ria.ru/20240813/smartavia-1966030033.html
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в мире, франция, россия, сирия, себастьян лекорню, исламское государство*, rafale
В мире, Франция, Россия, Сирия, Себастьян Лекорню, Исламское государство*, Rafale
Погибшие во Франции пилоты отрабатывали боевой маневр на Rafale

Погибшие в столкновении двух Rafale во Франции пилоты отрабатывали боевой маневр

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Погибшие накануне в столкновении двух истребителей Rafale во Франции пилоты отрабатывали боевой маневр, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление ВВС Франции.
"Авария произошла над департаментом Мерт и Мозель во время отработки боевого маневра. Двое пилотов, летевшие на двухместном самолете Rafale, столкнулись со вторым самолетом, пилот которого смог катапультироваться. Он вернулся на землю с легким ранением", - сообщили в ведомстве.
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Сообщается, что находившийся на борту в качестве инструктора 36-летний капитан Себастьян Мабир являлся опытным пилотом. Он служил в ВВС с 2013 года, имел более 2 тысяч часов налета и участвовал в 47 военных миссиях, в том числе в рамках операции Франции "Шаммаль" для борьбы с ИГ* в Сирии и Ираке. Двадцатидевятилетний лейтенант Маттис Лоренс проходил обучение в качестве пилота истребителя с 2021 года. Он имел 800 часов налета.
Глава французских ВВС генерал Стефан Милль и министр обороны Себастьян Лекорню в четверг прибудут на авиабазу Сент-Дизье, откуда вылетели самолеты, чтобы почтить память погибших. На данной авиабазе проходит обучение французских и иностранных пилотов истребителей Rafale, а также повышение квалификации пилотов.
* Запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"
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В миреФранцияРоссияСирияСебастьян ЛекорнюИсламское государство*Rafale
 
 
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