https://ria.ru/20240815/perri-1966449321.html

По делу о смерти Мэттью Перри задержали врача и наркодилеров

По делу о смерти Мэттью Перри задержали врача и наркодилеров - РИА Новости, 15.08.2024

По делу о смерти Мэттью Перри задержали врача и наркодилеров

Один врач и несколько наркодилеров, предположительно, доставлявших кетамин американскому актеру Мэттью Перри, были задержаны в рамках дела о его смерти, сообщил РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T18:04

2024-08-15T18:04

2024-08-15T20:09

культура

лос-анджелес

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Один врач и несколько наркодилеров, предположительно, доставлявших кетамин американскому актеру Мэттью Перри, были задержаны в рамках дела о его смерти, сообщил портал TMZ. "Мы получили информацию о том, что был задержан по меньшей мере один врач и несколько наркодилеров, которые помогли с... доставкой кетамина Перри", - пишет портал со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В статье отмечается, что у задержанных была изъята техника с целью установить, кто именно из них поставлял актеру вещество. Источники сообщили порталу, что в полученной правоохранителями переписке Перри обсуждал пути доставки и стоимость покупаемого им кетамина. TMZ напоминает, что Перри под присмотром врачей получал кетамин в рамках лечения депрессии и тревожного расстройства, однако смерть актера произошла через полторы недели после посещения им курса терапии, что указало на нелегальное приобретение вещества. При этом дозировка, обнаруженная в его организме в день смерти, была сопоставима с той, которая применяется для общей анестезии.По данным телеканала ABC News, задержаны пять человек, двое из них - врачи. Согласно информации телеканала, медики были изначальными поставщиками кетамина для знаменитого актера, однако, вероятно, в какой-то момент он стал слишком дорогим, и Перри начал получать его из другого источника. Как сообщили телеканалу правоохранители, среди возможных дилеров была женщина, известная как "Кетаминовая королева Лос-Анджелеса".Перри скончался 28 октября в возрасте 54 лет. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Портал отметил, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной. В декабре департамент медэксперта округа Лос-Анджелес сообщил, что причиной смерти известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года стало сильное воздействие кетамина. В ведомстве добавили, что факторами, способствовавшими смерти Перри, стали также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина". Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях: "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".

https://ria.ru/20231105/perri-1907549900.html

https://ria.ru/20240112/auktsion-1921062373.html

https://ria.ru/20231229/utraty-1912571604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лос-анджелес, мэттью перри, сша, "друзья" (сериал)