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Источник рассказал, что обсудили в Дохе переговорщики по Газе - РИА Новости, 15.08.2024
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23:42 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/peregovory-1966500827.html
Источник рассказал, что обсудили в Дохе переговорщики по Газе
Источник рассказал, что обсудили в Дохе переговорщики по Газе - РИА Новости, 15.08.2024
Источник рассказал, что обсудили в Дохе переговорщики по Газе
Участники переговоров по сектору Газа, состоявшихся в четверг в катарской столице Дохе, обсуждали нерешенные вопросы и механизмы реализации соглашения о... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T23:42
2024-08-15T23:42
в мире
джон кирби
яхья синвар
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
доха
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КАИР, 15 авг - РИА Новости. Участники переговоров по сектору Газа, состоявшихся в четверг в катарской столице Дохе, обсуждали нерешенные вопросы и механизмы реализации соглашения о прекращении огня, переговоры продолжатся в пятницу, сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник. "В первый день переговоров по прекращению огня в секторе Газа состоялись обсуждения всех нерешенных вопросов и механизмов выполнения соглашения", - заявил источник, отметив, что обсуждения продолжались более семи часов. Источник добавил, что в пятницу продолжатся обсуждения механизмов реализации соглашения по Газе. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что переговоры по прекращению огня в секторе Газа возобновились в четверг в столице Катара Дохе, сторонам удалось сблизить позиции по ряду вопросов, а оставшиеся разногласия, по его словам, являются преодолимыми. В переговорах участвуют Катар, Египет США и Израиль. Во вторник представитель ХАМАСв Ливане Ахмед Абдель Хади заявил РИА Новости, что руководство движения приняло решение не участвовать в предстоящих переговорах. В среду он подчеркнул РИА Новости, что глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар не передавал через посредников никаких сообщений, связанных с предстоящими в четверг переговорами о перемирии в секторе Газа. Член политбюро ХАМАС Хуссам Бадран сообщил в четверг РИА Новости, что движение не отказывается от переговоров в катарской столице о перемирии в секторе Газа, но требует прекращения огня в анклаве.
https://ria.ru/20240815/konflikt-1915630213.html
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Наталья Макарова
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в мире, джон кирби, яхья синвар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, доха
В мире, Джон Кирби, Яхья Синвар, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Доха
Источник рассказал, что обсудили в Дохе переговорщики по Газе

Al ahera News: переговорщики по Газе обсудили в Дохе нерешенные вопросы

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Читать ria.ru в
КАИР, 15 авг - РИА Новости. Участники переговоров по сектору Газа, состоявшихся в четверг в катарской столице Дохе, обсуждали нерешенные вопросы и механизмы реализации соглашения о прекращении огня, переговоры продолжатся в пятницу, сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник.
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"В первый день переговоров по прекращению огня в секторе Газа состоялись обсуждения всех нерешенных вопросов и механизмов выполнения соглашения", - заявил источник, отметив, что обсуждения продолжались более семи часов.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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Вчера, 19:55
Источник добавил, что в пятницу продолжатся обсуждения механизмов реализации соглашения по Газе.
Официальный представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что переговоры по прекращению огня в секторе Газа возобновились в четверг в столице Катара Дохе, сторонам удалось сблизить позиции по ряду вопросов, а оставшиеся разногласия, по его словам, являются преодолимыми.
В переговорах участвуют Катар, Египет США и Израиль. Во вторник представитель ХАМАСв Ливане Ахмед Абдель Хади заявил РИА Новости, что руководство движения приняло решение не участвовать в предстоящих переговорах. В среду он подчеркнул РИА Новости, что глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар не передавал через посредников никаких сообщений, связанных с предстоящими в четверг переговорами о перемирии в секторе Газа.
Член политбюро ХАМАС Хуссам Бадран сообщил в четверг РИА Новости, что движение не отказывается от переговоров в катарской столице о перемирии в секторе Газа, но требует прекращения огня в анклаве.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
СМИ: переговоры в Каире о прекращении огня в секторе Газа зашли в тупик
3 августа, 20:07
 
В миреДжон КирбиЯхья СинварОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДоха
 
 
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