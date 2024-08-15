https://ria.ru/20240815/perri-1966449321.html
По делу о смерти Мэттью Перри задержали врача и наркодилеров
По делу о смерти Мэттью Перри задержали врача и наркодилеров - РИА Новости, 15.08.2024
По делу о смерти Мэттью Перри задержали врача и наркодилеров
Один врач и несколько наркодилеров, предположительно, доставлявших кетамин американскому актеру Мэттью Перри, были задержаны в рамках дела о его смерти, сообщил РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:04
2024-08-15T18:04
2024-08-15T20:09
культура
лос-анджелес
мэттью перри
сша
"друзья" (сериал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912549135_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_bafcbf158eb3fc705fd0429fec1aeb60.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Один врач и несколько наркодилеров, предположительно, доставлявших кетамин американскому актеру Мэттью Перри, были задержаны в рамках дела о его смерти, сообщил портал TMZ. "Мы получили информацию о том, что был задержан по меньшей мере один врач и несколько наркодилеров, которые помогли с... доставкой кетамина Перри", - пишет портал со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В статье отмечается, что у задержанных была изъята техника с целью установить, кто именно из них поставлял актеру вещество. Источники сообщили порталу, что в полученной правоохранителями переписке Перри обсуждал пути доставки и стоимость покупаемого им кетамина. TMZ напоминает, что Перри под присмотром врачей получал кетамин в рамках лечения депрессии и тревожного расстройства, однако смерть актера произошла через полторы недели после посещения им курса терапии, что указало на нелегальное приобретение вещества. При этом дозировка, обнаруженная в его организме в день смерти, была сопоставима с той, которая применяется для общей анестезии.По данным телеканала ABC News, задержаны пять человек, двое из них - врачи. Согласно информации телеканала, медики были изначальными поставщиками кетамина для знаменитого актера, однако, вероятно, в какой-то момент он стал слишком дорогим, и Перри начал получать его из другого источника. Как сообщили телеканалу правоохранители, среди возможных дилеров была женщина, известная как "Кетаминовая королева Лос-Анджелеса".Перри скончался 28 октября в возрасте 54 лет. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Портал отметил, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной. В декабре департамент медэксперта округа Лос-Анджелес сообщил, что причиной смерти известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года стало сильное воздействие кетамина. В ведомстве добавили, что факторами, способствовавшими смерти Перри, стали также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина". Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях: "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".
https://ria.ru/20231105/perri-1907549900.html
https://ria.ru/20240112/auktsion-1921062373.html
https://ria.ru/20231229/utraty-1912571604.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912549135_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c63f395cf77a798151a2fc073dd41404.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лос-анджелес, мэттью перри, сша, "друзья" (сериал)
Культура, Лос-Анджелес, Мэттью Перри, США, "Друзья" (сериал)
По делу о смерти Мэттью Перри задержали врача и наркодилеров
TMZ: В США задержали врача и наркодилеров, доставлявших кетамин Мэттью Перри
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Один врач и несколько наркодилеров, предположительно, доставлявших кетамин американскому актеру Мэттью Перри, были задержаны в рамках дела о его смерти, сообщил портал TMZ.
"Мы получили информацию о том, что был задержан по меньшей мере один врач и несколько наркодилеров, которые помогли с... доставкой кетамина Перри", - пишет портал со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В статье отмечается, что у задержанных была изъята техника с целью установить, кто именно из них поставлял актеру вещество. Источники сообщили порталу, что в полученной правоохранителями переписке Перри обсуждал пути доставки и стоимость покупаемого им кетамина.
TMZ напоминает, что Перри под присмотром врачей получал кетамин в рамках лечения депрессии и тревожного расстройства, однако смерть актера произошла через полторы недели после посещения им курса терапии, что указало на нелегальное приобретение вещества. При этом дозировка, обнаруженная в его организме в день смерти, была сопоставима с той, которая применяется для общей анестезии.
По данным телеканала ABC News, задержаны пять человек, двое из них - врачи. Согласно информации телеканала, медики были изначальными поставщиками кетамина для знаменитого актера, однако, вероятно, в какой-то момент он стал слишком дорогим, и Перри начал получать его из другого источника. Как сообщили телеканалу правоохранители, среди возможных дилеров была женщина, известная как "Кетаминовая королева Лос-Анджелеса".
Перри скончался 28 октября в возрасте 54 лет. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Портал отметил, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной.
В декабре департамент медэксперта округа Лос-Анджелес
сообщил, что причиной смерти известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года стало сильное воздействие кетамина. В ведомстве добавили, что факторами, способствовавшими смерти Перри, стали также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина".
Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях: "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".