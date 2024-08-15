https://ria.ru/20240815/pilipson-1966311787.html

Юрий Пилипсон: Россия надеется, что Сербия не будет поставлять оружие Киеву

Юрий Пилипсон: Россия надеется, что Сербия не будет поставлять оружие Киеву - РИА Новости, 15.08.2024

Юрий Пилипсон: Россия надеется, что Сербия не будет поставлять оружие Киеву

Россия затрагивала в контактах с Белградом вопрос о попадании сербских вооружений на Украину и надеется, что Сербия по-прежнему будет отказываться от таких... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T10:00

2024-08-15T10:00

2024-08-15T10:00

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Россия затрагивала в контактах с Белградом вопрос о попадании сербских вооружений на Украину и надеется, что Сербия по-прежнему будет отказываться от таких поставок Киеву, заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон. В интервью РИА Новости он также оценил перспективы запуска прямых рейсов на непризнанный Северный Кипр и рассказал о рисках милитаризации Восточного Средиземноморья.— Турция ранее заявляла, что при необходимости построит военно-морские базы и морские сооружения на непризнанном Северном Кипре. Как потенциальная турецкая база на Северном Кипре может сказаться на безопасности в Средиземноморье? Как эту тенденцию оценивает Россия?— Конечно, самым внимательным образом следим за развитием событий в Восточном Средиземноморье – это важный регион, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности. Выступаем против его милитаризации и любых действий, чреватых ростом конфликтного потенциала. Исходим из необходимости всеобъемлющего, жизнеспособного и справедливого решения кипрской проблемы в согласованных международно-правовых рамках, установленных резолюциями СБ ООН, с обязательным учетом справедливых интересов и озабоченностей обеих общин. Как постоянный член Совета Безопасности стремимся содействовать поиску сбалансированных развязок.— "Власти" Северного Кипра периодически поднимают вопрос о необходимости запустить прямые авиарейсы из России. Заинтересована ли сейчас в этом российская сторона, и идут ли переговоры по этому вопросу?— Как известно, авиасообщение с севером Кипра осуществляет только Турция. В этом смысле ситуация давно не меняется, равно как и наша позиция по кипрским делам. Будучи постоянным членом СБ ООН, Россия остается приверженной резолюциям Совета Безопасности, в том числе 541 (1983) и 550 (1984), а также Чикагской Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Не видим альтернативы опоре на международное право.— Какова ситуация с банками Кипра, которые, по сообщениям ряда СМИ, закрывают счета россиян? Как вы оцениваете риск того, что граждан России полностью лишат возможности пользоваться их услугами, или эта политика касается только отдельных категорий лиц?— Вынуждены констатировать, что в последние годы российско-кипрским отношениям, включая их экономический сегмент, бездумно и беспочвенно нанесен серьезнейший ущерб. В результате незаконных санкций пострадали добросовестные хозяйствующие субъекты, причем удар пришелся по интересам как россиян, так и киприотов. Многолетние взаимовыгодные связи либо разрушены, либо сильно пострадали.Сегодня практически во всех недружественных государствах осуществляется давление на российский капитал, под самыми разными надуманными предлогами. При проверке штатной предпринимательской активности бизнеса предъявляются необоснованные, зачастую абсурдные требования. В банковской и многих других сферах присутствует дискриминация. Очевидно, что данная линия изобретена и диктуется из Брюсселя, Вашингтона и Лондона. Она нарушает устоявшиеся в деловом сообществе правила и нормы, вредит интересам самих западных стран и их экономоператоров, вызывает справедливые вопросы, которые мы ставим в том числе перед Никосией.Защита прав российских граждан, их интересов, включая экономические, неизменно остается важнейшим приоритетом в нашей дипломатической работе по линии МИД и роспосольства на Кипре.— В каких условиях приходится трудиться российским дипломатам в Болгарии после массовых высылок?— В последний период наши дипломаты в Болгарии, как и в большинстве стран Евросоюза, вынуждены работать в токсичной атмосфере. За два года София объявила persona non grata более восьмидесяти сотрудников российских загранучреждений, введены квоты на численность дипломатического и административно-технического персонала. По требованию болгарских властей временно закрыто генеральное консульство в Русе. Консульское присутствие в Варне сейчас свернуто в результате искусственно созданных административных препон. Местным образовательным и научным институтам не разрешается контактировать с нашими представителями.Предпринимаются попытки медийной блокады российского посольства. Имел место совсем вопиющий случай, когда была запрещена трансляция уже записанного интервью посла России Болгарскому национальному радио.Тем не менее, наши дипломаты быстро адаптировались к новым, прямо скажем, ненормальным условиям и на сегодняшний день успешно справляются с поставленными перед ними задачами. Самое главное – вопреки всем козням недоброжелателей удается сохранить живой человеческий контакт с огромным числом простых болгар, хорошо относящихся к России. Видим в этом ресурс возрождения российско-болгарских отношений, когда к этому созреют предпосылки.— Нет ли риска, что такие страны, как, например, Румыния, перестанут выдавать шенгенские визы россиянам? Видите ли вы тенденцию к ужесточению визовой политики?— Тридцать первого марта текущего года Румыния частично присоединилась к так называемой зоне Шенгена и начала выписывать шенгенские визы. До настоящего времени сигналов о проблемах с их выдачей россиянам румынским посольством к нам не поступало. При этом все же стоит иметь в виду, что интерес российских граждан к поездкам в это балканское государство является незначительным.Разумеется, с учетом проводимого Евросоюзом агрессивного антироссийского курса в перспективе нельзя исключать появления очередных иррациональных инициатив по дальнейшему сворачиванию связей с Россией, причем как двусторонних, со стороны отдельных членов ЕС, так и в форме коллективных демаршей.Едва ли есть смысл переживать по этому поводу. Гораздо важнее максимально активно использовать возможности для развития контактов и честного сотрудничества с дружественными странами, мировым большинством, где все-таки доминирует здравый смысл.— Прокомментируйте, пожалуйста, сообщения о предполагаемых поставках на Украину сербских вооружений. Фигурирует ли эта тема в диалоге Москвы и Белграда?— Отношения с сербскими друзьями носят доверительный характер. Ценим открытость партнеров к обсуждению сюжетов, вызывающих обеспокоенность российской стороны. Вопрос попадания иностранных вооружений в распоряжение Киева относится именно к этому разряду, и мы затрагивали его в беседах. Главное – в Белграде в полной мере осознают серьезность проблемы, понимают, что речь идет об угрозе жизни наших военнослужащих, мирных людей. Цена возможных злоупотреблений здесь предельно высока.Руководство Сербии не раз, в том числе публично, заверяло, что не снабжает режим Зеленского оружием и не собирается этого делать. Рассчитываем, что в практическом плане Белград будет добросовестно следовать этой линии.При экспорте военной продукции важно проявлять бдительность и разборчивость в выборе контрагентов, которые юридически связаны сертификатами конечного пользователя. Нельзя, чтобы нечистые на руку дельцы, обслуживающие интересы Запада, который стремится к милитаризации Украины, преуспевали в реализации своих обманных логистических схем и в конечном счете дискредитировали Сербию и ее оружейников, бросали тень на наши отношения.

https://ria.ru/20240628/ssha-1956069501.html

https://ria.ru/20240809/kipr-1965313141.html

https://ria.ru/20240711/nato-1958869517.html

https://ria.ru/20240704/ator-1957426556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евросоюз, оон, юрий пилипсон, россия, сербия, белград (город), софия (королева испании), интервью