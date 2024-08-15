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Пентагон утверждает, что ВСУ не нарушили запрет на удары по России - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:13 15.08.2024 (обновлено: 17:41 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/pentagon-1966436937.html
Пентагон утверждает, что ВСУ не нарушили запрет на удары по России
Пентагон утверждает, что ВСУ не нарушили запрет на удары по России - РИА Новости, 15.08.2024
Пентагон утверждает, что ВСУ не нарушили запрет на удары по России
В Пентагоне утверждают, что ВСУ якобы не нарушали запрет на нанесение ударов дальнобойными американскими вооружениями вглубь России, указанно в обнародованном... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:13
2024-08-15T17:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. В Пентагоне утверждают, что ВСУ якобы не нарушали запрет на нанесение ударов дальнобойными американскими вооружениями вглубь России, указанно в обнародованном докладе генерального инспектора Министерства обороны США.&quot;Канцелярия заместителя министра обороны по политическим вопросам заявила, что все свидетельства, включая двусторонний диалог на уровне руководства, указывают на то, что Украина продолжает соблюдать свои обязательства относительно применения вооружений США по российской территории&quot;, — сказано в документе.При этом в документе утверждается, что политика самого Вашингтона по нанесению Киевом дальнобойных ударов вглубь российской территории якобы "не претерпела изменений".При нападении ВСУ на Курскую область украинские боевики активно используют поставленные странами НАТО тяжелую технику и вооружение, в том числе ракетные системы залпового огня, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель СК Светлана Петренко.
https://ria.ru/20240815/pentagon-1966428451.html
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в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
Пентагон утверждает, что ВСУ не нарушили запрет на удары по России

Генинспектор Пентагона: ВСУ не нарушали запрет на нанесение ударов вглубь России

CC BY 2.0 / brownpau / PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
CC BY 2.0 / brownpau / Pentagon
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. В Пентагоне утверждают, что ВСУ якобы не нарушали запрет на нанесение ударов дальнобойными американскими вооружениями вглубь России, указанно в обнародованном докладе генерального инспектора Министерства обороны США.
«

"Канцелярия заместителя министра обороны по политическим вопросам заявила, что все свидетельства, включая двусторонний диалог на уровне руководства, указывают на то, что Украина продолжает соблюдать свои обязательства относительно применения вооружений США по российской территории", — сказано в документе.

При этом в документе утверждается, что политика самого Вашингтона по нанесению Киевом дальнобойных ударов вглубь российской территории якобы "не претерпела изменений".
При нападении ВСУ на Курскую область украинские боевики активно используют поставленные странами НАТО тяжелую технику и вооружение, в том числе ракетные системы залпового огня, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель СК Светлана Петренко.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
ВСУ испытывают нехватку оружия и боеприпасов, заявил Пентагон
Вчера, 16:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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