Рейтинг@Mail.ru
По делу о смерти Мэттью Перри задержали врача и наркодилеров - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:04 15.08.2024 (обновлено: 20:09 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/perri-1966449321.html
По делу о смерти Мэттью Перри задержали врача и наркодилеров
По делу о смерти Мэттью Перри задержали врача и наркодилеров - РИА Новости, 15.08.2024
По делу о смерти Мэттью Перри задержали врача и наркодилеров
Один врач и несколько наркодилеров, предположительно, доставлявших кетамин американскому актеру Мэттью Перри, были задержаны в рамках дела о его смерти, сообщил РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:04
2024-08-15T20:09
культура
лос-анджелес
мэттью перри
сша
"друзья" (сериал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912549135_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_bafcbf158eb3fc705fd0429fec1aeb60.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Один врач и несколько наркодилеров, предположительно, доставлявших кетамин американскому актеру Мэттью Перри, были задержаны в рамках дела о его смерти, сообщил портал TMZ. "Мы получили информацию о том, что был задержан по меньшей мере один врач и несколько наркодилеров, которые помогли с... доставкой кетамина Перри", - пишет портал со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В статье отмечается, что у задержанных была изъята техника с целью установить, кто именно из них поставлял актеру вещество. Источники сообщили порталу, что в полученной правоохранителями переписке Перри обсуждал пути доставки и стоимость покупаемого им кетамина. TMZ напоминает, что Перри под присмотром врачей получал кетамин в рамках лечения депрессии и тревожного расстройства, однако смерть актера произошла через полторы недели после посещения им курса терапии, что указало на нелегальное приобретение вещества. При этом дозировка, обнаруженная в его организме в день смерти, была сопоставима с той, которая применяется для общей анестезии.По данным телеканала ABC News, задержаны пять человек, двое из них - врачи. Согласно информации телеканала, медики были изначальными поставщиками кетамина для знаменитого актера, однако, вероятно, в какой-то момент он стал слишком дорогим, и Перри начал получать его из другого источника. Как сообщили телеканалу правоохранители, среди возможных дилеров была женщина, известная как "Кетаминовая королева Лос-Анджелеса".Перри скончался 28 октября в возрасте 54 лет. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Портал отметил, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной. В декабре департамент медэксперта округа Лос-Анджелес сообщил, что причиной смерти известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года стало сильное воздействие кетамина. В ведомстве добавили, что факторами, способствовавшими смерти Перри, стали также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина". Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях: "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".
https://ria.ru/20231105/perri-1907549900.html
https://ria.ru/20240112/auktsion-1921062373.html
https://ria.ru/20231229/utraty-1912571604.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912549135_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c63f395cf77a798151a2fc073dd41404.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лос-анджелес, мэттью перри, сша, "друзья" (сериал)
Культура, Лос-Анджелес, Мэттью Перри, США, "Друзья" (сериал)
По делу о смерти Мэттью Перри задержали врача и наркодилеров

TMZ: В США задержали врача и наркодилеров, доставлявших кетамин Мэттью Перри

© AP Photo / Brian AchАктер Мэттью Перри
Актер Мэттью Перри - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Brian Ach
Актер Мэттью Перри. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Один врач и несколько наркодилеров, предположительно, доставлявших кетамин американскому актеру Мэттью Перри, были задержаны в рамках дела о его смерти, сообщил портал TMZ.
"Мы получили информацию о том, что был задержан по меньшей мере один врач и несколько наркодилеров, которые помогли с... доставкой кетамина Перри", - пишет портал со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Кадр из специального выпуска сериала Друзья - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Мэттью Перри похоронили напротив студии, где снимали сериал "Друзья"
5 ноября 2023, 10:00
В статье отмечается, что у задержанных была изъята техника с целью установить, кто именно из них поставлял актеру вещество. Источники сообщили порталу, что в полученной правоохранителями переписке Перри обсуждал пути доставки и стоимость покупаемого им кетамина.
TMZ напоминает, что Перри под присмотром врачей получал кетамин в рамках лечения депрессии и тревожного расстройства, однако смерть актера произошла через полторы недели после посещения им курса терапии, что указало на нелегальное приобретение вещества. При этом дозировка, обнаруженная в его организме в день смерти, была сопоставима с той, которая применяется для общей анестезии.
По данным телеканала ABC News, задержаны пять человек, двое из них - врачи. Согласно информации телеканала, медики были изначальными поставщиками кетамина для знаменитого актера, однако, вероятно, в какой-то момент он стал слишком дорогим, и Перри начал получать его из другого источника. Как сообщили телеканалу правоохранители, среди возможных дилеров была женщина, известная как "Кетаминовая королева Лос-Анджелеса".
Сценарии к двум сериям сериала Друзья, проданные на аукционе Hansons - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Найденные в мусоре сценарии сериала "Друзья" проданы на аукционе
12 января, 21:46
Перри скончался 28 октября в возрасте 54 лет. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Портал отметил, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной.
В декабре департамент медэксперта округа Лос-Анджелес сообщил, что причиной смерти известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года стало сильное воздействие кетамина. В ведомстве добавили, что факторами, способствовавшими смерти Перри, стали также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина".
Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях: "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".
Модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Утраты 2023 года
29 декабря 2023, 09:00
 
КультураЛос-АнджелесМэттью ПерриСША"Друзья" (сериал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала