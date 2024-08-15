Источник рассказал, что обсудили в Дохе переговорщики по Газе
Al ahera News: переговорщики по Газе обсудили в Дохе нерешенные вопросы
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
КАИР, 15 авг - РИА Новости. Участники переговоров по сектору Газа, состоявшихся в четверг в катарской столице Дохе, обсуждали нерешенные вопросы и механизмы реализации соглашения о прекращении огня, переговоры продолжатся в пятницу, сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник.
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"В первый день переговоров по прекращению огня в секторе Газа состоялись обсуждения всех нерешенных вопросов и механизмов выполнения соглашения", - заявил источник, отметив, что обсуждения продолжались более семи часов.
Источник добавил, что в пятницу продолжатся обсуждения механизмов реализации соглашения по Газе.
Официальный представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что переговоры по прекращению огня в секторе Газа возобновились в четверг в столице Катара Дохе, сторонам удалось сблизить позиции по ряду вопросов, а оставшиеся разногласия, по его словам, являются преодолимыми.
В переговорах участвуют Катар, Египет США и Израиль. Во вторник представитель ХАМАСв Ливане Ахмед Абдель Хади заявил РИА Новости, что руководство движения приняло решение не участвовать в предстоящих переговорах. В среду он подчеркнул РИА Новости, что глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар не передавал через посредников никаких сообщений, связанных с предстоящими в четверг переговорами о перемирии в секторе Газа.
Член политбюро ХАМАС Хуссам Бадран сообщил в четверг РИА Новости, что движение не отказывается от переговоров в катарской столице о перемирии в секторе Газа, но требует прекращения огня в анклаве.