https://ria.ru/20240815/piloty-1966446650.html

Погибшие во Франции пилоты отрабатывали боевой маневр на Rafale

Погибшие во Франции пилоты отрабатывали боевой маневр на Rafale - РИА Новости, 15.08.2024

Погибшие во Франции пилоты отрабатывали боевой маневр на Rafale

Погибшие накануне в столкновении двух истребителей Rafale во Франции пилоты отрабатывали боевой маневр, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление ВВС... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T17:51

2024-08-15T17:51

2024-08-15T17:51

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франция

россия

сирия

себастьян лекорню

исламское государство*

rafale

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ПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Погибшие накануне в столкновении двух истребителей Rafale во Франции пилоты отрабатывали боевой маневр, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление ВВС Франции. "Авария произошла над департаментом Мерт и Мозель во время отработки боевого маневра. Двое пилотов, летевшие на двухместном самолете Rafale, столкнулись со вторым самолетом, пилот которого смог катапультироваться. Он вернулся на землю с легким ранением", - сообщили в ведомстве. Сообщается, что находившийся на борту в качестве инструктора 36-летний капитан Себастьян Мабир являлся опытным пилотом. Он служил в ВВС с 2013 года, имел более 2 тысяч часов налета и участвовал в 47 военных миссиях, в том числе в рамках операции Франции "Шаммаль" для борьбы с ИГ* в Сирии и Ираке. Двадцатидевятилетний лейтенант Маттис Лоренс проходил обучение в качестве пилота истребителя с 2021 года. Он имел 800 часов налета. Глава французских ВВС генерал Стефан Милль и министр обороны Себастьян Лекорню в четверг прибудут на авиабазу Сент-Дизье, откуда вылетели самолеты, чтобы почтить память погибших. На данной авиабазе проходит обучение французских и иностранных пилотов истребителей Rafale, а также повышение квалификации пилотов.* Запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"

https://ria.ru/20240813/smartavia-1966030033.html

https://ria.ru/20240810/brazilija-1965318880.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, россия, сирия, себастьян лекорню, исламское государство*, rafale