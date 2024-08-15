https://ria.ru/20240815/peregovory-1966500827.html

Источник рассказал, что обсудили в Дохе переговорщики по Газе

Источник рассказал, что обсудили в Дохе переговорщики по Газе - РИА Новости, 15.08.2024

Источник рассказал, что обсудили в Дохе переговорщики по Газе

Участники переговоров по сектору Газа, состоявшихся в четверг в катарской столице Дохе, обсуждали нерешенные вопросы и механизмы реализации соглашения о... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T23:42

2024-08-15T23:42

2024-08-15T23:42

в мире

джон кирби

яхья синвар

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

доха

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg

КАИР, 15 авг - РИА Новости. Участники переговоров по сектору Газа, состоявшихся в четверг в катарской столице Дохе, обсуждали нерешенные вопросы и механизмы реализации соглашения о прекращении огня, переговоры продолжатся в пятницу, сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник. "В первый день переговоров по прекращению огня в секторе Газа состоялись обсуждения всех нерешенных вопросов и механизмов выполнения соглашения", - заявил источник, отметив, что обсуждения продолжались более семи часов. Источник добавил, что в пятницу продолжатся обсуждения механизмов реализации соглашения по Газе. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что переговоры по прекращению огня в секторе Газа возобновились в четверг в столице Катара Дохе, сторонам удалось сблизить позиции по ряду вопросов, а оставшиеся разногласия, по его словам, являются преодолимыми. В переговорах участвуют Катар, Египет США и Израиль. Во вторник представитель ХАМАСв Ливане Ахмед Абдель Хади заявил РИА Новости, что руководство движения приняло решение не участвовать в предстоящих переговорах. В среду он подчеркнул РИА Новости, что глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар не передавал через посредников никаких сообщений, связанных с предстоящими в четверг переговорами о перемирии в секторе Газа. Член политбюро ХАМАС Хуссам Бадран сообщил в четверг РИА Новости, что движение не отказывается от переговоров в катарской столице о перемирии в секторе Газа, но требует прекращения огня в анклаве.

https://ria.ru/20240815/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240803/gaza-1963901773.html

доха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джон кирби, яхья синвар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, доха