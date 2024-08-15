https://ria.ru/20240815/pentagon-1966436937.html

Пентагон утверждает, что ВСУ не нарушили запрет на удары по России

Пентагон утверждает, что ВСУ не нарушили запрет на удары по России - РИА Новости, 15.08.2024

Пентагон утверждает, что ВСУ не нарушили запрет на удары по России

В Пентагоне утверждают, что ВСУ якобы не нарушали запрет на нанесение ударов дальнобойными американскими вооружениями вглубь России, указанно в обнародованном... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T17:13

2024-08-15T17:13

2024-08-15T17:41

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ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. В Пентагоне утверждают, что ВСУ якобы не нарушали запрет на нанесение ударов дальнобойными американскими вооружениями вглубь России, указанно в обнародованном докладе генерального инспектора Министерства обороны США."Канцелярия заместителя министра обороны по политическим вопросам заявила, что все свидетельства, включая двусторонний диалог на уровне руководства, указывают на то, что Украина продолжает соблюдать свои обязательства относительно применения вооружений США по российской территории", — сказано в документе.При этом в документе утверждается, что политика самого Вашингтона по нанесению Киевом дальнобойных ударов вглубь российской территории якобы "не претерпела изменений".При нападении ВСУ на Курскую область украинские боевики активно используют поставленные странами НАТО тяжелую технику и вооружение, в том числе ракетные системы залпового огня, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель СК Светлана Петренко.

https://ria.ru/20240815/pentagon-1966428451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны сша